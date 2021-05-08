龍山寺、剝皮寮、西門町！ 新舊交融「萬華商圈一日遊」攻略

想要來趟新舊文化交融之旅，最適合去萬華走一趟，這裡就是台灣早期相當繁華的艋舺！人民信仰寄託的廟宇、老舊的紅磚建築聚落、新潮的國際商業圈都在這裡，融合著各時期的人文歷史與建築風格，不僅成為藝文展演、聚集年輕人文化的區域，也是國際觀光發展重地。漫步在這可以感受到不同世代的氛圍，十分有趣

龍山寺

龍山寺。 圖／IG, tony.chtop

龍山寺已有200多年的歷史，是大多數台北人的信仰之地，位置非常方便，從捷運龍山寺站1號出口出來步行即可，不論何時前往，不難見到人山人海的信眾。除了祝生娘娘、文昌帝君和華陀先師等，據說這裡的月下老人非常靈驗唷（✓畫重點），許多人因此慕名而來！

小編提醒：目前龍山寺只有一座香爐，所以只需要拿1炷香；現在也不燒金紙囉！

地址：台北市萬華區廣州街211號

開放時間：06:00-22:00

剝皮寮

剝皮寮。 圖／Wikipedia

「剝皮寮歷史街區」因過去為杉木剝皮加工區而得此名，位於台北市萬華區，橫跨了清代、日治、民國三個時代，其背後蘊藏著許多故事。曾經沒落一時，但因市政府的修復工程與推動、電影《艋舺》上映，再次引起大家關注，吸引許多人前來捕捉電影中出現的場景，不時還能見到有人穿旗袍拍照，滿滿的懷舊味。

地址：台北市萬華區康定路173巷

開放時間：街區09:00-21:00、室內09:00-18:00（週一皆公休）

剝皮寮展覽

剝皮寮歷史街區是認識鄉土文化的重要場域，公共空間規劃完善，散步的同時就能感受到濃厚的歷史風情，園區內也進駐文青創作，舉辦許多藝文展覽、教育活動及電影節等，積極推廣藝術文化教育及文化資產。

▲展演活動詳情請上官網查詢

萬華夜市（艋舺夜市）

萬華夜市（艋舺夜市）。 圖／IG, tsun_1014

範圍包括廣州街、梧州街、西昌街（又稱廣州街夜市、梧州街夜市與西昌街夜市）以及華西街夜市，聚集超多美食，肚子餓時來這準沒錯～

小王煮瓜（小王清湯瓜仔肉）

小王煮瓜（小王清湯瓜仔肉）。 圖／IG, nelson.yang.tw

榮獲2次米其林必比登推薦的「小王煮瓜」，香菇滷肉飯絕對是必點的品項！油油亮亮的滷肉飯，加上吸飽滷汁的香菇，鮮甜多汁，再配上Q肥的肉燥，實實在在超好吃。另一項清湯瓜仔肉也是大推，大骨熬煮、加入日光醬瓜，清爽回甘，豬後腿肉製成的Q彈肉羹配上這碗湯，真是絕配。

地址：台北市萬華區華西街17之4號

營業時間：09:30-20:00（週二公休）

冰雪蔬蔬

冰雪蔬蔬。 圖／IG, food_paradise97

夏天就是要來碗冰涼大碗的冰，消暑又大快人心！如果身為芋頭控，更是不能錯過這間。「超級芋頭牛奶冰」有著手工製作的芋圓、綜合圓與芋頭塊，芋圓甚至比市售的大一倍、口感更Q彈，冰的上頭覆蓋著滿滿的綿密芋泥與牛奶煉乳，不但超好吃也不會過甜膩！

地址：台北市萬華區環河南路二段71巷7號

營業時間：11:00-18:00（週五公休）

豐原排骨麵

豐原排骨麵。 圖／IG, a_foodexplorer

每次走過必聞到它的飄香，特別是它的排骨酥湯，湯頭香甜順口、排骨也處理得軟嫩適中，油麵的部分則是帶點微Q的咬勁；這裡的滷肉飯也是許多人必點的品項之一，香噴噴的滷汁讓人一口接一口，懷舊好滋味就是這一味啦～

地址：台北市萬華區廣州街180號

營業時間：10:30-01:00

周記肉粥店

周記肉粥店。 圖／IG, delunliang700930

位於廣州街上、營業超過一甲子的周記肉粥店，不論平日假日，總有滿滿的排隊人潮，可見美味程度非同小可！使用豬大骨熬成的肉粥，湯頭濃郁卻不會太鹹，伴著紅蔥與蝦米，香氣更豐富，再撒上些許的胡椒粉調味，味道更棒唷！這間的米飯粒粒分明，並不是煮得軟爛的那種粥品，肉粥裡有少許的肉塊，這簡單的滋味蘊含著不簡單的美味，來到龍山寺絕對要來碗肉粥～

