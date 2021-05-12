親子懶人露營！基隆「拉波波村露營區」1泊3食、台北開車0.5小時就到

台灣最近吹起的露營熱你跟上了嗎？讓TRIPBAA小編和你分享從台北開車只要30分鐘車程的拉波波村露營區給你，營區提供免搭收帳、獨立衛浴、一泊三食、手作體驗和兒童遊戲區等...設備服務，好啦廢話不多說～一起開箱位在基隆暖東峽谷的拉波波村露營區吧！

營區交通方式與地理位置

地址：基隆市暖暖區東勢街221號

交通方式：

搭火車至八堵站，步行至八堵國小轉603公車至暖東峽谷站。

搭火車至八堵站，轉搭計程車車程約15分鐘(約180元)。

>>>請搜尋：拉波波村官網

>>>請搜尋：拉波波村露營 趣吧





基隆拉波波村露營區簡介

▲營區神殿帳。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

拉波波村這個名字源自於南法一個美麗的童話村莊，而該營區位處基隆暖暖，周圍溪谷依傍生態豐富。園區外的暖東峽谷，是淡蘭古道的起點，步道上綠樹成蔭非常涼爽舒適，夏日還能看到帶著小燈泡的火金姑穿梭其中，天氣良好的話還能跟著營區的人員趴趴走探索附近的生態～





營區裡還有兒童設施和體驗式活動可以參加，讓你的露營時光一點也不無聊。從步道導覽、慵懶下午茶、環保繩結提袋DIY到半自助式峽谷晚宴，讓你的露營既充實又放鬆。

上網搜尋：拉波波村露營｜1泊3食.獨立衛浴.繩結DIY





拉波波村露營區帳篷開箱

寢室帳

▲拉波波村帳篷開箱-寢室帳。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

小編身為愛水的妹紙，漂亮的帳篷真的很重要！拉波波村採用的帳篷是神殿帳，豪華的圓形神殿帳非常氣派，營區還在帳篷上做了一個遮雨棚，讓雨水不會直接下在帳篷上。帳篷內提供的設備非常完整，床枕被、化妝鏡、吹風機、除濕機、冷暖氣、折疊椅和野餐墊都有，讓你一年四季都能享受露營的體驗。





衛浴帳

▲拉波波村帳篷開箱-衛浴帳。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

▲拉波波村帳篷開箱-歐舒丹洗浴組。 （圖／bryan_sunmomo,Instagram）

拉波波村提供每帳獨立的衛浴帳，衛浴帳裡有簡易的分隔讓洗手台、座式馬桶，不會因為洗澡而噴得到處都是水，還貼心提供浴室拖鞋和歐舒丹L'Occitane的備品給住客，衛浴帳與寢室帳是連在一起的，讓半夜想上廁所的你也不必摸黑出來上廁所。





拉波波村露營區美食分享

下午茶

▲拉波波村露營區美食-下午茶。 （圖／bryan_sunmomo,Instagram）

在拉波波村一泊三食的方案裡會吃到的第一餐就是下午茶，在15:00 check in後就可以用午茶兌換券去村長食堂選想吃的點心和飲料，也有加價的品項可以做選購！大家可以在食堂裡面品嚐，也可帶回自己營帳外鋪著野餐墊(營區有提供)享受慢活午茶時光。





晚宴

▲拉波波村露營區美食-峽谷晚宴。 （圖／bryan_sunmomo,Instagram）

▲拉波波村露營區美食-用餐空間。 （圖／bryan_sunmomo,Instagram）

拉波波村的晚宴可說是許多住客的評語裡超常提到的部分，從新鮮的海陸食材到美味的烤肉組合都能看到營區在餐食準備上的用心，除了烤肉營區還有半自助式的自助吧提供水果、飲料、冷盤、熟食和輕食可以取用呦～





晨食

▲拉波波村露營區美食-晨食。 （圖／foodie__emma,Instagram）

一早起來就吃海鮮會不會有點太幸福！在充滿芬多精的園區享受一下鮮甜可口的海味朝食，搭配魚肉、蛋、蔬菜整個營養滿分。看到營區的早餐擺盤，給小編一種很像在日劇裡吃早餐的感覺，一盤盤的擺放方式和食材內容看起來很日式呀～

＊食材可能依季節不同有調整。

＊請follow餐券上面的用餐時間，逾時不候喔！

上網搜尋提前卡位：

拉波波村輕奢露營｜1泊3食＋自然探索





拉波波村露營可以玩什麼

尋寶解謎遊戲

▲拉波波村可以玩什麼-尋寶解謎遊戲。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

下午13:00到15:00check in前，營區有提供尋寶解謎遊戲給大家參加打發打發時間，尋寶解謎遊戲的內容與營區的環境探索和故事有關，更詳細的解謎內容等你來破解！





繩結提袋DIY體驗

▲拉波波村可以玩什麼-繩結提袋DIY體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

拉波波村的原址是童軍營地，陪伴許多孩子歡笑成長，營區想留下並這份回憶與美好，結合童軍的繩結技巧與時下注重的環保理念，帶你做出繩結提袋讓你把這份紀念小禮物帶回家。





暖東峽谷步道走走

▲拉波波村可以玩什麼-暖東峽谷步道走走。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

▲拉波波村可以玩什麼-暖東峽谷步道走走。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

還記得前面有提過暖東步道是淡蘭古道的起點嗎？跟著營區的人到步道裡健行親近山林聽聽生態解說，來去看溪谷風光和瀑布美景深度探索這片山林的秘密。





營火體驗

▲拉波波村可以玩什麼-夜間營火。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

小編覺得免裝備露營就是一個讓露營更方便，但也保留露營本質的體驗活動。在夜晚時營區點起營火，大家圍著這份溫熱仰起頭看著繁星點點的天空，讓我們以星空為幕享受露營原始純粹的感動。





兒童遊樂設施

▲拉波波村可以玩什麼-兒童遊樂設施。 （圖／lapopo_campground,Instagram）

帶小朋友出去玩最擔心的除了他們鬧脾氣外，就是怕他們抱怨很無聊要玩手機、滑平板。在拉波波村裡有一個小溪樂園，裡面有溜滑梯和人工小溪，能讓小朋友在這便盡情玩樂好好放電！

請上趣吧官網預訂：

拉波波村輕奢露營｜手作體驗.自然療癒





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