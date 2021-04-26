暢遊台版神隱少女場景！「九份旅遊懶人包」旗袍體驗＋一日遊行程比較

位在瑞芳的九份，不僅是國人經常造訪的景點之一，也是外國旅客來台必訪的旅遊勝地，此處的景色與動畫電影《神隱少女》相似，更是吸引許多日韓遊客。琳瑯滿目的商店坐落在古樸的蜿蜒小道上，不僅販賣著小巧可愛、在地特色的紀念品，也聚集了各式各樣的美食，還有許多特色體驗。雖然距離台北沒有太遠，但因為有些許山路～若不想自己開車或騎車上去的朋友！小編幫你整理好包車、一日遊以及體驗活動，比較各商家的景點及方案優惠，讓你輕鬆精彩玩九份～

九份一日遊

一說到九份一日遊，第一個想到的，當然是超熱門的九份老街！深受國內國外旅客的喜愛，坐客運或火車即可抵達，不論是白天或夜晚前往，景緻大有不同，卻都美麗動人，例如夜晚的九份山城會點燈。來到老街除了大啖美食（像是必吃芋園、地瓜園、紅糟肉圓等）、一邊品茗一邊遙望風景、跟迷人的茶樓與街道合影（彷彿古裝劇中會出現的客棧），也能穿著旗袍以不一樣的方式體驗這座美麗復古的山城。九份周邊還有許多好玩景點，都很值得造訪！像是放天燈勝地的十分車站、水上活動興盛的象鼻岩、鬼斧神工的野柳地質公園、坐擁遼闊海蝕景觀的和平島公園、最美日出的阿拉寶灣秘境、沿著深澳鐵道騎乘自行車等，下次安排九份一日遊時不妨將這些行程打包進去！

九份一日遊簡介

每間商家提供的九份一日遊景點皆不大相同，除了九份老街為必去景點，多數商家會順道去十分車站放天燈，途經陰陽海、十三層遺址或是觀賞黃金瀑布，而部分商家則是北海岸一日遊，到野柳地質公園、象鼻岩等景點走訪，欣賞這些奇岩異石，讚嘆大自然的鬼斧神工，或是到無耳茶壺山或和平島眺望海岸風光。KLOOK的費用不僅包含野柳公園門票、還有台式糕點DIY的體驗唷！

九份一日遊商品比較

九份一日遊商品比較。 圖／FunTime

九份旗袍體驗

九份旗袍體驗。 圖／KKDAY

雖然旗袍在台逐漸式微，但如此美麗的文化在九份就能體驗到囉～穿梭在古色古香的建築中、走在懷舊的街道上，彷彿穿越回到舊時歲月。每間商家提供的旗袍都相當精緻，甚至還有功夫裝、復古襯衫等多樣選擇，非常推薦和另一伴、全家人一同前往。各店家的服務內容有些差異，有些費用已包含繡花鞋和復古包，有些則有多提供妝髮服務，訂購前記得詢問商家哦～

小編偷偷說：穿旗袍暢遊九份成為經典的玩法！透過商家訂購會比在現場租借更便宜唷～

九份旗袍體驗。 圖／FunTime

九份包車

九份包車行程簡介

前往九份的交通非常多元，可以搭火車或搭客車，雖然車程較久但還算方便，但是當觀光客一多的時候，等車人潮總是大排長龍QQ，路邊雖然停了不少計程車，但費用肯定比大眾運輸貴的許多（小編曾經等到天花地老，甚至萌生了hitchhike的念頭XD）！如果想去的景點比較多，轉起車來也較麻煩，因此小編在這邊想推薦輕鬆玩九份的方法－包車！司機載你到任何想去的地方，如果一個景點玩膩了立馬動身前往到下一個景點，車程時間８小時以上，絕對能玩得很精彩～且貼心地來回接送，非常方便呢！

九份包車商品比較

九份包車商品比較。 圖／FunTime

小編很喜歡到九份玩，離台北不遠，是個週末放鬆出遊的好地方～由於位在北海岸附近，不僅風景優美，可以順道去周邊景點踏青，像是金瓜石、象鼻岩、和平島公園、陰陽海，到小威尼斯之稱的正濱漁港拍照打卡等等，當然最重要的就是，到九份老街上享用美食來果腹，沿著蜿蜒的大街小巷上欣賞這些特色小店，感受這塊古色古香的寶地～

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