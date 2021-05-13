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占地達7座大安森林公園！新北「熊空茶園」景色絕美　還能在森林咖啡館喝好茶

聯合新聞網 / 行遍天下
熊空茶園引自然入室的咖啡屋。
熊空茶園引自然入室的咖啡屋。

【圖／文：行遍天下】

深藏在三峽顛簸彎曲山徑上，坐擁占地約168公頃濃濃蒼林的「熊空茶園」，有7個台北大安森林公園之大面積，是創立於1899年的百年老字號製茶場「台灣農林」以自然農法復耕田地的自擁有機茶園。

　

慢療自然質感咖啡好生活

在山頭海拔700公尺高的這整座避世勝地，更用在地傳說故事的古名「熊空」作代表性命名，並秉持著對這片土地的熱愛，將山還給這片天地，與山親近、向山學習，而採友善環境的低密度開發，用心維護優質生態環境，保有最原始的山林之美，因此存有滿滿原生樹，例如台灣杉樹、楓樹、樟樹和槭楓林、柳杉林與多達6、7百種蕨類植物。在自然食物鏈的運作下，引源自雪山山脈的山泉水，回饋最天然健康的有機作物—碧螺春綠茶、烏龍茶、蜜香紅茶、四季、金萱、東方美人茶等，讓人在山巒疊翠、山嵐層層的靜謐中一感淡雅迷人的茶香，品茗馥香回甘的純淨好茶。

在園內觸目可及山嵐茶谷瞬息萬變的景色。
在園內觸目可及山嵐茶谷瞬息萬變的景色。

林樹蔭間佇立的獨立咖啡館小屋能品嚐美味的茶點咖啡甜食。
林樹蔭間佇立的獨立咖啡館小屋能品嚐美味的茶點咖啡甜食。

選用上等黑毛豬肉兩部位，再加入依古法釀製的大豆醬油的紅燒肉套餐＋將特選雞蛋浸置於紅茶與秘製滷汁中煮浸3天的特製甘茶蛋是來茶園必吃。
選用上等黑毛豬肉兩部位，再加入依古法釀製的大豆醬油的紅燒肉套餐＋將特選雞蛋浸置於紅茶與秘製滷汁中煮浸3天的特製甘茶蛋是來茶園必吃。

熊空茶園為無愧彌足珍貴的豐沛資源，每年更在不破壞生態平衡下，逐步增建融於自然的設施或步道，在2017年即於樹林綠蔭間增建獨立黑色小屋，不搶山的風采，讓人在健行之餘於此啜飲一杯台灣農林在日月潭自產的鹿篙咖啡。

熊空茶園瀰漫著日月潭鹿篙咖啡層次內斂咖啡香。
熊空茶園瀰漫著日月潭鹿篙咖啡層次內斂咖啡香。

隨著四季風情幻化下，更有值得細細領略的綺麗景致。在入園的戶外餐飲觀景平台區，即能於晨昏雲霧中，邊眺望觀音山、邊享用簡餐輕食與茶飲；再慢步尋幽一旁的柳杉林步道，並在春天欣賞園內遍植的山櫻花、富士櫻、吉野櫻等隨風起舞；夏天萬物更生下，則不時可見蝴蝶羽化、蜻蜓點水、夜晚螢火蟲點點映照星光，以及樹蛙、獨角仙、台灣獮猴等等穿梭林間；秋天渲黃染紅的楓、槭、落羽松更為山景步道增添無盡詩意；到了冬日遇寒流時，還有令人驚喜的瑞雪白了整座山頭，不論何時來都能見證原始林貌無以言喻的感動。

形石遠觀頗有孔子觀水意境。
形石遠觀頗有孔子觀水意境。

在高海拔的熊空茶園觀景平台可見農林用心維護的生態美。
在高海拔的熊空茶園觀景平台可見農林用心維護的生態美。

有一千株超過 歲的柳杉林步道，讓人可漫步尋幽。
有一千株超過 歲的柳杉林步道，讓人可漫步尋幽。

　

景點推薦

熊空茶園

地址：新北市三峽區竹崙路238號

電話：02-2668-1589、0911-915-950

網址：www.xiongkongtea.com

營時：園區09:00 ∼ 17:00（最後入園時間16:00、出園時間16:30）、咖啡屋僅於週六、日開放

價位：入園門票100元可抵商品消費（飲料餐點除外）

　

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