紅磚洋樓藥局、矮房建築！台北「大稻埕迪化街」半日散策路線先收藏

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作者：Funliday-CaCa 去哪裡

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夏樹甜品 | 30 分鐘

從大橋頭捷運站步行約10分鐘，巷弄內古色古香建築，彷彿回到1920年，夏樹甜品的種類多元，推薦杏仁蒟蒻，Q彈香甜搭配濃郁的杏仁茶湯底超配。

高建桶店 | 1 小時

在地經營70多年由第三代接棒的『高建桶店』，可以購買些雜貨桶器木具回家，價格經濟實惠而且好用，心頭好是手上的復古環保購物袋♻️，色彩繽紛，出門總是大包小包的我，喜歡拿來裝水壺或是當早餐袋使用。

永樂市場 | 2 小時

市場4樓Vogue/GQ的展覽場很好拍📷，也有T台可以走秀，4樓屬於新秀設計師的工作室，和2樓的傳統布市形成很大的對比。

屈臣氏大藥房 | 1 小時

清末，洋商紛紛到大稻埕收茶製茶，台灣人從此開始慢慢嘗試西藥，到了日治時期台北已有了好幾家西藥店，像是華昌、威建、普安、同春、神農氏等等，而其中以屈臣氏最為著名。位於迪化街的「屈臣氏大藥房」 建於1917年，日治時期取得香港屈臣氏的台灣地區經銷權，在當時這棟是大稻埕最高也最為氣派的洋房；屈臣氏大藥局當時以批發進口西藥為主，據說日治時期研發出有效的治咳嗽藥水，因而大藥房生意大好。 天漸漸黑了，大稻埕七夕情人節煙火宣傳燈籠高掛，夜晚的大稻埕浪漫登場，微風徐徐吹來，此時正是散步的好時機。

延伸閱讀：🎈大稻埕迪化街半日散策🎈

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大稻埕 迪化街 甜品

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