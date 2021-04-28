快訊

台南累積雨量少得可憐！全台雨最多的地方在這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北超狂「130元中式早餐吃到飽」！豆漿饅頭、稀飯肉燥飯統統都有

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／IG網友noya59629授權 圖／IG網友tbe10193授權
圖／IG網友noya59629授權 圖／IG網友tbe10193授權

中式早餐在台灣其實非常受歡迎，陳列的豆漿店、稀飯餐廳等都可以在街區或角落看到。這回要介紹位在台北中正區的「國軍英雄館」，居然有要價只要130元的「中式早餐吃到飽」餐飲服務，饅頭、稀飯、菜肉與咖啡豆漿統統任選無限爽吃，快揪團吃起來了啦！

圖／IG網友tbe10193授權
圖／IG網友tbe10193授權

台北國軍英雄館已經有超過60年的歷史，過去主要是國軍的獎勵表揚場所，近年來則多用於來賓、餐飲與住宿所使用，也逐漸被大眾所知，每到假日或重要節日，都有可能會看到顧客排隊用餐或使用服務。

圖／IG網友noya59629授權
圖／IG網友noya59629授權

此次推薦的「130元中式早餐吃到飽」，雖然沒有華麗的裝潢擺飾也無高檔的料理陳列，但是滿滿誠意，有超過十種的中式料理供選擇，主食一般有饅頭、白飯、稀飯與肉燥飯等；稀飯配料有肉鬆、花瓜、豆棗、海帶與各式小菜等；而熟食區則有白煮蛋、滷蛋、各式青菜如高麗菜與各式肉種如控肉等。實際菜色依照廚房調整而更動部分料理。

圖／IG網友tbe10193授權
圖／IG網友tbe10193授權

值得注意的是，此超狂優惠只限於「早上6時30分至9時00分」，不需要預約，可於現場候位入場即可，想要用便宜價格吃到「俗擱大碗」的中式早餐，千萬不要錯過！

國軍英雄館早餐部

電話：(02)2371-8237

營業時間：06:30–09:00

地址：台北市中正區長沙街一段20號

圖／IG網友noya59629授權
圖／IG網友noya59629授權

早餐 吃到飽 饅頭 咖啡

相關新聞

台北超狂「130元中式早餐吃到飽」！豆漿饅頭、稀飯肉燥飯統統都有

中式早餐在台灣其實非常受歡迎，陳列的豆漿店、稀飯餐廳等都可以在街區或角落看到。這回要介紹位在台北中正區的「國軍英雄館」，居然有要價只要130元的「中式早餐吃到飽」餐飲服務，饅頭、稀飯、菜肉與咖啡豆漿統統任選無限爽吃，快揪團吃起來了啦！

世外桃源賞瀑布！ 鐵道平溪線秘境探索 望古瀑布+被遺忘的車站

跟著 Elena 於 2021-03-26 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 望古火車站、慶和吊橋遺跡、望古瀑布。 世外桃源賞瀑布 平溪線秘境探索

曾是郭董私人招待所！台北「日式老宅餐廳」4選　戶外露台＋池塘秒飛京都的慢調療癒

這一兩年受到疫情干擾，出國旅行暫時告吹，異國風情景點進而深受大眾喜愛，台北4間日式老宅餐廳營造一處偽京都之旅的美好體驗，非常適合姊妹滔、親朋好友齊聚一塊，細細品味慢調療癒的溫潤氣息。

永康街必吃甜點！ MYRA擠花蛋糕、達克瓦茲　令人吃過難忘的8種口味

udn走跳美食／棠小璇 許多人都知道法國甜點之最，有少女酥胸之稱的馬卡龍卻不知道另一種與它齊名的甜點達克瓦茲！ 達克瓦茲(Dacquoise)起源於法國西南部的Dax，她的另一個名稱是

暢遊台版神隱少女場景！「九份旅遊懶人包」旗袍體驗＋一日遊行程比較

位在瑞芳的九份，不僅是國人經常造訪的景點之一，也是外國旅客來台必訪的旅遊勝地，此處的景色與動畫電影《神隱少女》相似，更是吸引許多日韓遊客。琳瑯滿目的商店坐落在古樸的蜿蜒小道上，不僅販賣著小巧可愛、在地特色的紀念品，也聚集了各式各樣的美食，還有許多特色體驗。雖然距離台北沒有太遠，但因為有些許山路～若不想自己開車或騎車上去的朋友！小編幫你整理好包車、一日遊以及體驗活動，比較各商家的景點及方案優惠，讓你輕鬆精彩玩九份～

最短只要15分鐘！台北登山步道TOP8推薦　睡飽再出發都來得及

放假、週末想出門又不想跑太遠嗎？想去踏青擁抱大自然卻常常睡到中午才起床？本篇文章整理8條輕鬆好走的台北登山步道，無論是想親子旅行、情侶約會、好友相揪都超適合。跟著小編走出家門帶你假日悠閒爬山去！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。