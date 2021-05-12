台北「平價雞肉飯」5家必訪！雞腿肉飯只要65元，加辣椒才是懂吃

號召台北小資族！今天要為大家精選5家交通價位都親民的「高CP值雞肉飯」，最低65元吃得到一盤雞腿肉飯、10元有一碗雞油飯、爽嗑嫩雞百元有找，超狂平價美食絕對是月底吃土救星！

台北車站：鑫耀鑫

圖／IG@toby.food授權

隱身台北車站巷弄的「鑫耀鑫」每逢用餐時間人潮絡繹不絕，餐點多元，飯、麵、湯類應有盡有，其中以「好吃雞肉飯」最受歡迎。單點一盤79元，加顆滷蛋就能吃得滿足，若選擇套餐109元則附有一碗清湯跟燙青菜，作為台北物價算是價廉物美。去骨雞肉本身十分滑嫩，編輯實際就回訪過兩次，極度推薦店家辣椒，加一匙配飯或配雞肉都讓味道瞬間升級，為北車值得一訪的平民美食。

鑫耀鑫地點：台北市公園路20巷12號營業時間：11:00-20:00（週日公休）

西門：施福建好吃雞肉

圖／IG@foodie.taiwan授權

開業超過50年的「施福建好吃雞肉」為在地人秒懂的萬華老店，距離捷運西門站約10分鐘路程，不用擔心選擇困難症，只要告訴老闆幾人份，即會端上對應人數的雞肉盤，兩人通常為150元。雞肉新鮮口感不柴，喜歡雞腿的人可以提前主動告知，其中雞油飯、下水湯更是只要10元，佛心價讓他成為當地屹立不倒的小吃店，不過大家對用餐環境方面的接受度可能就因人而異囉。

圖／IG@foodie.taiwan授權

施福建好吃雞肉地點：台北市萬華區環河南路一段25巷4號營業時間：10:00-18:00（週日公休）

市政府、公館、樂華商圈：站食可以

圖／IG@tpywithfood授權

作為外帶、外送夯店的「站食可以」於公館、樂華商圈甚至市政府皆有分店，品項提供海南雞飯、好吃雞肉飯及蔥燒醬豚飯，海南雞飯與好吃雞肉飯售價120元，皆附有配菜與半顆蛋，永吉店內用也有冬瓜茶和檸檬水喝到飽。特別的是，海南雞飯米飯採用泰國長米，粒粒分明、醬料偏酸，而好吃雞肉飯則是台灣米搭配醬油膏的偏甜台式風味，兩款皆吃得到手工去骨的雞腿肉，大家可依喜好挑選吃一波。

站食可以永吉店地點：台北市信義區永吉路30巷157弄14號營業時間：11:00–20:30（週六公休）

站食可以公館店地點：台北市中正區羅斯福路四段24巷12弄7號營業時間：11:30–21:30（週日公休）

站食可以樂華店地點：新北市永和區永平路63號營業時間：17:00–00:30

信義安和：梁鑫雞肉飯專門店

圖／IG@amos0716授權

座落通化夜市內「梁鑫雞肉飯專門店」一盤雞肉飯只要65元，90元則附有家常配菜及蛋，為台北鬧區難得一見的價位。吃過的人都盛讚雞腿肉肉質嫩口，敢吃辣的人更別忘了加辣椒，鹹香滋味搭配夠味的辣椒超加分，來碗湯就更滿足啦！

梁鑫雞肉飯專門店地點：台北市大安區通安街73號營業時間：11:00-22:00

石牌：好吃雞飯

圖／IG@papa90242授權、IG@5400_immadeoffat

位於捷運石牌站2號出口附近的「好吃雞飯」為著名的平價雞肉飯美食，一盤雞腿飯65元，為當地人及學生族的愛店。通常大家都會搭配一顆10元的滷蛋，雖然嫩雞腿尬醬油拌飯已十分對味，但喜歡吃辣的人絕對不能忘記搭配店內辣椒一起食用，吃起來才算過癮！吃之前也可先到隔壁的手搖店「侯美國紅茶」買杯飲料，打造最療癒午餐組合。

好吃雞飯地點：台北市北投區明德路333巷39號營業時間：每日11:00-20:00

延伸閱讀：

．台北「平價版鼎泰豐」5選！排骨蛋炒飯超驚艷、小籠湯包會爆汁

．日式火鍋吃到飽「涮乃葉」進駐中和、Mo-Mo-Paradise插旗板橋！新北鍋控吃爆