日夜風情大不同！ 預定疫後「深澳鐵道自行車 & 八斗子熱門景點」一日遊

作者：Funliday-Liou Rubi

跟著 Liou Rubi 於 2019-09-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 瑞芳美食街、潮境公園、八斗子海豹岩。 之前想要去體驗苗栗舊山線鐵道自行車，因為交通不是很方便，加上實在是太熱門了都預約不到。後來得知八斗子也有鐵道自行車後就一直想來體驗看看。最近又想起了這個景點查了一下發現現在還有開放夜間時段，便請了一天特休，也順利預約到了！

瑞芳美食街 | 30 分鐘

租完機車後我們到瑞芳美食街吃午餐，吃了網路評價還不錯的豐味肉羹，還有旁邊紅茶老店的桂花酸梅湯。兩攤都蠻不錯的，豐味肉羹的羹湯勾芡不濃，建議可以搭配桌上的辣椒一起吃更香。

潮境公園 | 1 小時

本來行程打算先去海豹岩，但離海豹岩乾潮的時間還早，決定臨時改先去潮境公園。這是第二次來潮境公園，上次來的時候是假日人非常多，這次平日來只有兩三組旅客，可以大拍特拍不用擔心有路人當背景感覺超棒！靠近岸邊像畫框的漂流木裝置，框的周圍釘了蠻多鐵片，不知道實際的用途是什麼，拍照時還需小心注意不要受傷囉。

八斗子海豹岩 | 1 小時

前往海豹岩前要先查好潮汐預報(基隆市中正區)選擇當日乾潮的時間前往，且抵達海豹岩前須經過一段潮間帶會非常滑容易跌倒，建議穿好走不滑的鞋子。海豹岩需繞到他的斜後方才會看得出來是海豹的形狀，我們剛抵達時是位於他的右側邊，看起來比較像是一個斷頭的海豹，還以為是自己找錯地點了XD

咖啡閣 | 1 小時

當天天氣非常炎熱，由於海豹岩附近都沒有遮蔽物，看完後離鐵道自行車報到的時間還早，就近找了一家冰店吃冰休憩一下。這家冰店位於當地福清宮一樓邊間的一個小空間，冰品的配料不算多，有賣當地的名產石花凍。

深澳鐵道自行車八斗子月台 | 10 分鐘

我們去程的發車時間是16:00，大概三點多時就有工作人員電話提醒需半小時前報到。報到出示電子憑證後工作人員會蓋手章，並要求旅客不要離開現場。由於現場只有大約4組客人，工作人員就決定讓我們先出發了。出發後會經過一段彩繪民宅及咖啡廳，經過民宅時需注意音量不要太大以免影響到附近住戶的生活作息。牆壁上有許多吉祥物的彩繪，小朋友應該會很喜歡。離開彩繪民宅後緊接著的是一段令人心曠神怡的美麗海景，不過男友這時腳突然抽筋哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈(超壞)，又怕我們速度慢下來會影響到後面的乘客，只好趁男友恢復前死命的踩！

深澳鐵道自行車深澳月台 | 15 分鐘

象鼻岩 | 1 小時

由於提前出發抵達深澳站時才四點，決定臨時加行程去象鼻岩。走到象鼻岩大約要20分鐘，我們回程時才發現深澳站有gogoro跟行動電源的租借服務，如果不想走的話也可以租gogoro騎過去唷。象鼻岩連平日來遊客都非常多，有蠻多外國的遊客。大約四年前來象鼻岩時有爬到象背上，不過現在已經禁止遊客爬到象背上了。我們是在附近拍照時，聽到隔壁帶團的導遊告知團員不能爬上去，才注意到旁邊已經有拉紅色警告布條。其實旁邊一大片的蘑菇形狀的蕈狀岩遊客較少也是非常好拍唷！

嵐海祕境咖啡音樂餐廳 | 1 小時

回程前我們到附近漁港旁的一間音樂餐廳用晚餐，餐廳內播放有點復古但又是最近流行音樂的鋼琴版。可能因為平日所以客人不多，窗外又有港口漁船的風景，感覺非常愜意。

深澳鐵道自行車深澳月台 | 30 分鐘

用完餐後天色也暗了，我們慢慢走回自行車深澳站。由於7-9月有加開夜間時段，我們這次行程時間有刻意安排可以看到兩種版本的時段，夜間版的路線雖然是同一段，別於白天版的愜意，夜間版則是浪漫跟趣味。而且也沒人腳抽筋了～(壞)

延伸閱讀：一日深澳鐵道自行車feat.八斗子熱門景點

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