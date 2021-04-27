曾是郭董私人招待所！台北「日式老宅餐廳」4選　戶外露台＋池塘秒飛京都的慢調療癒

這一兩年受到疫情干擾，出國旅行暫時告吹，異國風情景點進而深受大眾喜愛，台北4間日式老宅餐廳營造一處偽京都之旅的美好體驗，非常適合姐妹淘、親朋好友齊聚一塊，細細品味慢調療癒的溫潤氣息。

無二會所

圖／無二會所臉書粉專

鄰近古亭捷運站，「無二會所」歷經過台灣總督府殖產局員工宿舍、台灣大學教職員宿舍，近年來經過專業團隊翻修，搖身一變成了古色古香的日式私人招待場域，更曾是郭台銘董事長的私人招待所，而這處幽靜空間也於近期悄悄對外開放，讓民眾感受百年老屋的風華魅力。

無二會所充滿古典之美，室內的古董傢俱散落各處，像是展開一趟知性之旅；連結戶外的緣廊與庭園提供遊客靜享四季涼暖變化，透過五感去觀察與探索其中的優雅氛圍，讓身處在繁忙的城市中自我找回慢活的主導權。無二會所提供的「閑靜午茶」套餐包含手工磅蛋糕、無二點心、永齡頂級時令鮮果以及無二飲品等，另有客製私廚供應，價格落在680元至1500元左右。

圖／無二會所臉書粉專

圖／無二會所臉書粉專

圖／無二會所臉書粉專

圖／無二會所臉書粉專

圖／無二會所臉書粉專

地址：台北市大安區杭州南路二段61巷12號

青田七六

圖／青田七六臉書粉專

座落在台北顏值最高的小巷內，「青田七六」2006年正式列為市定古蹟，並於2011年由台大校友向管理單位台灣大學承租，進而對外開放。現在除了開放免費導覽和科普活動之外，屋內客廳、飯廳、書房等也開放販售餐點及文創商品。

青田七六由外而內散發一股簡樸典雅氣息，室內木質地板與陳年古物宛如闖進昭和時空，時光推移的軌跡與歷史殘留下來的味道喚醒人們記憶中舊時光的美好，讓不少造訪過的遊客都給予極高的評價。

青田七六提供午餐、下午茶、晚餐以及預約料理，食材採新鮮蔬果漁貨料理，餐點都由廚房現點現做。下午茶主打和洋混搭的創意點心，比利時巧克力與日本甜點食材，嚴選台灣在地好茶，更有季節限定各式餐點。為了保護古蹟，青田七六入內必須脫鞋穿襪。

圖／青田七六臉書粉專

圖／青田七六臉書粉專

圖／青田七六臉書粉專

圖／青田七六臉書粉專

地址：台北市大安區青田街7巷6號

樂埔町LEPUTING

圖／樂埔町LEPUTING臉書粉專

鄰近古亭捷運站周邊，「樂埔町LEPUTING」前身為錦町日式宿舍，經過專業團隊接手翻修後，展現揉合了日式老屋傳統風貌與現代元素的新舊迷人氣息，賦予歷史建物新的生命與記憶。

推開樂埔町LEPUTING的大門，映入眼簾的日式庭院寬敞舒適，草坪與樹木造景讓人感受到四季的流動，石板地面巧妙穿插其中增添沈穩質感，後院則是融合枯山水、石燈籠等所打造出的日本式園林，塑造寧靜樸質的侘寂美學。

樂埔町以融合日式調味文化與西式烹調手法的料理，呈現台灣在地美好食材，如本土育種的馨甜嫩雞、健康安心的季節腴豬，並提供美國Prime等級牛排、進口加拿大鮮波士頓龍蝦等，襯搭大地賜予的蔬菜根莖類，與海洋鮮甜的美味魚兒。

圖／樂埔町LEPUTING臉書粉專

圖／樂埔町LEPUTING臉書粉專

圖／樂埔町LEPUTING臉書粉專

圖／樂埔町LEPUTING臉書粉專

圖／樂埔町LEPUTING臉書粉專

圖／樂埔町LEPUTING臉書粉專

地址:台北市大安區杭州南路二段67號

靜心苑

圖／靜心苑臉書粉專

去年才對外開放的「靜心苑」原為松山療養所所長宿舍，閒置多年後經專業團隊翻修而重生，現作為結合養生、療癒以及餐食的藝文休閒場域，這棟將近百年歷史的建築物保存完善，歲月光陰的痕跡展現老宅樸實溫暖的韻味。靜心苑佔地約280坪，戶外庭院相當寬敞，設有日式池塘提供遊客一處靜心慢活的場域。

靜心苑每人低消150元，全時段供應餐點、茶飲以及點心，以新鮮食材烹煮的養生菜餚健康美味，下午茶點心則依據當日店舖狀況而定。靜心苑用餐、租借場地，僅採電話預約，另外為了維護個人衛生清潔，以及保護古蹟木質地板，進入靜心苑館內，務必穿著襪子。

圖／靜心苑臉書粉專

圖／靜心苑臉書粉專

圖／靜心苑臉書粉專

地址：台北市南港區昆陽街164號

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