最短只要15分鐘！台北登山步道TOP8推薦　睡飽再出發都來得及

放假、週末想出門又不想跑太遠嗎？想去踏青擁抱大自然卻常常睡到中午才起床？本篇文章整理8條輕鬆好走的台北登山步道，無論是想親子旅行、情侶約會、好友相揪都超適合。跟著小編走出家門帶你假日悠閒爬山去！

台北登山步道推薦

台北登山步道＃1

白石湖吊橋步道

▲台北登山步道-白石湖吊橋步道。（圖／hello.jas_,Instagram）

說到台北市好走得步道就一定要介紹白石湖吊橋步道，搭車、開車、坐計程車就能直接抵達吊橋旁的停車場，想自己徒步健行的朋友也可以沿著大溝溪生態園區、圓覺寺瀑布一路前進。步道周邊還有幾間咖啡廳和休閒農場，可以在那邊採草莓、玩農村體驗或放空喝咖啡。

＊交通方式

步行：於大湖公園站，步行到大溝溪親水公園，沿著步道至圓覺瀑布，再到白石湖吊橋

公車：文湖線內湖站捷運出來搭小2公車

搭計程車：於內湖捷運站搭計程車，約10分鐘左右可抵達車資約120元

台北登山步道＃2

四獸山步道

▲台北登山步道-虎山親山步道。（圖／chloe1213__,Instagram）

四獸山步道位在台北的信義區，四獸指的分別是「虎、豹、獅、象」，其中又以虎山、象山最為平易近人也最熱門。體力許可的朋友也可以一次走訪四座連峰，把台北盆地的景緻盡收眼底。四座山海拔不高起伏也不算太大，推薦給時間充裕、平常有在運動的朋友來試試看連峰縱走！

＊交通方式：捷運象山二號出口出戰，沿公園與指標抵達登山口

台北登山步道＃3

內湖龍船岩步道

▲台北登山步道-內湖龍船岩步道。（圖／__t.i.f.f.a.n.y__,Instagram）

內湖的龍船岩步道以能拍出“驚險網美照”為名，但其實龍船岩步道並不難走也不是那麼恐怖，搭小2公車在「石崁」站下車後，只要步行600公尺約莫20分鐘就能抵達，步道全段平緩除後面的巨石區攀登上需稍微手腳並用，也要特別注意安全。抵達巨石區後就需要考驗你的演技和夥伴的拍照能力，透過畫面的翻轉呈現出在峭壁上努力往上爬的刺激挑戰畫面！

＊交通方式

挑戰路線：於大湖公園站下車延至圓覺寺方向，再依指標抵達

輕鬆路線：文湖線內湖站捷運出來搭小2公車，抵達石坎站

開車： 導航>台北市內湖區碧山路62號後

台北登山步道＃4

七星山步道

▲台北登山步道-七星山步道。（圖／lizys_insta,Instagram）

七星山步道位在陽明山國家風景區內，主峰海拔1120公尺為台北市的第一高峰，抵達七星山峰頂的方式有三，分別是從苗圃、冷水坑以及小油坑登山口起登。小編想和大家分享最輕鬆的小油坑路段，自登山口開始爬一小時就能登頂路線不會太困難，走在屬火山地形的陽明山沿途上不時能看到裊裊白煙、還能聞到陣陣硫磺味，是很特別的登山體驗。

＊交通方式

公車：搭1717抵達小油坑服務站於登山口開始爬

開車：抵達小油坑服務站停車(假日車潮眾多時有交管)

台北登山步道＃5

康樂山步道

▲台北登山步道-康樂步道。（圖／y_u_a_n_8_3,Instagram）

康樂步道單程僅需15~30分鐘，是許多內湖晨走族的好去處，也是攝影著拍夕陽夜景的好地方。登頂後可以俯瞰大湖公園的湖光山色，夜幕降臨華燈初上時可以看到美麗的錦帶橋、S型的捷運軌點綴內湖的夜色，推薦給假日想踏青、平日想偷閒一下的你！

＊交通方式

公車：247區、620、681抵達黃石公廟站，於對面成功路五段350巷口進入步道

捷運：抵達大湖公園站，於成功路五段350巷口進入步道

台北登山步道＃6

天母古道親山步道

▲台北登山步道-天母古道親山步道。（圖／kosennicc,Instagram）

天母古道全長2.6公里，一進入古道就1300階的階梯等著你，沿途會經過步道中知名的“水管路”，這條道路是日治時期所開闢的運水路，為了引陽明山湧泉而在此鋪設水管供給至天母地區所使用。

沿著這條林蔭階梯路一路往上爬過了自在亭後迎接你的就是平緩又好走的碎石路，隨山路蜿蜒與地勢變化步道時而寬闊忽又狹窄，沿途還有蟲鳴鳥叫和徐徐微風伴你前行，想要接近山林享受運動後的暢快淋漓？那就來這條宜人的台北步道走走吧！

＊交通方式：抵達捷運石牌站，轉601 公車往天母的方向至底站天母下車

台北登山步道＃7

絹絲瀑布步道

▲台北登山步道-絹絲瀑布步道。（圖／elven.chen,Instagram）

春天到陽明山除了去看海芋還能做什麼呢？沿著絹絲瀑布步道，在蓊鬱的山林裡享受微風徐涼、坐在如同一縷白絹的瀑布旁聽淙淙流水，讓自己的身心擁抱大自然好好放鬆一下！從公車絹絲瀑布站抵達絹絲瀑約600公尺，沿途平坦好走，過了瀑布後海可繼續前行至擎天岡享受碧草舅茵的寬闊景緻。從公車絹絲瀑布站步行到擎天岡全長2.2公里，走完全程需1.5小時，回程可原路步行折返，也可以搭公車返程。

＊交通方式：公車>108、小15抵達絹絲瀑布站

台北登山步道＃8

貓空樟樹步道

▲台北登山步道-貓空樟樹步道魯冰花。（圖／heart.5251,Instagram）

樟樹步道是一條離貓空纜車非常近的休閒步道，也是大家來貓空遊玩時最喜愛的步道之一，尤其是每年3、4月魯冰花盛開的時節，最能吸引遊客來賞花踏青。樟樹步道全長1.1公里，單趟步行約需30分鐘，沿路上都是石板路輕鬆又好走，非常適合假日來遛小孩，然步道上遮陰處較少，建議大家早上或傍晚前來。

沿途上除了可以看到山水風光，還可以看到來賣菜賣蔬果的阿姨、阿伯，不到附近也種植了茶葉和其他農作物，到了假日不訪遠離一下市中心的吵鬧，來到這裡享受農家樂的放鬆好心情！

＊交通方式：搭貓纜至貓空纜車站，走200公尺抵達“茶言觀舍”餐廳，進入旁邊的環狀步道入口

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