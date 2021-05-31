爸媽先收藏！台北親子餐廳6大放電推薦　有球池溜滑梯、旋轉木馬還能賽車

每次帶小孩出門吃飯彷彿一場戰爭，甚至有許多年齡限制的餐廳，總是讓父母在挑選用餐地點時倍感困擾。還好近期有愈來愈多親子友善的餐廳，不僅可以讓小小孩玩得開心，也能讓爸媽吃得安心，超級適合親子好好享受一頓饗宴，和親朋好友小聚的同時，也不怕小孩沒地方放電！

Crazy Cart Cafe親子餐廳

Crazy Cart Cafe親子餐廳。 圖／kkday

台北南港的Crazy Cart Cafe親子餐廳是全台第一間卡丁車主題餐廳，擁有占地百坪的室內賽車場，賽道不只有髮夾彎、上坡、下坡S彎設計，能盡情享受甩尾過彎的快感與刺激感。用餐方式採取自助式，使用APP點餐後再自行領取餐點，肚子餓了隨時就能到旁邊覓食，超級方便！主要提供披薩、義大利麵、沙拉及炸物等輕食，非常適合多人聚餐！

小編提醒：目前票券與散客僅開放週四、週六日18:00以後預約

地點資訊：台北市南港區市民大道八段360號1樓

交通資訊：

－捷運南港站2A出口

－停車場：Times24普客二四（南港區南港路一段287巷2弄1號）

營業時間：週二至週五12:00-21:00（週五至22:00）、假日11:00-22:00（週日至21:00）

門票資訊：CC車 $350/2次、XL車 $400/2次

Money Jump親子餐廳

Money Jump親子餐廳。 圖／KKday

說到親子餐廳，內湖的Money Jump絕對是代表之一，也是許多爸媽們的推薦首選。不只有夢幻的旋轉木馬無限次數任你玩，裡面還有各式各樣的遊樂設施，而且各個都非常精美有質感，像是扮家家酒區、互動投影區、幼兒遊戲區，使用的設施絕對是安全有保障，也有多種的玩具車，可以讓小孩嚕來嚕去～餐廳甚至貼心地設置監視器，讓爸媽能在用餐區放心地享用美味餐點，只需要透過電視影像就能注意小孩子的狀況～

地點資訊：台北市內湖區民善街127號2 F

交通資訊：

－搭乘公車至台北花市步行3分鐘

－停車場：可至周邊餐廳大賣場或花市停車

營業時間：

平日11:00-13:30、14:00-17:00、17:30-20:00

假日08:30-10:30、11:00-13:30、14:00-17:00，17:30-20:00

消費方式：

大樹先生的家

大樹先生的家。 圖／KLOOK

「大樹先生的家」是一間主打學齡前的親子餐廳，僅開放6歲以下或尚未唸小學的小朋友進入遊戲區，並且在室內特別設計了一個0-2歲的小小孩專屬空間，提供更適合他們遊憩的玩具和設施。其他遊戲區還包含了樹屋溜滑梯、沙坑區，絕對會讓小朋友玩得不亦樂乎！餐點的部分則是提供了特製的四色飯，包含五穀米以及各式顏色的蔬果及蛋白質，充分補充小朋友的營養。大人則有鴨胸、松板豬、骰子牛等套餐選擇，種類十分多樣！

地點資訊：台北市大安區潮州路38號

交通資訊：

－捷運古亭站7號出口步行5分鐘

－停車場：好庭車停車場

營業時間：

午餐：11:00-14:30

下午茶：15:00-17:30

晚餐：18:00-21:00

消費方式：

6歲（含）以下：清潔費NT $ 150（平日）/ NT $ 180（週末暨例假日）

6歲以上：最低消費NT $ 180 + 10％服務費

象園咖啡

象園咖啡。 圖／KLOOK

鄰近內湖碧湖公園旁的象園咖啡也是一間非常適合親子用餐的選擇，戶外設有城堡造型溜滑梯，並且提供租接超可愛的小象推車，讓家長推著小朋友去公園玩！餐點部分中西式皆有提供，選擇相當多元，其中最有特色的餐點莫過於小象鬆餅，不僅造型可愛，味道也是相當不錯，是一道十分受到大小朋友歡迎的甜點。

地點資訊：台北市內湖路2段192號

交通資訊：

－捷運文德站2號出口步行8分鐘

－附設停車位

營業時間：11:00-21:00

消費方式：3歲以上低消$120，另收10%服務費

格林屋

格林屋。 圖／KKday

位在新北市的格林屋親子咖啡館約有一百坪大空間，一天開放三個場次供選擇，每次入場時間為三小時。館內提供多樣化的設施，包含彩繪AR互動魚缸、球池溜滑梯，以及電動小火車，每周五還可以免費參加兒童體驗活動！格林屋提供的餐點包含中西式麵點、漢堡、各式丼飯、咖哩飯及炒飯，選擇相當多元！因小朋友入場須要門票，大人則須有低消限制，十分推薦有興趣的家長可以事先購買套票較划算唷！

地點資訊：新北市新店區民權路82號2樓

交通資訊：

－捷運文德站2號出口步行5~10分鐘

－提供地下室平面收費停車場

營業時間：

－上午場：11:00-14:00

－下午場：14:30-17:30

－星光場：18:00-21:00

消費方式：

MINIME kids café韓風親子餐廳

MINIME kids café韓風親子餐廳。 圖／KLOOK

結合時尚元素的MINIME提供多種風格遊戲區，包含扮家家酒區、城堡遊戲區、0-12M幼童專屬爬行區，以及最受歡迎的球池區，每個月還有安排不同的課程寓教於樂，甚至還可以預約兒童SPA體驗保養面膜及造型指甲等，非常適合小女孩的一間親子餐廳。而MINIME在餐點的部分主要是結合韓風與西式口味，提供相當多樣的選擇，並且沒有提供任何炸物作為兒童餐點，推薦給注重健康的爸媽們！

地點資訊：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄16-2

交通資訊：

－捷運國父紀念館站2號出口步行6分鐘

－旁有收費停車場

營業時間：

－上午場：11:30-14:00

－下午場：14:30-17:00

－晚上場：18:00-20:30

消費方式：

看完以上幾間親子餐廳，是不是也很想馬上挑一間去溜小孩呢？記得事先買好體驗套票或是完成線上預約，才不會辛苦抵達現場之後排不到位。雖然帶著小小孩出門吃飯真的很辛苦，但還好有愈來愈多親子友善的餐廳可以讓他們玩得不亦樂乎，這時候父母也別忘了讓自己好好吃頓飯唷！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime五月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」