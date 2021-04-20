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嗑隱藏版生魚片、逛小威尼斯！基隆「和平島」吃喝玩樂一日遊

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圖／Elena
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作者：Funliday-Elena

於 2021-01-21 出發，總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 鈺刺身丼、和平島公園、阿根納造船廠遺址。 #基隆美食 #基隆 #和平島

第 1 天

鈺刺身丼 | 1 小時

如果說，來到基隆是由山與海展開視覺的饗宴，那麼味蕾必須由生魚片負責收服！ 仁愛市場二樓隱藏著非常多間生魚片店，真希望能夠全部都收進胃裡 這次來到的是傳說中CP值很高的鈺，愛生魚片的人一定要直接點一份生魚片，新鮮、厚實的魚肉在嘴裡化開時真的直接被收服！味噌湯則是料多到不敢相信只要20元！

📍鈺刺身丼 地址：基隆市仁愛區愛一路8號2樓（仁愛市場2樓 D43） 營業時間：1000-1500 週一公休

鈺刺身丼。圖／Elena
鈺刺身丼。圖／Elena

鈺刺身丼。圖／Elena
鈺刺身丼。圖／Elena

和平島公園 | 1 小時

【 和平島有什麼？】第一站：和平島公園

「和平島」這個地名其實是二二八事件後才改名的，最早之前，島上的原住民巴賽族稱此島為「tuman」，漢人入墾後則稱為「大雞籠嶼」或「大雞籠山」，之後，為了要與東北方海上的小雞籠嶼（即今日基隆嶼）區隔，以免混淆便改名「社寮嶼（島）」。 除了著名的海蝕景觀，如海蝕平臺、豆腐岩、海蝕溝、海蝕崖、風化窗、萬人堆、千疊敷、海蝕洞、蕈狀岩等。 和平島公園內設有海水泳池，分別是「親親水池」與「藍海水池」。親親水池是兒童泳池，水深大概是成人膝蓋高，冬季不開放；藍海水池則是四季都開放，兩座都是從九孔池改建而成。藍海水池隔壁還有一個寵物友善游泳池，記得要為心愛的寵物穿救生衣再下水！

📍和平島公園 開放時間 5月至10月：週一至週日 08:00-19:00（18:00停止售票） 11月至4月：週一至週日 08:00-18:00（17:00停止售票） 🔸免費定時導覽（至遊客中心報名） 平日 14:30 假日 10:30/14:30

📍和平島公園海水泳池 開放時間 5月至10月：週一至週日 08:00-18:00 11月至4月：週一至週日 08:00-17:00

📍和平島公園停車場 平日 $50/次 假日 $30/小時 和平島公園 官網 https://www.hpipark.org/

和平島公園。圖／Elena
和平島公園。圖／Elena

和平島公園。圖／Elena
和平島公園。圖／Elena

和平島公園。圖／Elena
和平島公園。圖／Elena

和平島公園。圖／Elena
和平島公園。圖／Elena

和平島公園。圖／Elena
和平島公園。圖／Elena

和平島公園。圖／Elena
和平島公園。圖／Elena

和平島公園。圖／Elena
和平島公園。圖／Elena

和平島公園。圖／Elena
和平島公園。圖／Elena

阿根納造船廠遺址 | 10 分鐘

【 和平島有什麼？】第二站：阿根納造船廠遺址

早期繁榮的造船廠因經營不善而成為廢墟，不過已被列為基隆歷史建築，風化的建築體、裸露的鋼筋水泥非常壯觀，近年更因為飾演美國隊長的Chris Evans拍攝的廣告在此取景，而使阿根納造船廠再度成為熱門景點。 🔺造船廠內部空間由於結構受損嚴重、有危險性，是禁止進入的。

阿根納造船廠遺址。圖／Elena
阿根納造船廠遺址。圖／Elena

正濱漁港繽紛彩虹屋 | 10 分鐘

【 和平島有什麼？】第三站：正濱魚港彩虹屋

小威尼斯就在這裡！ 日據時期曾為台灣第一大港的正濱漁港位於基隆和平島的南方，是早期帶動基隆漁港興盛的主要功臣，又稱作「基隆港」！ 隨著時代的變遷，漁業逐漸沒落，市政府將港邊留有的舊日樸實風貌做了改造，將百年老漁港漆上繽紛色彩，成功轉型為以休閒懷舊為主的觀光碼頭。

正濱漁港繽紛彩虹屋。圖／Elena
正濱漁港繽紛彩虹屋。圖／Elena

正濱漁港繽紛彩虹屋。圖／Elena
正濱漁港繽紛彩虹屋。圖／Elena

海那邊冰店 | 1 小時

【和平島有什麼？】第四站：彩虹屋的海那邊

彩虹屋由很多間能夠看海吃吃喝喝的店組成的 其中這間店名就叫做【海那邊】 雖說是冰店，但配合季節，推出冬季限定的關東煮與茶漬飯是這次的首要目標！立刻點了海邊鮭捲飯與蔬菜關東煮 吃完暖呼呼的食物之後，再喝杯熱茶，就這麼看著海療癒身心。（茶的品項很豐富，很推薦這邊的茶！） 夏季冰品的品項會比較多，必須再訪！

📍海那邊 地址：基隆市中正區中正路529號 營業時間：1200-1800 週二三公休

海那邊冰店。圖／Elena
海那邊冰店。圖／Elena

海那邊冰店。圖／Elena
海那邊冰店。圖／Elena

活力站蒟蒻屋 Power House | 30 分鐘

離開和平島回到市區 造訪基隆不容錯過的甜品老店【蒟蒻屋】身為冰店已經是數一數二 但這間的炸物竟然也做到可圈可點 實為在地人的心頭肉 平日是座無虛席 假日更是高朋滿座 內用外帶的排隊人潮直逼馬路！ 無論春夏秋冬 蒟蒻屋從早場營業至宵夜場 無論冰的熱的甜的鹹的 蒟蒻屋都能滿足你舌尖的喜悅 尤其是點餐時你發現 任選四種料的刨冰 這麼大碗只要$65 心（荷）靈（包）也得到撫慰～

📍蒟蒻屋 地址：基隆市仁愛區仁一路133號 營業時間：週一至週日 0900-0200

活力站蒟蒻屋 Power House。圖／Elena
活力站蒟蒻屋 Power House。圖／Elena

活力站蒟蒻屋 Power House。圖／Elena
活力站蒟蒻屋 Power House。圖／Elena

延伸閱讀：基隆｜A sunny day in the rainy city 和平島有什麼？

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基隆美食 公園 生魚片

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