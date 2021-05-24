基隆在地人的口袋名單！不想告訴你的私房美食推薦

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雨都之稱的基隆是大家既陌生又熟悉的地方，充滿美食的基隆夜市、適合踏水的和平島公園、放飛自我的忘憂谷、寂寞公路不厭亭、魔法掃帚潮境公園都是基隆著名景點，但除了這些，你認識的基隆還有什麼呢？ReadyGo這次帶你深入走進基隆，探索在地基隆人不想告訴你的私房美食！

#沙茶咖哩絕配▸阿玉炒牛肉

沙茶咖哩口味是基隆的特色！炒麵裡咖哩與沙茶比例均衡，麵條Q彈有嚼勁；牛雜湯湯頭清爽順口，搭上辣醬，美味更提升。基隆美食通偷偷告訴小編這間是在地人的愛店，基隆在地都推薦了，你怎麼能錯過？

圖 / IG @keelung_fatcheng

圖 / IG @_eatwhat

營業時間｜11:00-22:00(週六公休)

地址｜基隆市仁愛區忠三路74號

價錢｜牛肉炒麵NT$70、牛雜湯NT$40

#基隆的招牌▸金龍肉羹

位於三沙灣名氣響叮噹的金龍肉羹相信住在基隆的一定都有聽過，這間店可是十分適合遊客品嘗，因為這家金龍肉羹可是包含了許多基隆的特色小吃。肉羹扎實有彈性，湯喝起來輕盈順口，搭上滿滿滷汁香的滷肉飯，香氣四溢逼死誰?

圖 / IG @pjc_4423

圖 / IG @keelung_fatcheng

營業時間｜08:30-19:00

地址｜基隆市中正區中船路94號

價錢｜肉羹湯NT$45

#巷弄裡的美食▸無名臭豆腐

位在安樂區的無名臭豆腐從臭豆腐、泡菜到醬料當充滿surprise！臭豆腐有3種酥度可以選擇，十分特別。外酥內軟，配上一小口泡菜，咬在嘴裡感受從豆腐孔洞流出的不死鹹醬汁，ㄙㄨㄚˋ嘴的程度讓人忍不住一口接一口！

圖 / IG @keelung_fatcheng

營業時間｜五、六、日 16:30-22:00/一、二、四 20:00-22:00

地址｜基隆長庚醫院後方稅務局旁邊

價錢｜大盤NT$50

#仁愛市場首推▸大腸圈

夜晚的仁愛市場可是美食天堂，小小的攤販卻有滿滿溢出的美味。市場的大腸圈腸衣薄，雖沒有明顯的腸香，但是內頭的糯米飯處理得當，吃起來Q彈順口。另外的招牌是超級費工的「腸中腸(包豬肚)」，完全沒有任何腥味，可見老闆真功夫，佐以些微辣醬調味會讓美味升級喔！十分推薦給喜歡腸類的朋友來嘗鮮！

圖 / IG @keelung_fatcheng

營業時間｜17:00-23:00

地址｜基隆市仁愛區仁四路31號

#夏季健康首選▸七堵營養三明治

如果你只知道基隆廟口營養三明治就low掉啦~七堵營養三明治麵包酥脆不油膩，搭上適量的美乃滋，清爽可口，可謂是夏季首選美食。看這滿滿的一大份，有蛋、火腿、小黃瓜、番茄，卻只要35元，老闆真的超級慷慨又大方！

圖 / IG @picky_food

營業時間｜14:50-21:00

地址｜基隆市七堵區南興路28號

價錢｜NT$35

#基隆人必吃▸阿本燒賣

阿本燒賣可說是老基隆人的早餐啊！基隆人最自豪的基隆乾麵就在這裡，還有清甜的排骨酥湯，肉質鮮嫩、入口即化，超大燒賣也是這裡的特色。想要試試基隆在地早餐的朋友，70年老店阿本燒賣絕對是首選！

圖 / IG @spot777

營業時間｜07:00-20:00(周一公休)

地址｜基隆市仁愛區忠二路63號

#廟口必吃▸圳記紅燒鰻

基隆廟口裡美食眾多，到底選什麼才正確呢?基隆美食通告訴你，來廟口一定要嘗嘗看紅燒鰻魚。基隆有名的紅燒鰻魚有圳記與崁仔頂兩家，圳記的湯頭偏甜，甘甜好喝，鰻魚肉質扎實不軟爛，雖然小碗但是分量十足，超有誠意！

圖 / IG @keelung_fatcheng

營業時間｜16:00-00:00

地址｜基隆市仁愛區愛四路32號

價錢｜紅燒鰻NT$70

#生魚片必吃▸櫻握壽司

白天想吃生魚片，請來仁愛市場編號A33的櫻握壽司報到！在魚市場旁的櫻握壽司，新鮮度不用說，這間店的魚好像不用錢一樣，每塊握壽司的魚都有將近1公分的厚度，喜歡生魚片的好朋友，完全有福了！除了握壽司，也推薦這間店的味噌湯，多種魚肉的味噌湯，份量多到讓你有飽足感。

圖 / IG @peilaeat

營業時間｜10:00-14:00(日、一公休)

地址｜基隆市仁愛區愛三路(仁愛市場2樓)

價錢｜綜合握壽司NT$170/味噌湯NT$20

#宵夜生魚片首選▸朱添鮮魚號

晚上想吃生魚片怎麼辦?不擔心，基隆生魚片消夜第一首選「朱添鮮魚號」等著你！位在崁仔頂魚市內的朱添鮮魚號，產地直送超級新鮮，更別說這價格根本佛心來著！看這厚厚的一大片生魚片，有黑鮪魚、鮭魚、旗魚，這樣一盤只要350元，還不心動嗎?

圖 / IG @keelung_fatcheng

營業時間｜02:00-14:00(營業日貼在店家門口)

地址｜基隆市仁愛區仁四路45號

價錢｜(圖中)黑鮪中腹、鮭魚、旗魚NT$350

#古早好滋味▸白磚厝黑糖白粉圓

日頭赤炎炎，熱到快中暑的天氣怎麼能沒有甜品?以地瓜粉、水篩製成的白粉圓，當日現做現賣，無添加防腐劑，成分簡單明瞭，讓你可以安心地品嘗古早好滋味。

圖 / IG @keelung_fatcheng

營業時間｜11:00-20:00(下雨天休息)

地址｜基隆市仁愛區劉銘傳路31號

價錢｜一杯NT$20/三杯NT$50

看完這篇介紹，是否擺脫對基隆的「昏暗」印象?快跟著ReadyGo的腳步，探索更多不為人知的基隆吧！

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