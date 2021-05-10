台北「平價版鼎泰豐」5選！排骨蛋炒飯超驚艷、小籠湯包會爆汁　搭捷運就到

世界級美食「鼎泰豐」自台灣發跡，由小籠包領軍排骨蛋炒飯、紅油抄手、紅燒牛肉麵等必吃餐點成為排隊名店，疫情時期前更是海外遊客朝聖首選。幾乎全民都吃過鼎泰豐的情況下，今天要為大家精選推薦5家台北「平價鼎泰豐」，受在地人激推味道媲美品牌，價格還相對親民，趕快列入口袋名單一家一家踩點去！

福鼎湯包店（捷運萬芳醫院）

圖／IG@sheng.ya_授權

住過文山區的人一定知道這家！位於捷運萬芳醫院附近的「福鼎湯包店」憑藉平價美味收穫在地人芳心，學生族點滿一桌吃個過癮也能負擔得起。店內招牌小籠湯包皮薄餡多，每籠只要80元，而「絲瓜蝦仁湯包」與「蝦仁蒸餃」口碑極佳，為初訪必點美食，編輯以前點過南部肉粽也不覺得雷，全店還提供多款包子、餅類、面類與湯品，多元選項每天換著吃不會膩。

福鼎湯包店地址：台北市文山區興隆路三段112巷2弄13號營業時間：07:00-21:30

五草車中華食館（捷運永安市場站、古亭站）

圖／IG@orangetalksome授權

提到「平價鼎泰豐」關鍵詞絕對少不了這家！擁有大批擁護者的「五草車中華食館」為回訪率極高的餐廳，提供的餐點被許多饕客盛讚不輸鼎泰豐，其中經典小籠包皮薄汁多、紅油蝦仁抄手整體味道佳，而「排骨蛋炒飯」滋味神似鼎泰豐，排骨比手掌還大，價格相對還省下了60元，可謂CP值最高必點。

五草車中華食館南昌店地址：台北市中正區南昌路二段188號營業時間：11:00–21:10

五草車中華食館永和店地址：台灣新北市永和區永和路一段46號營業時間：11:00-14:00、17:00-21:30（週二公休）

小樂精緻麵食館（捷運大坪林站）

圖／編輯葉穎樂攝

被譽為「新店鼎泰豐」的小樂精緻麵食館於七張、寶橋路各有分店，大部分餐點價格都壓在百元上下，加上主廚實際為鼎泰豐前廚師，可謂水準保證。編輯實際到訪點了「排骨蛋炒飯」，酥脆排骨與粒粒分明的炒飯十分搭，重溫在鼎泰豐被這道驚艷的感覺，還能現省110元。

原盅雞湯、紅油抄手亦是初訪可點的推薦菜色，而小菜區若看到「泰式豆皮捲」絕對不能錯過，搭配酸甜醬味道瞬間大跳級！值得一提的是，店內空間並不小，但平日午間用餐時間仍大爆滿，外面站滿等候的人潮，展現超高人氣。

小樂精緻麵食館地址：新北市新店區寶橋路67號營業時間：11:30-20:30

小樂精緻麵食館民權店地址：新北市新店區民權路88號營業時間：11:30-20:30

佳園排骨麵（捷運善導寺站）

圖／IG@food_hunter68授權

位於捷運善導寺站的「佳園排骨麵」以炸排骨躍升當地最夯小吃，厚實排骨單吃已十分入味，95元就能吃到一碗銷魂排骨麵，因此特別加入平價鼎泰豐陣容。而內行吃法必定要來勺店家自製豆䜴生辣椒，讓整碗麵口味大進階。雖然表定營業至晚間20:30，但提醒大家不想撲空可要趁早，編輯有次平日19點前抵達，店家已經賣完在打掃了喔！

佳園排骨麵（佳味排骨麵）地址：台北市中正區林森南路59-2號營業時間：11:00-20:30（週日公休）

鴻富麵食館（捷運六張犁站）

圖／IG@freedom122021授權

位於捷運六張犁站附近的「鴻富麵食館」為當地家常小餐館，亦受封平價鼎泰豐稱號，其中販售的「排骨炒飯」炒飯簡單調味卻越吃越上癮，搭配外酥內嫩的排骨，與鼎泰豐口味相近一盤只要110元。另有小籠包、蒸餃、牛肉麵可以嘗鮮，作為聚餐地點也超合適，喜愛美食的人不妨筆記起來，看看哪家最合自己胃口。

鴻富麵食館地址：台北市大安區安居街8巷3號營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

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