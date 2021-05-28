一覽台北市「3大休閒農業區」 都市中的農村美景列入待玩名單

提到休閒農業區，或許你心中的直覺不免聯想到中南部地區，但你知道身為台灣最大的城市，也是台灣人口密度最高的地區－台北市也隱藏著休閒農業區嗎？而且還不只一個，總共有三個，分別為竹子湖、貓空以及白石湖，就讓我們一起來看看這些地方要怎麼玩吧！

竹子湖休閒農業區

如果你是台北人，想必你對竹子湖一定不陌生；如果你愛打卡拍照，花季時的竹子湖肯定讓你拍好拍滿，以具有農業特色並與陽明山國家公園共生的農村聚落「湖田社區」為範圍規劃「竹子湖休閒農業區」，全區土地在陽明山國家公園第三種及第四種一般管制區中，以田園景致、花卉美景為亮點，最大的特色花卉非海芋以及繡球花莫屬。

位於陽明山湖田國小旁的水車寮步道是個親民的踏青選擇，伴隨著淙淙水聲，行走於阡陌之中，步道雖然僅470公尺，但其中有溪岸、有林蔭、有田園、有花卉，毫不遜色，而在3至5月花季時，還能欣賞沿途繽紛的花卉美景，海芋季時，百元鈔票就可以體驗拔海芋的樂趣。而水車寮步道可不僅有美景可看，其蘊含的人文歷史更是代表著當地農業的脈動，在過去，水車寮步道即為當地農民運送稻米的路徑，因此步行於水車寮步道時也能看見與農耕相關的造景，保存著水車寮種稻時期的歷史記憶。

而除了水車寮步道，竹子湖周邊也有許多熱門景點，例如以茂密挺拔的柳杉聚集而成的「竹子湖黑森林」，不僅能夠讓你一秒化為森林系男孩／女孩，當陽光從樹木間的縫隙灑下時，極具浪漫氛圍。若要欣賞繡球花則不能錯過高家繡球花田，高家繡球花田總共有三區，第一以及第二園區都位於竹子湖休閒農業區內，春夏交接之際，色彩繽紛的繡球花絕對能擄獲你的少女心，在盛夏來臨且好好感受著夢幻時刻。

貓空休閒農業區

位於台北市文山區的貓空為北部重要的茶葉產地，因當地丘陵多適合茶葉種植，因此成為著名勝地，目前貓空現有茶種多達30餘種，其中則以「鐵觀音」最負盛名，而除了鐵觀音，另有四季春、文山包種茶等廣為人知。提到貓空茶葉的發展，可以追溯至清朝道光年間，張氏家族來台開墾，在貓空山區種稙茶葉維生，並將與茶有關的相關知識世代相傳，得以讓貓空的製茶產業蓬勃發展，而也因早期的居民皆與張氏血統有所關聯，因此也使得當地更具有濃厚的情感連結，為台北市的這座山城一同努力。

鐵觀音茶原產於中國福建省的武夷以及安溪地區，而於1895年由張迺妙及張迺乾兄弟引進並種植於木柵樟湖地區（也就是現在的貓空），開啟了貓空地區產茶的歷史，並成為台灣最大的鐵觀音產區，後人也於1983年成立張迺妙茶師紀念館，以此為基地推廣台灣茶葉。

而貓空因地處丘陵，開闢出了多條步道，如樟湖步道、樟樹步道、壺穴步道等，在貓空周邊共有18條步道供民眾踏青、健行。樟湖步道長度為1100公尺，平緩好走且林蔭密布，沿途更能欣賞茶園風光，在古樸與綠意交織下更顯詩意；樟樹步道則也同樣適合親子以及銀髮族，步道以「農村意象」打造，並設立相思炭窯、茶香豬舍、彩雲亭、明鏡池、穀倉涼亭等休憩點，漫步之餘更能體會傳統農村之美，不僅如此，樟樹步道沿線規劃面積達1.5公頃的魯冰花園，於3月底至４月中可欣賞黃、白、藍三色搖曳的花卉風情。

白石湖休閒農業區

位於台北市內湖區的「白石湖」並非是一座湖，因當地被群山環繞，盛產白色砂岩，因此將山坳地區稱之為湖，得名白石湖。提到白石湖或許大家皆能直覺聯想到白石湖吊橋以及景觀絕美的碧山巖，但若走過吊橋，將會發現一座座的農場隱藏於此，最知名的便是草莓園了，讓台北的民眾不用再跑到苗栗就能體驗採草莓的樂趣哦！

白石湖吊橋絕對是民眾對白石湖的第一印象，外型以龍骨意象打造，長度為116公尺，連接東邊的「龍船岩」與白石湖山，東邊「龍船岩」連接白石湖山，有別於一般吊橋的高聳橋台設計，特別採直路式設計，打造一座無懸吊纜繩的隱形吊橋，融入當地的田園美景。而走過吊橋後，步行不久便能見到「同心池」，白石湖社區當初是以「找到幸福」為主題，將一處荒廢的湧泉，透過畫龍點睛的設計改造成雙心造型，內層的土壤與外層的水域象徵著水土齊心、永結同心，散發著浪漫氛圍。

白石湖休閒農業區由二十四個農園、餐廳共同組成，大多數的農園以草莓園為主，讓民眾在12月至５月可以體驗到採草莓的樂趣，而除了草莓園，白石湖休閒農業區也將全區分為六區，分別為慢活五感體驗區、草莓生活手作區、紫雲健行觀景區、田園採果區、白石文化巡禮區及野趣悠活體驗區，可見其豐富且多元的遊憩方式。

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