8000坪繡球花海搶先登場！北部最大「高家繡球花田」開園日快筆記，搭公車更方便

花控們預備備，北台灣面積最大的繡球花海即將開放啦！「高家繡球花田」去年首度開放位於萬里的第三園區，占地8000坪超寬敞空間讓大家拍好拍滿，目前官方宣佈今年預計將於4/20搶先開園，想要賞花的民眾可以安排時間出發了。

歷年花況美照。圖／高家繡球花田臉書專頁

「高家繡球花田」共有三大園區，其中萬里占地8000坪，除了比水車寮及水尾園區大，亦算是北部最大後花園，種滿繽紛色彩的繡球花，淡白、淺藍、黃、紫、艷紅等，一共8款品種統統都拍得到，為賞花絕佳去處。去年首波開放日為5月，今年花期提早許多，計劃於4/20開園，最佳花況則為5/10至6/20，若確定正式開放參觀的日期將會另行公佈於臉書專頁，udn旅遊會再為大家持續更新。

歷年花況美照。圖／高家繡球花田臉書專頁

歷年花況美照。圖／高家繡球花田臉書專頁

值得一提的是，若擔心塞車或人擠人，可以考慮平日上山，或搭乘公車1815或1068上山，於「萬里橋頭」下車，再轉計程車，十分鐘路程即可抵達。

高家繡球花田 第三園區

地點：新北市萬里區雙興里大坪路32-6號預計開放日：4/20（盛開期5/10至6/20）時間：每日08:00-19:00（05:00-08:00為預約時段）門票：新台幣100元

歷年花況美照。圖／高家繡球花田臉書專頁

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