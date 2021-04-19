人氣排骨飯、龍蝦麻糬！16家「基隆美食」必吃懶人包一次看

基隆是許多台北人週末出門的好地方，不管是想欣賞海景還是大啖美食，基隆通通都能滿足。除了在基隆車站周邊的一級美食戰區，還有悠久歷史、超多老店的美食集散地－廟口，還有哪些基隆美食你一定要嚐，快跟著小編看下去！

基隆廟口美食

王記天婦羅

王記天婦羅。 圖／IG, fishing_awei

位在基隆廟口16號攤位的王記天婦羅，經營已超過一甲子，是著名的基隆名產！使用新鮮魚漿現炸的天婦羅，嚐起來口感Ｑ軟，沾上甜甜辣辣的醬汁，配上酸甜脆口的小黃瓜，開胃又解膩，吃完還想再來一碗，只要銅板價就能嚐到古早味的甜不辣！

位置：基隆廟口攤位16號

營業時間：11:00-00:00

世盛一口吃香腸

世盛一口吃香腸。 圖／IG, justinchu118

逛夜市就是要吃香腸，每次經過都會被香腸的香味吸引。一口吃小香腸一顆7塊錢，小巧玲瓏好可愛，配上店家提供的蒜頭，這美味程度太逼人了，讓人忍不住一口接著一口！

位置：基隆廟口攤位43-1號

營業時間：11:00-23:45

天一香肉羹順

天一香肉羹順。 圖／IG, stingabc

天一香肉羹順的肉羹湯和滷肉飯，都是超級美味，就連在地人都很愛！肉羹外層裹著一層薄薄的太白粉，咬下時扎實有嚼勁，湯頭嘗起來有些偏甜，但仍是美味；滷肉飯嚐起來鹹鹹甜甜，瘦肉與肥肉燥混和著，加上油蔥酥的香氣，看似普普通通，但吃完感覺還是意猶未盡呀～

位置：基隆廟口攤位31號

營業時間：10:00-00:30

天盛舖營養三明治

天盛舖營養三明治。 圖／IG, yangtoro0412

基隆廟口知名小吃店之一，是間超人氣排隊美食，每到假日都得抽號碼牌，小編建議大家平日來比較好XD外層麵包炸得酥酥香香卻不油膩，中間夾入餡料，像是番茄、小黃瓜、滷蛋及火腿，最後擠入美乃滋醬，吃起來爽口又開胃！記得要趁熱吃才好吃唷～

位置：基隆廟口攤位58號

營業時間：11:30-00:00

基隆車站美食

天天鮮排骨飯

天天鮮排骨飯。 圖／IG, bcocobcoco

位在孝三路的天天鮮排骨飯，是一間排隊名店，內用排隊較耗時，可以選擇外帶，省去冗長隊伍的困擾。便當口味有魚排、雞腿、排骨和蝦仁四種，也可以點雙拼唷。每份主餐都會附上高麗菜、酸菜，和一顆半熟炸蛋（也有全熟），記得戳破讓蛋液和米飯融合，口感更滑順，還有淋上特製的酸甜醬，減去一些油膩感！光是看到照片就足以讓人流口水呀～

地址：基隆市仁愛區孝三路42巷4號

營業時間：11:00-20:00

孝三路紅糟肉圓魷魚羹

孝三路紅糟肉圓魷魚羹。 圖／IG, abicfoodie

隱身在小巷弄中的小攤販們，內用座位不多，外帶人潮不間斷。靠近巷口處的第一攤販賣的是肉圓，第二攤則是魷魚羹，道地吃法就是要兩間一起吃！魷魚羹湯頭嚐起來清甜且魷魚香氣很夠，來幾碗都沒問題，魷魚羹好吃又彈牙；肉羹的表皮Q彈有勁，裡頭是紅糟肉與筍乾，加上香甜的醬汁，搭在一起真是絕配！

地址：基隆市仁愛區孝三路97號

營業時間：08:00-20:00；週日08:00-18:00

豬肝湯海鮮店

豬肝湯海鮮店。 圖／IG, yihui.sun

這道基隆特色美食千萬別錯過！店內販賣豬肝腸、紅燒肉、豬肝、小腸、豬皮和豬耳朵等滷味，每天當日現做，所以買了之後要盡快食用唷～食材處理得相當乾淨且滷的很入味，小腸嚐起來Ｑ軟有嚼勁；豬肝腸口味獨特，烤得焦脆的香腸裏頭夾了豬肝，除了有香腸炙烤的美味還多了內臟的香氣，超級特別~~

地址：基隆市仁愛區孝三路65巷7號

營業時間：07:00-20:00（週一公休）

孝三路大腸圈

孝三路大腸圈。 圖／IG, blue_eateat

大腸圈也是孝三路必吃的美食之一，每到假日總是排滿客人。新鮮豬大腸做成的脆口腸衣一咬就斷，內餡有蝦米、油蔥與糯米，香氣十足；豬肺也是孝三路大腸圈的招牌，口感厚實Q彈，原味鮮甜，若淋上醬油膏別有一番風味；還有一樣基隆必吃的－吉古拉，厚厚的魚漿很有口感，加上炭烤的焦香味，來到基隆就是要吃海味啊！

