解封想來場散心之旅！漫遊新店「小粗坑」雨後夏晨　滋潤心靈

從去年冬天延伸至今的乾旱日子，老是企盼著那一陣歡欣的雨聲。最近午後常突來一陣大雨，熱到發慌的心，總算得到一點清涼慰藉。然後，晚上睡得好，清早便早早起床了。自己現在算是靠天吃飯的人，瘟疫年代，一切活動課程都停辦，老悶在家也不是辦法，整理好裝備，對朝陽的笑意揮揮手，前往附近的小粗坑去旅行。

小粗坑位在新店新烏路邊，距離市區不是太遠，沿著新店溪自行車道，經過碧潭，很快就能到達。若是住在新北市南區，更是方便，不到一個小時就能擁有青山綠水的舒心上午。

踩著清早的陽光和尚未燃燒的風，今天的河濱特別清新，許是昨天下午到向晚的大雨洗濯，青翠的草皮上劃過幾道美麗的自行車道弧線，鋪起一方又一方夏天的毯子，陽光橋上俯看，像這季節寄來的美麗名信片，我會好好的收藏，在這個因為疫情失去原有平衡生活的夏日心裡。一顆晦暗的心，需要一點清新色彩的養份澆灌，迎向光明的日子。

騎上新烏路第一個坡，喜歡在這裡眺望青潭堰，水壩後面總是裝著滿滿的青山和綠水，在有限的記憶裡，似乎不記得有枯水乾涸的時候。對岸的山峰與藍天用自然原色交織著五月藍與夏日綠，然後再點上幾朵微慍的白雲。每當我騎行經過，停下單車複習這裡的風景，一次又一次，從來不曾厭倦。滑過一個大轉彎，岔進一處小路，小粗坑佇在裡面，靜悠悠的、清幽幽的，從路口開始，一點都不虛偽做假。

小山壁邊的小路通往坡坎上的土地公，廟埕前可以用完美角度，眺望小粗坑百年發電廠。經過善心人士建設，小廟裡擺有桌椅，免費的咖啡，還能盥洗上廁所，小旅行累了，停下腳步，會是一件幸福的事。每當失意落寞，我喜歡一個人騎單車來這裡，有志工親切的微笑和早安迎接，發電廠百年的歲月駐守，現煮的咖啡香，清新的空氣，讓心覺得溫暖和感恩。

經過感恩橋，今天要騎得慢一點，這幾天的大雨濕氣還留在地上，空氣聞起來濕濕的，山壁上的萬年松綠得輕亮，樹影篩過陽光，落在蜿蜒小道的某個角落。每次走進來，都會有不一樣的風景，但同樣是一付沈澱紊亂思緒的舒心氛圍。小路躲在青潭水邊綠蔭下，樹影碎了一地亮與暗的拼布，揚起水邊輕風輾過光毯，用心推開林子的綠窗。窗外湖水有些混濁，這幾天的大雨，填滿新店溪心跳裡的養份，山綠佇在水畔，而我駐足岸邊，向藍天、看湖水、等一個夏天裡藍天的微笑。

離開水畔，山道在森幽幽的樹林裡迂迴，這一段路繞過一個小山谷，再次遇見水畔的同時，剛剛騎過的路只是山與水中的一條細線，把心與自然縫起來，難怪小粗坑路上騎車，是一件如此舒服的事情。

掠過潭社區的淨水場邊，再爬個一百公尺高度的坡，可以回到碧潭另一岸，新店溪的右岸、左岸都能騎一遍，回到市區，大約20公里左右，二三個小時足夠了。

夏，是這付模樣，入秋後，記得再來看看，小柤坑它又有什麼另人期待的氣質。再過不久秋悄悄地來了，很快，因為 "一年容易又秋天"。

自行車小旅行路線

路線難度：★★☆☆☆ 進階

旅行分類：■漫遊 / □深度 / ■運動

行程

陽光運動公園→新店溪左岸自行車道→碧潭→永業路→新潭路→思源橋→新潭社區→小粗坑路→小粗坑發電場→新烏路→北宜路→碧潭右岸→新店溪右岸自行車道→陽光運動公園

總里程：20公里

旅行時間：2小時

GPS最高點：新潭路96M

疫情封閉了好些時間，踩進河濱，有一種久別重逢的心跳。

這天清早，天空晴朗，空氣清新，好像事先為出門的旅人準備好。

那一片雲，是等待。

榕樹子落了一地。

翠綠裡的線條，劃過青翠的等待。

時時刻刻感受早晨的美好，停下腳步，加入清早的行列。

陽光橋上眺望，遠山的雲依然在那裡招著手。

山頭上氤氳著夏日嵐氣。

朝陽爬上橋柱的弧線。

那一方小池塘總是映著四周的美麗和期盼。

鳳凰花開時節，夏，也是別離的季節。碧潭水上人氣寥寥可數。

新烏路第一個坡，路旁適合眺望。

從小土地公前，俯看整個小粗坑發電廠。百年了，生生不息的運轉。

小路的美來自於它的未知與延伸。

停下來，永遠都有不一樣的體會。

小粗坑的綠意，讓人想念。

空氣濕濕的，山壁上的萬年松，水綠水綠。

展望青潭上游，山綠、水色、藍天交織這季節的明晰。

咸豐草盛開的季節到了，草叢裡隨處可見，它那一份隨遇而安的瀟灑。

竹林筆直的交錯，有一份說不出的美感。

苔鮮鋪向路邊，一年四季從來不缺席過。

樹的身段，今天有二種，一種是空氣中的仰望，另一種是水漥裡的凝視。

抬頭，上弧月孤獨的掛在天邊。

那盞路燈還亮著，是否想與樹林篩過的光影比劃比劃。

前方，一隊人馬，佔據了空盪。

通過濕漉漉的山徑處，那上頭落下的影子傾向光明處。

淨水廠前的橋上，看山水相逢，見藍天映在心裡。

這一季，該是一個人的旅行，如小粗坑。

文章來源：茶花小屋的分享心世界

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