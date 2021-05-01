台北最便宜「火烤」吃到飽！199元無限爽吃5種肉＋數10種鍋物快衝

「吃到飽」餐廳在台灣餐飲文化已經成為一股不可或缺的飲食風格，不外乎想要以合理的價格吃到很多好吃的食物。而這回號稱「全台北最便宜」吃到飽餐廳非「大味王」燒烤火鍋，一人最低只要199元就可以無限爽吃燒肉、火鍋與各式鍋物料理，親朋好友快衝！

圖／IG網友noya59629授權

「大味王」燒烤火鍋位於台北西門的萬大路附近，雖然店家沒有奢華的裝潢或高檔的料理配料，也有網友表示只是「呷粗飽」，但價格不止親民還有全自助吃到飽服務，主要分為三種用餐方式，第一種為火鍋加燒烤吃到飽，限平日全天每人只要199元；第二種為火鍋加燒烤再加可口可樂系列飲料無限暢飲，假日全天每人只要250元；最後還有第三種，則是火鍋、燒烤、海鮮與飲料可口可樂系列無限吃到飽，則為350元，每種組合都附冰淇淋、冬瓜茶等甜點，整體CP值超高。

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火鍋用餐方式提供鍋底味增、養生、麻辣、泡菜與藥膳等，可任選做成鴛鴦鍋，火鍋料及蔬菜則可於櫃上隨意夾取，有超過數十種的配料可拿，像是高麗菜、青菜、豆芽菜、豆腐、貢丸、餃類與香腸等，還有王子麵與烏龍麵等可煮；燒烤部分提供烤盤與鋁鉑紙再塗上奶油，增添烤肉香氣，然後提供牛、雞、豬、羊等肉無限夾取，完全「俗擱大碗」。

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營業時間最晚到凌晨12點，每到假日絕對人滿為患、店門外駐足了排隊人潮，因此建議及早候位，快揪團吃起來了！

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大味王燒烤火鍋吃到飽

電話：02-2337-9203

營業時間：11:30–00:00

地址：台北市萬華區萬大路190號

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