小編偷偷說：這裡的紅燒肉也是超美味的唷，酥酥脆脆的外皮，肉質軟嫩有彈性，想到口水都不禁流下來了啦～～

地址：台北市萬華區廣州街104號

營業時間：6:00-16:30

東港旗魚黑輪

東港旗魚黑輪。 圖／IG, fafa.maid

位在廣州街上的東港旗魚黑輪，是來到艋舺夜市必嚐美食之一！小小的攤車大排長龍，為的就是銅板價的黑輪而來，雖然一支從10元漲到12元，但買10支就再送一支，超划算der～現炸的東港旗魚黑輪，新鮮甜美的魚漿裏頭夾著水煮蛋，Q彈的口感讓人忍不住一支接著一支，也可沾上店家提供的甜辣醬和芥末醬吃唷～

地址：台北市萬華區廣州街（靠近梧州街）

營業時間：14:00-01:00

頂級甜不辣

頂級甜不辣。 圖／IG, aliceyu217

位在廣州街夜市裡的頂級甜不辣，是超人氣的必吃美食之一！每碗裡頭有豬血糕、片狀及條狀的甜不辣（扎實有咬勁的口感）、小貢丸、油豆腐、蘿蔔和水晶餃等配料，淋上店家的特製醬汁，鹹鹹甜甜的醬汁正是美味的秘訣。內用座位雖然不多，但站著吃也心甘情願啦～而且吃完之後還能加湯，最喜歡剩的醬汁配上湯喝，超滿足！

地址：台北市萬華區廣州街梧州街交叉口

營業時間：11:00-23:00

懷念愛玉冰

懷念愛玉冰。 圖／IG, niveychang

開業30多年的懷念愛玉冰，是夏季消暑涼品的好選擇！使用愛玉子洗製而成的愛玉，天然的成分讓人喝起來安心，口感更軟嫩Q彈、口味更甘甜，喝法也很懷舊，用「塑膠袋」裝著喝，讓人回憶起童年時光XD飯後來一袋剛剛好啦～

地址：台北市萬華區廣州街202之1號

營業時間：15:00-22:30

其他龍山寺美食

阿龍炒飯

阿龍炒飯。 圖／IG, niki_22222222

榮獲全台十大最好吃炒飯的阿龍炒飯，愛吃炒飯的饕客來到艋舺一定要來品嚐！不僅飯量超多，口味清淡爽口不油膩，喜歡口味濃一點的也可以選擇沙茶、番茄或咖哩，只要點炒飯即免費送湯（每日湯品都不同哦！），重點是超平價，讓人超滿足的啦！

小編提醒：生意超好，記得先電話預約唷～

地址：台北市萬華區大理街91巷13號

營業時間：11:30-13:30、16:30-19:30（週末公休）

上頂皇家素食水煎包

上頂皇家素食水煎包。 圖／IG, wei_wei_10_

說到龍山寺周邊小吃，上頂皇家素食水煎包絕對是代表之一！特別是它的水煎包，吸引許多客人前來購買，慢了一步可能就被買光，得等下一鍋囉～現包現煎的水煎包，每顆飽滿，全為素食餡料（冬粉、高麗菜），新鮮又美味，煎得香酥的外皮帶點彈性，加點油膏和辣醬，更是好吃，就算冷掉也是一樣美味呢！這邊的煎餃也是熱門品項唷！

地址：台北市萬華區三水街111號

營業時間：06:00-19:00

陳記專業蚵仔麵線

陳記專業蚵仔麵線。 圖／IG, hong_taiwantrip

陳記專業蚵仔麵線被譽為萬華最好吃的麵線之一，小小的店面、座位不多，每到用餐時間總是高朋滿座。超大顆蚵仔從東石直送而來，新鮮肥美、口感滑潤，麵線則是細軟不糊爛，湯頭則使用柴魚蝦米熬煮，鮮甜好好吃！

地址：台北市萬華區和平西路三段166號

營業時間：06:30-19:30

海天香餃

海天香餃。 圖／IG, richard55gallery

位於龍山寺附近的海天香餃，超過20年的營業時間，陪伴著許多人長大，每到用餐時間幾乎座無虛席，超級夯！內用水餃一次須點10顆（可雙拼），Ｑ彈嚼感的外皮、飽滿的餡料，原味吃就很好吃，不只味道優、價格也很佛心，意猶未盡的話也能外帶冷凍水餃，不僅口味更多，回家處理也很方便！另外，淋上鹹香肉燥的Q彈家常麵、蝦仁雲吞撈麵也是很棒的選擇唷～

