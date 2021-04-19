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看「奈良美智特展」能這麼玩！台北懶人步道觀景台、絕美漢堡店一次收，捷運公車就能到

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝
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3月首度登台的「奈良美智特展」至今熱潮不斷，今天編輯特別結合親身體驗，為大家推薦可安排一併順遊的景點及美食，不僅能欣賞藝術氣息的展覽，健行美食元素也樣樣兼具，且統統搭捷運、公車就能到，計劃6月前造訪的北部人，趕快跟著一起趴趴走！

奈良美智特展：捷運關渡站1號出口 轉紅35、55、北藝大接駁車

圖／編輯葉穎樂攝
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日本當代藝術家奈良美智2021年選擇台灣舉辦特展，開放免費入場之餘，也在粉絲敲碗下一連推出台北、高雄、台南三場次，讓更多人能夠有機會欣賞大師級作品。展出的一系列畫作中，以《月光小姐》最廣為人知，而為台灣特別創作的《朦朧潮濕的一天》亦是必賞亮點之一。

台北場座落台北藝術大學內的關渡美術館，由於採現場排隊制，強烈建議大家早上到訪，並記得加入「奈良美智特展LINE官方帳號」查詢「預計等候時間」，看展行程才能更加順利，有空檔還可在周邊散散步，欣賞美麗的校園。

圖／編輯葉穎樂攝
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詳細看展須知與其他場次相關：入場須知搶先看！「奈良美智特展」全年3場免費賞

奈良美智特展台北場
地點：台北藝術大學關渡美術館2F
展期：即日起至6/20 10:00-17:00（週一、國定假日休館）

WOYAO Burger我要漢堡：捷運關渡站1號出口

圖／編輯葉穎樂攝
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搭乘公車回到捷運關渡站，可以到附近的「WOYAO Burger我要漢堡」享用精緻的午餐。這家近年新開的漢堡店為關渡人氣打卡美食，除了地理位置方便，簡約的裝潢和頗為平價的漢堡也吸引了不少饕客，用餐時間人潮極多。餐點部分雖然選項不多，但主打的「牛肉起司漢堡」、「雞肉起司漢堡」味道皆令人眼前一亮，搭配美式炒蛋味道最佳，升級套餐有脆薯和飲料，200元就能吃飽喝足，還能坐在舒適的空間內暢聊個過癮。

圖／編輯葉穎樂攝
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WOYAO Burger我要漢堡
地址：台北市北投區大度路三段296巷46號1樓
營業時間：週二至週日11:30-20:30，週一營業至14:00

圖／編輯葉穎樂攝
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老地方觀景平台：捷運劍譚站2號出口

圖／編輯葉穎樂攝
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位於士林區的「老地方觀景平台」為台北知名步道之一，共有四個登山口，初訪者可搭乘至捷運劍譚站2號出口，以福正宮為顯眼地標，標有「園山風景區」的入口就在旁邊。開車人士則可選擇「台北市士林區通北街165巷」最短的入口20分鐘內可直達，若想多動動身子只要跟著編輯的大眾步伐就對了。

圖／編輯葉穎樂攝
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一開始雖然有稍微陡上的階梯、後半段會有短暫偏野生的路線，但整體沿著路標前進都屬入門道路，第一次健行也合適。平台上可遠眺台北101，天氣好時展望極佳，還有機會欣賞飛機起降，喜歡拍照的人不會失望。

其實編輯的實際行程為先到老地方，但由於展覽現場人數較為難預估，以特展為主要目標的人，可以照著此篇路線順序遊玩，下午到老地方步道則可改為留守夕陽景致，收穫另一種夢幻風景。而下山的回程可到圓山飯店搭接駁車回捷運站，充實的半日遊完成！

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