台灣首家麥當勞、奢華飯店前身！台北「重要建築地標」8大亮點回顧

防疫關鍵時期少出門為佳，今天根據台北市政府工務局分享的台北「敦化南北路」歷年建築地標，整理了8大亮點回顧，包含全台首間麥當勞、大家熟悉的全球第一家24小時書店、曾經的百貨地標等，不論知不知道，都能讓大家宅在家來場時光旅行。

一、敦化北路

松山機場進入台北市區的林蔭路段正是「敦化北路」。圖／台北市政府工務局

曾由松山機場進入台北市區的人對筆直的「敦化北路」應該不陌生，道路兩旁高樓林立，還有多種花木植栽，為城市增添綠意。而現今敦化南北路的所在地，於日據時代主要為農地和農舍，惟在1936年松山機場落成、光復後，松山機場地位日益重要，於是政府在1950年開闢敦化北路。而1956年為迎接國外賓客、打造便捷交通，政府運用美援基金將敦化北路自原10公尺寬拓寬為30公尺，1968年再拓寬為至今可見的70公尺林蔭大道。

1950年代敦化北路街景。圖／台北市政府工務局、文化部國家文化資料庫

二、敦化南路vs.林安泰古厝

「林安泰古厝」1978年因拓寬敦化南路拆遷，圖為拆遷過程實景。圖／台北市政府工務局、文化部國家文化資料庫

敦化南路同樣為使用美援基金所興建的道路，雖然敦化南路從八德路至仁愛路之路段在1957年已初闢完成，但當時位於現今四維路141號位置的「林安泰古厝」拆遷引發爭議，故一直到1978年，台北市政府決定將林安泰古厝遷建於濱江公園，敦化南路才能闢建到和平東路段，後來1988年和平東路到基隆路段也通車，敦化南路才終於全線打通。

三、宏國大樓

宏國大樓建築設計獨特，形似椅凳，曾被票選台北經典建築。圖／台北市政府工務局、文化部國家文化資料庫

1980至1990年代台灣經濟蓬勃發展時期，敦化南北路憑藉國際化象徵含義，成為不少大型企業總部、中外金融機構、飯店、精品百貨商場爭相進駐的路段。當時也出現許多特色大樓建築，如外型神似椅凳的宏國大樓，於現代設計結合中國元素，並專門針對台灣氣候採用耐久效果的預鑄花崗石牆，被台北市民票選為十大經典建築之一。

四、環亞百貨→微風南京；環亞大飯店→王朝大酒店

現在的微風南京及王朝大酒店，前身分別為環亞百貨與環亞大飯店。圖／台北市政府工務局、文化部國家文化資料庫

1980年代「百貨公司」代表環亞百貨1983年在敦化北路與南京東路口開幕，2000年更名為環亞購物廣場，曾受封「台北市內最大居家用品賣場」稱號，在經營權幾經轉手後，現為「微風南京」百貨公司。而隔壁的環亞大飯店也是重要地標之一，如今已更名為王朝大酒店。

五、中泰賓館→台北文華東方酒店

老字號「中泰賓館」如今為台北文華東方酒店。圖／台北市政府工務局、文化部國家文化資料庫

走奢華路線的台北文華東方酒店前身為五星級飯店「中泰賓館」，1980全民瘋迪斯可的年代，中泰賓館設有KISS迪斯可舞廳，大型舞池空間、炫麗燈光和音響成為不少五、六級生的共同青春回憶。

六、台灣第一家麥當勞

全台首家麥當勞1984年開幕。圖／台北市政府工務局

全球人氣速食品牌麥當勞如今無處不在，但全台第一家麥當勞其實位於敦化北路和民生東路口，1984年開幕後掀起排隊熱潮，單日營業額超過百萬元，首週營業額更創下當時全球麥當勞分店的銷售紀錄，讓速食文化正式進入台灣。值得一提的是該分店仍在原址繼續營業，但疫情關係目前全面禁止內用。

七、台北僅存的公共景觀「仁愛圓環」

仁愛圓環為目前僅存的台北市重要的公共景觀。圖／台北市政府工務局

敦化南北路曾為台北市最多圓環的道路，早期外賓由松山機場前往總統府的必經路段，起著襯托國家門面的作用。一路上經過南京東路口、八德路口、仁愛路口三座圓環，然而在快速發展下，交通流量增加讓圓環反而成為交通問題，於是南京東路口和八德路口的圓環於1988年步入歷史，現僅存仁愛圓環成為台北市重要的公共景觀。

八、全球第一家24小時書店「誠品敦南店」

誠品敦南店陪伴台北市民超過30年，已於2020年熄燈。圖／編輯攝影；台北市政府工務局、文化部國家文化資料庫

靠近仁愛圓環的「誠品敦南店」為全球第一家24小時書店，除了是台北居民的回憶，也是海外旅客著名朝聖地。1989年開幕時，原位置於仁愛圓環東北隅的世華金融大樓，1995年該大樓拆除改建，才搬遷至更多人熟悉的敦南金融大樓。24小時書店想法源自於讀者，誠品敦南店1999年起正式不打烊營業，直到2020年建築欲都更且租約到期，才吹熄燈號，改由信義誠品接手陪伴民眾不眠閱讀夜。

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