地址：台北市萬華區和平西路三段168

營業時間：08:30-20:30

艋舺螺獅粉

艋舺螺獅粉。 圖／IG, jessica_doc_daily

想要品嚐中國廣西柳州美食，來艋舺螺獅粉就對了，不但為萬華美食的老店之一，也是討論度超高、人氣當紅的艋舺美食，建議非用餐時段去吃避開人潮。每碗都是超大份量，且配料豐富，添加炒花生、帶酸的配料豐富湯頭風味，吃過的人都是一致好評啦，喜歡重口味的朋友們可以再加入特調的酸豆水、自炒的辣油，完美結合酸、辣、鮮、爽、燙的滋味！

小編偷偷說：這裡的螺獅粉不臭，放心大口吃就對了！

地址：台北市萬華區和平西路三段166號

營業時間：06:30-19:30

福州元祖胡椒餅

福州元祖胡椒餅。 圖／IG, gigiooolala

隱身在巷弄裡的福州元祖胡椒餅，是艋舺必吃美食之一。絞肉的肥瘦比例拿捏得恰恰好，油蔥肉燥甜鹹又多汁（享用剛烤出來的胡椒餅要格外小心，熱騰騰的肉汁會在嘴裡爆開，很燙！！！），外皮烤得酥脆，麵糰吃起來Q軟，整體香氣十足，美味逼人呀！買一顆當作散步點心剛剛好～

地址：台北市萬華區和平西路三段89巷2弄5號

營業時間：10:00-18:30

三六食粑

三六食粑。 圖／IG, kingchang579

位在捷運龍山寺站旁的三六食粑，創立於1942年，店鋪一側賣粿，另一側賣甜品。甜湯主要以花生湯和紅豆湯為主，招牌品項是紅豆湯與花生湯混合的甜湯，加入蜜芋頭、雪蓮子、湯圓、芋圓和地瓜圓等配料，用料非常實在，每種配料的口感都滿好，像是蜜芋頭不會太軟爛、地瓜圓、芋圓與湯圓Q彈。這裡也有賣包起司的黃金麻糬、芝麻湯圓、多達20幾種的配料，絕對能滿足你～

地址：台北市萬華區三水街92號

營業時間：8:30-21:30

西門町

西門町。 圖／IG, tentsengactor

純樸的歷史文化之旅玩到這裡還意猶未盡嗎？那麼也一併將西門町打包吧！身為一個台北人的必訪商業圈，乘載著許多台北人的青春回憶，也是外國旅客來台旅遊必訪景點之一。西門町有著各種面貌，不僅可以在琳瑯滿目的店舖裡盡情Shopping，品嚐各大街小巷的美食，晚上到酒吧酌飲幾杯，也有電影街、歷史古蹟與文創園區以及特有的刺青街與街頭文化（滑板、DJ、街舞等），絕對讓你不無聊～

萬年商業大樓

萬年商業大樓。 圖／IG, _tm_c__

萬年商業大樓位於西寧南路，是西門町一棟著名的商場，有兩處入口，分別為峨眉門與西寧門。裡頭販售著五花八門的商品，流行服飾和鞋類、手錶、手機、遊戲玩具及漫畫雜誌等通通都能在這裡找到，B1的美食街聚集了不少美食，是許多人的青春回憶呀！

地址：台北市萬華區西寧南路70號

營業時間：11:30-22:00、週一14:00-22:00

西門紅樓

西門紅樓。 圖／IG, r7221366

從捷運西門站1號出口出來，能見到一座紅磚色建築，即是西門紅樓。由日本建築師於1908年建造，為台灣第一座官方興建的公營市場，迄今已112年，經歷市場、書場、電影院和劇場的轉換，如今為文創與藝文產業的據點，除了展覽與講談、工作坊、體驗活動之外，每週末也有手創市集與劇場演出。

小編偷偷說：每到晚上，西門紅樓旁的廣場會成為狂歡的好地方唷XD～

地址：台北市萬華區成都路10號

營業時間：平日11:00-21:30、假日11:00-22:00

市集時間：週六14:00-22:00（6-8月為15:00-22:00）、週日14:00-21:30

▲活動展覽與創意市集資訊請洽官網

中山堂（台北公會堂）

中山堂（台北公會堂）。 圖／IG, o331128

位在中正區的中山堂，是台灣第一個會展建築，離西門捷運站非常近，可以順路一起參觀唷～廣場對面有座紀念碑是為紀念抗日戰爭勝利與台灣光復，詠懷戰爭中犧牲的同胞，園區內也有志工導覽，可以更深入了解中山堂的歷史，此區相比西門紅樓較為幽靜，但不時也有藝文展演及創意市集唷～

