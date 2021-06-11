跟著基隆人吃美食！蔥油餅＋蛋、滷肉飯＋豬腳肉才是絕配

作者：Funliday-Amanda Lee

跟著 Amanda Lee 於 2020-10-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 周家豆漿店、花枝焿·大麵炒、王記天婦羅。 IG:amanda_stw

周家豆漿店 | 1 小時

周家蔥油餅，早餐。 凌晨四點半就開賣，這一間是不管是觀光客或是基隆人都會來吃的早餐，面對店家右手邊排的是內用、左手邊排的是外帶。 每次來兩邊都是滿滿的人潮，排隊的時候看著大姊將餅放置煎台上，再將它壓扁，等到兩面焦度達到完美，再將雞蛋打入餅上，熟練的手勢可想而知生意是多麼好。 通常有三種點法：純餅、餅＋蛋、蛋餅，推薦蛋餅！先品嚐一口原味，再加上旁邊的辣醬，脆度恰到好處的蔥油餅配上荷包蛋就是美味，如果覺得吃不夠，現場也有冷凍的蔥油餅、餛飩可以買回去熱來吃😏

店家資訊 ✒周家豆漿店 地址：202基隆市中正區信二路309號 營業時間：04:30-12:30（週一公休）

花枝焿·大麵炒 | 1 小時

我常常和友人說，這間的大麵炒吃的是回憶，簡單的黃麵、幾片青菜、再淋上蒜味淡醬油，一盤大麵炒$25元這個價錢也是非常佛心啊。 花枝焿是清焿，湯頭很清沒有平常其他的焿那樣喝不太到鮮甜的感覺，花枝本身裹的魚漿也相較其他間來得薄，若平常對於非原型食物排斥的喝這碗湯罪惡感會降底不少😝

店家資訊 ✒花枝焿·大麵炒 地址： 200基隆市仁愛區仁三路攤位號第40號 營業時間：10:00-02:00

王記天婦羅 | 30 分鐘

天婦羅是基隆必吃的小吃之一！ 小時候不曉得它是魚漿，查了之後才知道它當初是葡萄牙人在大齋期期間因禁吃獸肉，只能食用海鮮，而以吃魚代替肉而烹煮的一種食物。 配上小黃瓜讓油炸過的天婦羅不油膩，一不小心就把手中的天婦羅吃光了，切記一定要熱熱吃才好吃哦🤤

店家資訊 ✒王記天婦羅 地址：200基隆市仁愛區 營業時間：11:00-00:00

基隆廟口22號蝦仁羹 豬腳 | 2 小時

這間我每次都一定會點的set就是滷肉飯+豬腳肉，通常觀光客都會吃天一香滷肉飯，但身為基隆人在廟口我會吃的滷肉飯只有這一間，唯一認證!!! 滷肉飯上的滷肉香味、Q感、滿滿膠質真的是深得我心阿，而它的豬腳肉也是非常好吃，必點! 每次朋友來我都會帶他們來吃這間，但每次接近用餐時間都是需要等蠻久的，而基隆廟口很多間內位都是自己卡位，看哪一群先吃完就在他們座位後當背後靈(?)，身為基隆人已經習慣吃東西後面都有一個人幫忙擋風了🤣

店家資訊 ✒基隆廟口22號蝦仁羹 豬腳 地址：200基隆市仁愛區仁三路22號攤位 營業時間：11:00-22:30

林家原汁豬腳 | 2 小時

這間真的是基隆人才有的口袋名單阿… 但這間不是在廟口裡，離廟口走路大概十分鐘。 猶豫了一下還是決定要分享給大家！ 通常觀光客都會吃廟口裡的紀家豬腳，但林家原汁豬腳是我唯一認證的原汁豬腳阿!!!! 因為它的湯頭真的非常的「原汁」，味道甘甜還有因膠質而濃稠的白湯，小碗不提供加湯服務哦🥺 豬腳湯有三種點法：肉、豬腳、綜合，我個人都點綜合的，不會吃膩又能都吃到😆 配上一碗麵線、燙青菜再完美不過，吃完只有兩個字 滿足。

店家資訊 ✒林家原汁豬腳 地址：202基隆市中正區義二路2巷4號 營業時間：10:00-15:00（週一公休）

延伸閱讀：基隆║Follow me to Keelung 跟著基隆人吃美食（上篇）🍴

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