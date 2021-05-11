路過一吃成主顧！台北「餐車美食」5家必吃　美式漢堡、古巴三明治、希臘烤肉捲統統有

美國餐車文化可追溯到17世紀，在台北其實也有不少餐車美食令人豎起大拇指，以下推薦5家必吃餐車料理，從嗅覺、視覺到味覺都是一大享受。

Scratch Burger黑膠漢堡

圖／黑膠漢堡臉書粉專

想吃真的要靠運氣！「Scratch Burger黑膠漢堡」以美食結合主理人熱愛的嘻哈文化，5年前在資金有限的情況下，從一台貨卡餐車出發，酷黑的餐車搭配酷黑的漢堡頗具個性，過去在台北街頭與各大市集活動都能瞧見它的身影。黑膠漢堡堅持提供高品質美食，因此食材與配料皆當日現做，新鮮美味吃得到也收服了許多老饕，不少忠實粉絲只要得知出攤訊息絕對到場支持，而超高人氣也於去年催生出實體店鋪誕生，座落在台北信義區的門市讓喜愛黑膠漢堡的吃貨不用再苦苦追車。黑膠漢堡販售多款口味的漢堡，主打以竹炭可可製成的麵包口感鬆軟Ｑ彈，搭配各式彈牙多汁的肉食配料口口都過癮，另有炸物小點、熱狗堡等選擇，高CP值百元出頭就能品嘗到的經典美味，有機會在市集活動場合撞見千萬別錯過。

圖／黑膠漢堡臉書粉專

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門市地址：台北市信義區基隆路一段145號

UMAI沖繩飯糰餐車店

圖／UMAI沖繩飯糰餐車店臉書粉專

以露營拖車改造的時髦攤位就座落在信義安和捷運站步行兩分鐘的距離，「UMAI沖繩飯糰餐車店」販售的沖繩飯糰飽滿且香氣十足，強調採用台灣越光米製成，餐點現點現做，天天換油，以提供高美味的新鮮飯糰深受消費者喜愛，迄今已開發出20多款口味，另有供應原味豆漿、古早味紅茶等飲品，且因應素食風潮，推出日本昆布玉子、沖繩苦瓜玉子以及玉子飯糰三款口味。飯糰餐車招牌必點品項「炸蝦明太子豬肉玉子」一大份100元，吃得到米粒香氣與黏性佳的好口感，內裏襯搭的炸蝦酥脆多汁，SPAM午餐肉與厚煎蛋充實且帶有濃烈香氣，每一嘴都能吃到新鮮品質與豐厚的滿足感，推薦給第一次造訪的吃貨享用。

除了餐點滿滿心意外，店主在現場貼心規劃吧檯座位與室內座位，可同時容納約10名顧客，搭配著日本歌曲營造出的愜意用餐氣氛，品嘗美食的同時也能讓人感受到宛如置身在日本的臨場感。

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圖／UMAI沖繩飯糰餐車店臉書粉專

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地址：台北市大安區信義路四段186巷17號旁飯糰餐車

附近漢堡

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「附近漢堡」活動地點多為雙北地區為主，素雅簡約的日系餐車賣起香氣十足的美式漢堡，餐點皆為現點現做，堅持將最新鮮、最美味的漢堡送到顧客手上。附近漢堡販售4款風味漢堡，人氣必點「招牌煎起司牛肉漢堡」外層麵包口感蓬鬆香酥，內層包裹著濃郁牽絲起司，大片漢堡排牛肉味十足又多汁，襯搭的生菜清爽好入口，層層堆疊出的厚實感口口都滿足。另有「剝皮辣椒莎莎醬牛肉漢堡」也有不少網友推薦，吃起來酸酸辣辣甜甜相當開胃，適合喜歡重口味的吃貨享用。除了漢堡餐點外，附近漢堡還有提供以手工磨漿熬煮的杏仁茶，純天然的淡雅杏仁香，帶有微顆粒的濃醇，是款餐後解膩的不敗飲品。相關駐點消息每週都在會粉絲團上公布，有興趣的民眾可自行查詢。

圖／附近漢堡臉書粉專

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Corgyro柯基倚肉-希臘烤肉捲

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多以大台北地區為據點的「Corgyro柯基倚肉-希臘烤肉捲」販售口味道地的希臘烤肉捲，也是全台唯一的希臘餐車，主理人2017年前往希臘旅遊因緣際會下迷上當地特色小吃，回台後駕著行動餐車跑遍台北街頭，將這份南歐風情的美味料理帶給喜愛美食的台灣民眾，創業4年多來用異國香累積出好口碑。Corgyro柯基倚肉販售的「Gyros希臘捲餅」外層手作的Pita餅皮口感紮實柔軟，還能吃出淡淡的麥香，內層抹上清爽的臘優格沾醬Tzatziki，包裹著以獨特香料醃製的烤肉、蔬菜以及薯條，襯搭的美生菜、番茄帶出清爽滋味，一大份150元豐盛又飽食。另有希臘拼盤、希臘沙拉、現炸薯條等餐點，每周都會在臉書上更新擺攤地點與時間，偶而還會與藝文活動合作，下次巧遇Corgyro柯基倚肉不妨來一份地中海小吃，感受不同文化底蘊的美食帶來的感動。

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Lighthouse Food Truck 燈塔餐車

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「Lighthouse Food Truck 燈塔餐車」活動地點多以大台北為主，其它地區包括宜蘭、台中、高雄也能發現其蹤跡，燈塔餐車走美式休閒風格，販售多樣化的「古巴三明治」，強調以德州煙燻烤肉為靈魂，不固定出沒在各場合，喜歡與人交流，以食會友並發掘各地方獨特的美好。燈塔餐車招牌必點「古巴的德式狂野」以燻烤12小時的牛胸肉為基底，襯搭酸黃瓜、黃芥末以及起司增添風味，再以蘋果調劑，吃得到肉質鮮嫩多汁的口感，帶出的多層次風味令人一試傾心。人氣排名Top2「美式煙燻手撕豬 」特選梅花豬肉，以芭樂木、龍眼木燻烤13小時熟成，搭配美式BBQ醬汁、起司、酸黃瓜，成就絕佳獨特風味！相關擺攤訊息可洽官方臉書粉專。

圖／燈塔餐車臉書粉專

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