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世外桃源賞瀑布！ 鐵道平溪線秘境探索 望古瀑布+被遺忘的車站

Funliday / Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-Elena

跟著 Elena 於 2021-03-26 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 望古火車站、慶和吊橋遺跡、望古瀑布。 世外桃源賞瀑布 鐵道平溪線秘境探索

第 1 天

望古火車站 | 10 分鐘

推薦：搭【台鐵平溪線】去平溪、十分、以及今日的主角「望古、嶺腳」更加放鬆、放慢腳步，享受鐵道沿途被樹林與河流環抱，是自駕看不到的美景！ 轉乘方式：搭乘北迴線鐵路至八堵或瑞芳站，轉乘平溪線火車至望古站。 望古車站就在十分車站的下一站，原為「慶和車站」，是平溪線最晚成立的車站。車站沒有站務員，所以使用悠遊卡/一卡通務必記得感應卡片再出站！

慶和吊橋遺跡 | 10 分鐘

車站旁邊的「慶和吊橋」可以看到以前開採煤礦繁榮的景象。

望古瀑布 | 30 分鐘

步行大約20分鐘，就可以抵達望古瀑布。沿路都有明確指標，步道也非常輕鬆、好走。 望古瀑布總共有四層：第一二層有步道可以臨近觀賞，走下木階彷彿置身世外桃源，夏天不少人會到這邊戲水游泳，但旁邊都有禁止戲水的告示，不熟悉的野外溪水還是必須注意安全；第三四層只能從樹林間遠眺，也別有一番風味。

望古坑古道 | 30 分鐘

看完瀑布，順著步道繼續往前走，可以看到指標「往嶺腳車站」，步行大約30分鐘可達。路也都非常好走，途中都是有人居住的，所以遇到岔路、不清楚的方向都找得到人詢問，無須擔心。

羊水 | 2 小時

山林裡也需要綠洲！ 在嶺腳車站旁的羊水咖啡店彷彿大家的救贖，能有一個舒適愜意的小空間喝杯咖啡、享用甜點。 附近很多貓，時不時會跑進店裡撒嬌，咖啡好喝之外，看貓也很療癒。 📍羊水 營業時間：1200-1800 週三四休 收現金 低消是一杯飲品

嶺腳車站 | 10 分鐘

嶺腳車站也是自助感應卡片入站/出站的車站，不要忘了感應卡片！ 嶺腳車站與望古車站只有一站之差，記得先確認時刻表，大約是一小時一班車，喝咖啡太愜意頗容易錯過時間。 轉乘方式：搭乘平溪線火車至八堵或瑞芳，轉乘北迴線鐵路。

延伸閱讀：望古瀑布｜平溪線的秘境 被遺忘的車站

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瀑布 咖啡 步道

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