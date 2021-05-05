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50年的小南門美食！台北「樺林乾麵」谷歌評價達4.5分　福州滋味令人懷念

隨裕而安 / 文、圖／隨裕而安

udn走跳美食／隨裕而安

福州乾麵及其衍生湯品對我來說是再熟悉不過的東西，小時候的門口就是賣福州麵的麵攤，從小吃到大啊～所以有朋友揪吃樺林乾麵的福州麵算是一半覺得無力一半有興趣，無力的地方在於不過就福州麵嘛～我有自信吃的不比人少呀～還能怎麼個特殊法？但是吸引人的地方是這家樺林乾麵的營業時間並不長，假日還不賣，一查評價乖乖不得了，小南門飄香50年的知名美食，這就有吸引我的動力了，到底是有多好吃？

來到中華路和延平南路夾擊的巷弄內，樺林乾麵的門口顯得並不明顯，有點低調啊～

畢竟是上班日的早晨前來，饕客不像是用餐時段那麼洶湧，不過福州麵當作早餐再吃這件事情對我來說真的是太習慣了，我家門口的乾麵攤就是天還沒亮就開始營業，看來這是福州人的傳統用餐習慣啊～

桌上的營業時間寫著每週一到週五的 7:00-14:00，但目前 Google 景點上說是 7:30-19:30，同樣是週末假日不營業，想來吃的人可要自己打聽好了喔！

樺林乾麵的菜單打開來一看是中日英韓四種語言並列，可見樺林乾麵的國際知名度絕對是不容小覷啊～

我們就隨意點了些小菜、乾麵、炸醬麵、綜合湯。

榨醬麵的口味不錯，只是比較沒有一般炸醬麵常見的豆乾切丁。

重點還是乾麵好不好吃，基本味道OK，麵身煮的Q彈，是我喜歡的口感；味道就靠桌上的醬料隨客人自己調配了，所謂的傻瓜乾麵就是指這種吃法。

桌上辣渣、辣油、醬油、烏醋，全憑客倌喜好自己搭配囉～我覺得沒有什麼標準吃法啦～加入自己喜歡的佐料，吃的開心最重要。

樺林乾麵有做好的就是把麵條給煮好，辦點豬油增添香氣，如此而已，看似簡單其實卻不簡單啊～

綜合湯本身的口味相當的福州，我有點懷念這味道，因為小時候家門口的福州麵攤味道隨著第二代第三代的接手，湯的味道一直在改變，有點感覺沒有完全傳承下來，但是我在樺林這邊找到了當初的味道，很是想念。

一般普遍覺得樺林的餛飩肉偏少，其實，福州餛飩就是這樣啊～小時候我家門口的福州麵攤餛飩也是如此的，所以對我來說這餛飩再正常不過了，味道也是十分的福州，我很喜歡。

蛋包就是吃開心的，看著蛋汁流入湯內讓湯變濁卻也變好喝的過程很療癒啊～

把簡單的東西做到不簡單，是我對樺林乾麵的評價，希望古老的福州味道能夠繼續傳承下去啊～

如果你也有好吃的福州乾麵口袋名單，歡迎在下方留言告訴我喔～

樺林乾麵

台北市中華路一段91巷15號 (Google景點樺林乾麵點此)

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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