地址：台北市中正區延平南路98號

營業時間：平日11:00-21:30、假日11:00-22:00

美國街＆台北市電影主題公園

美國街＆台北市電影主題公園。 圖／IG, photo._.danny

位於西門町巷弄裡的美國街，是拍照打卡的好地方。有許多潮流服飾店與古著店，嘻哈風和美式風格在這都找得到！街道牆面有街頭塗鴉藝術，是這條街最大的特色，旁邊即是武昌街，也就是人稱的「電影街」，在等看電影的空檔不妨來這裡晃晃，而電影街走到底就是台北市電影主題公園，牆面上亦有許多各種風格的塗鴉，不時還能看見一些人在這練舞、滑板！

地址：台北市萬華區昆明街96巷（美國街）

台北市萬華區康定路19號（台北市電影主題公園）

西門町美食

天天利美食坊

天天利美食坊。 圖／IG, mming_hh15

超人氣的排隊美食！甜甜鹹鹹的肉燥飯帶著胡椒粉味（你以為只有這樣嗎？No！好戲在後頭），再加進一顆半熟蛋才堪稱完美，一戳讓蛋汁溢出伴著飯吃，滑順更好吃；經典古早味的蘿蔔糕，表層煎得酥脆、裡頭鬆軟，沾著蒜蓉醬吃非常對味；醬汁、口感和氣味都恰到好處；雞蛋蚵仔煎也是店裡的人氣品項哦！

地址：台北市萬華區漢中街32巷1號

營業時間：10:00-22:30（週一公休）

阿宗麵線

阿宗麵線。 圖／IG, taiwanting_fukuoka

說到西門町美食，怎麼能少了阿宗麵線呢？不論是在地人還是觀光客都推薦！麵線不會太軟爛，還有著柴魚的香氣，加入大蒜或烏醋等醬料也很不錯，大腸Q軟、處理得也乾淨（這點很加分呢）。雖然沒有店內座位，只能外帶站著吃，但美味的讓人心甘情願呀，且店外有許多客人一起站著吃，完全不孤單XD

地址：台北市萬華區峨眉街8-1號

營業時間：平日09:30-22:30、假日09:00-23:00

老山東牛肉麵

老山東牛肉麵。 圖／IG, venuswu1118

位在萬年大樓B1美食街的老山東牛肉麵，已是間70年的老店，連續2年榮獲米其林比登推薦。主打家常牛肉麵、半筋半肉麵、牛三寶麵，寬版的麵條不僅吃起來有咬勁，也非常有飽足感，湯頭用牛骨加上蔥、薑、蒜熬煮而成，牛筋Q彈好咬、牛肉也給的很大塊，牛肚則吃起來有些脆度。想品嚐傳統好滋味，來老山東牛肉麵就對了！

小編偷偷說：店內的蔥花、酸菜和大蒜任你取用啦～

地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室

營業時間：10:30-21:30

美觀園日本料理

美觀園日本料理。 圖／IG, 50___food

另一個西門町的美食代表，非美觀園日本料理莫屬啦！身為老字號店鋪，老舊的外觀跟潮流時尚的街道形成對比，提供多樣日式料理與平易近人的價格，吸引許多饕客前來享用（用餐時段可是要排隊的呢！），生魚片新鮮厚實又大塊，多數客人都是為此而來，如果不敢吃生食的話，這裡也有許多熟食菜色可選擇，一樣讓你吃的好滿足。

小編偷偷說：可以先打電話訂位才不會等太久哦～

地址：台北市萬華區峨嵋街47號

營業時間：11:00-21:00

成都楊桃冰

成都楊桃冰。 圖／IG, corporaljoey

經歷半世紀的更迭，成都楊桃冰仍秉持著老滋味，店鋪呈現著復古的裝潢，是間非常有代表性的老店，也是許多台北人的回憶。門口一排排的醃製水果，正是此店的精華所在，而招牌品項就是它的楊桃冰，不僅天然又回甘，夏天來一杯解渴又消暑！

小編偷偷說：楊桃湯才是有果肉的唷～

地址：台北市萬華區成都路3號

營業時間：13:00-22:30

萬華區經歷時代的更迭，傳遞著時空交錯的氛圍，有現代與傳統建築交雜的景致，也有新舊文化融合的特色，走在這裡似乎也能感受到當年的繁華生活呢～現在也被規劃的非常完善，保留古色古香的裝璜，結合這現今的文創及展覽，絕對是周末出門走走的好地方，附近還有超多美食，晚上還能去西門町逛街、看電影，周末不知道要去哪？就到萬華玩一趟吧！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime四月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」