土生土長台北人玩法！疫後體驗「射擊、老宅咖啡廳、療癒公園」綜合包

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2021-05-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 中正運動中心、Cafe de Gear、南港公園。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

中正運動中心 | 2 小時

身為一個土生土長台北人，雖然對這個城市非常熟悉，卻從來不會覺得無聊，畢竟台北是集所有藝術展覽、音樂節慶、時尚活動在台灣舉辦的首選城市，挖掘跟開發各式各樣一個週末就能收集的有趣體驗與展覽，也是我的興趣之一！ 這天去中正運動中心體驗世界奧林匹克等級的10公尺手槍射擊，真的好興奮！記得小時候去夜市玩BB彈、射氣球，因為射的太準，玩到老闆開玩笑說要收我為徒，長到這麼大還能拿出來說嘴。 不過，中正運動中心這個專業的射擊體驗，跟夜市非常不一樣，機身重量不大，要自己安裝子彈，而且扳機非常的輕，淺淺一按子彈就射出去了！一開始花了些時間重新去抓瞄準的感覺，一但上膛就要屏氣凝神，不然便會偏了準心。適應一陣子後，我成績馬上急起直追，誤差值越來越低，只能說本寶刀未老呀！ 雖然射擊聽起來好像是一個很暴力的動作，但其實相當需要沈著的態度與穩定的肢體，也能訓練專注度、培養穩定度，忘記周遭的喧擾，體驗一次是250元，共有25發子彈，25發子彈打完下來，也是相當累人的呢！

Cafe de Gear | 1 小時

Cafe de gear 位在中正紀念堂附近，也是我庫存存了很久、想去的咖啡廳之一，外觀看起來是個兩層樓的老宅，有種神秘又親切的衝突感。進去後右轉有一個小庭園，裡面架有一個網美吊床，涼爽的午後在這躺著發呆，是多麽慵懶愜意啊！ 咖啡廳二樓的空間佈置也是很復古，擺設的傢俱充滿時代感，卻不失格調，好喜歡！我想我會再去造訪的呢！

南港公園 | 2 小時

南港公園對我來說，就像是台北市東邊的大安森林公園！但不同的是，南港公園有很多小湖與池塘，位於虎山山腳下，生態豐富程度更上層樓！鴨子群都超級做自己的在公園裡閒逛、休息，松鼠也都不太懼怕人們，在步道邊跳來跳去！ 下午時光，爸媽攜帶小朋友到這來餵魚、餵鴨子、丟球玩耍之外，南港公園還有一個超級厲害的兒童公園，設施看起來連我這個大人都覺得超好玩，只能說現在小朋友真是幸福啊！

BACKMOUNT.後山咖啡（店休請看ig&fb公告） | 1 小時

散步離開南港公園，到位在南港公園附近的後山咖啡吃點心，離捷運站要步行超過15分鐘的後山咖啡，交通雖然不是很便利，但生意有夠好！空間舒適安靜而且不限時，根本是最優秀的那種工作咖啡廳！ 後山咖啡位在虎山山腳下寧靜的國宅社區裡，店門口就是一塊供居民散步、聊天的空地，整個氛圍好愜意！整個下午喝了兩杯飲品，咖啡很好喝、點心也很好吃，我喜歡的程度大概是疫情過後，立刻想再去待好整個幸福下午的喜歡呢！

延伸閱讀：台北｜可動可靜都會女子台北去哪玩

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」