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3號

營業時間：10:00-17:30（週一公休）

長腳麵食

長腳麵食。 圖／IG, comewithme_foodie

長腳麵食是一家古早味麵店，是許多在地人從小吃到大的麵鋪，來到基隆絕對不能錯過！這裡的招牌料理－豬腳麵，選用寬厚的廣東麵，麵條吃起來Q彈，大骨熬煮的湯頭加入油蔥、豆芽菜與芹菜提味，清甜又順口，而豬腳身為這碗麵的主角，去骨切片且入味軟嫩。就是古早味的好滋味！

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷1號

營業時間：07:00-22:00（週日公休）

李家貼鍋饅頭

李家貼鍋饅頭。 圖／IG, hh12034

近60多年歷史的李家貼鍋饅頭，承襲了山東的美味，是連在地人都愛的一道美食，店內除了販賣菜肉包子、韭菜盒子、豆腐捲及冷凍水餃等，還有最具人氣的貼鍋饅頭，純手工製作，你一定要來試看看（記得先預約，並於一小時內取貨唷）！將表面煎得焦香、內部札實，越嚼越順口，一不小心就吃完一個了！

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3-1號

營業時間：08:00-15:00（週日公休）

其他基隆美食

遠東泡泡冰

遠東泡泡冰。 圖／IG, ps2030pc

基隆的老字號泡泡冰店－遠東泡泡冰，很推薦你去品嚐！冰品口味有9種，經典花生、鳳梨、芒果、芋頭與雞蛋牛奶等，精選台灣各地的天然食材，吃得新鮮又安心，綿密的口感讓人好滿足，還能吃到果粒～夏天來一杯真是大快人心！

小編偷偷說：現在各大通路也買得到遠東泡泡冰唷！

地址：基隆市仁愛區仁三路5號

營業時間：10:30-22:30

周家豆漿店

周家豆漿店。 圖／IG, anita.0128

在地友人熱情推薦！熱騰騰的現煎雞蛋搭配上蔥油餅，光是用聞的就能感受到它的美味，一口咬下外酥內軟。蔥香、麵香與油香在嘴裡爆開，重點是鮮嫩多汁到不行，好吃得無法自拔！即使沒有現吃，帶回家冰凍後再重新加熱，美味程度一點也不減。

地址：基隆市中正區信二路309號

營業時間：04:30-12:30（週一公休）

榮生魚片

榮生魚片。 圖／IG, rukawa_hsiao

來到基隆就要吃海產，就連在地人也推薦這間海鮮店！隱身在基隆成功市場內的榮生魚片，其實也是間熱炒店，不僅用餐空間明亮舒適，供應的海鮮新鮮，分量足夠且價格平價，大家都推薦甜蝦，有機會一定要試試！無論是現切的生魚片還是店家烹煮的海鮮料理，各個都是美味到爆炸呀，幾乎不踩雷～

地址：基隆市仁愛區成功一路118巷3弄2號

營業時間：11:00-21:00（週一休息）

阿山哥雙胞胎

阿山哥雙胞胎。 圖／IG, naminami1108

飄香40多年的在地古早味，是許多基隆人從小吃到大的回憶，阿山哥雙胞胎雖然只是台發財車攤位，但仍吸引許多客人爭相前來。銅板價就能吃到大大美味。「一口吃發財蛋」名字不僅趣味，美味程度也是有保證的，外皮炸得金黃酥脆並撒上白芝麻，裡面則是又香又Ｑ、也不油膩；特別的是，這裡還有販賣單顆的，只要10塊錢，一樣超美味！

【信義店】

地址：基隆市信義區信二路178號

營業時間：08:30-13:00

【忠三店】

地址：基隆市仁愛區忠三路52號

營業時間：08:00-18:00

益心居龍蝦麻糬

益心居龍蝦麻糬。 圖／IG, nydia172020

位於基隆外木山的益心居龍蝦麻糬，除了有普通的麻糬，像是黑糖和紅豆等，還有四款超霸氣的鹹味麻糬，包的分別是龍蝦、干貝、魚翅和烏魚子，每天現點現做，怕影響海鮮風味所以不提供混搭。超人氣的商品就是龍蝦麻糬，新鮮的蝦肉，配上鮮脆的黃瓜香菜，麻糬嚐起來水潤不乾，加上麻糬外層的芝麻與花生，口感層次超豐富～

地址：基隆市中山區湖海路一段37號

營業時間：11:00-18:00

玥成上海美味鮮湯包

玥成上海美味鮮湯包。 圖／IG, winfred422

玥成上海美味鮮湯包位在基隆八斗子，也是間非常有名氣的餐廳，每到用餐時間總是高朋滿座，大部分人都為了它的「上海美味鮮湯包」而來，新鮮現蒸的湯包香味撲鼻，皮薄到幾乎可以看到內餡，咬下去瞬間鮮美的肉汁流在口裡，越吃越上癮，重點是價格超實惠，多點一籠也不怕！

地址：基隆市中正區北寧路317-6號

營業時間：11:00-15:00；16:30-21:00

基隆美食真的是太厲害了～每道看起來都超級銷魂又誘人，光是隔著螢幕就能感受到它們的香氣，口水吞不停！下次去基隆，別再只知道吃廟口，走遠一點探索更多美味吧XD

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