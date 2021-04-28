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台北超狂「130元中式早餐吃到飽」！豆漿饅頭、稀飯肉燥飯統統都有
中式早餐在台灣其實非常受歡迎，陳列的豆漿店、稀飯餐廳等都可以在街區或角落看到。這回要介紹位在台北中正區的「國軍英雄館」，居然有要價只要130元的「中式早餐吃到飽」餐飲服務，饅頭、稀飯、菜肉與咖啡豆漿統統任選無限爽吃，快揪團吃起來了啦！
台北國軍英雄館已經有超過60年的歷史，過去主要是國軍的獎勵表揚場所，近年來則多用於來賓、餐飲與住宿所使用，也逐漸被大眾所知，每到假日或重要節日，都有可能會看到顧客排隊用餐或使用服務。
此次推薦的「130元中式早餐吃到飽」，雖然沒有華麗的裝潢擺飾也無高檔的料理陳列，但是滿滿誠意，有超過十種的中式料理供選擇，主食一般有饅頭、白飯、稀飯與肉燥飯等；稀飯配料有肉鬆、花瓜、豆棗、海帶與各式小菜等；而熟食區則有白煮蛋、滷蛋、各式青菜如高麗菜與各式肉種如控肉等。實際菜色依照廚房調整而更動部分料理。
值得注意的是，此超狂優惠只限於「早上6時30分至9時00分」，不需要預約，可於現場候位入場即可，想要用便宜價格吃到「俗擱大碗」的中式早餐，千萬不要錯過！
國軍英雄館早餐部
電話：(02)2371-8237
營業時間：06:30–09:00
地址：台北市中正區長沙街一段20號
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