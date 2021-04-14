台灣龍珠「基隆嶼」2021開放登島長達7個月！神秘火山島嶼每日限1200人
Shan@ReadyGo
2021基隆嶼已經開放登記入島囉！一天只開放1,200人入島，登島時間從3/15～10/31，長達7個月的時間，可以實際走訪基隆嶼，感受火山島嶼的魅力。基隆嶼的登山步道也已修建完成，旅客可以登上燈塔，站在制高點360度零死角欣賞基隆嶼的美景。數量有限，如果想要登島成功，記得趕快預約！
基隆嶼景點
基隆嶼登山步道
登山步道總長740公尺，上升高度有182公尺，雖然陡峭卻能用360度環境的方式欣賞整個基隆嶼和望向遠方的本島，是個非常奇妙又美麗的視角。
基隆嶼環海步道
「環海步道」總長480公尺，沿基隆嶼西岸興築之木棧道，除了欣賞基隆嶼海岸奇岩怪石、近海礁岩美景，還能仰望一旁高聳的山壁地勢。
基隆島燈塔
位在基隆嶼山頂，黑白的外觀設計，被人戲稱是「黑白郎君」，是基隆嶼最高的地標，別忘了拍照打卡表示自己來過基隆嶼囉！
登島除了需要事先預約以外，費用也會隨著行程不同而有所區別，詳細可上基隆嶼觀光預約平台查詢。
登島小提醒
1.前一天要有充足的睡眠，才不容易暈船，若是真的暈船可以到甲板上吹吹風呼吸新鮮空氣！
2.另外，登島一定要記得帶身份證或健保卡，讓海巡署可以確認你的身份喔！
3.基隆嶼需要走步道登上燈塔，中間除了有幾個涼亭外，其他皆沒有遮陽處，所以一定要做好防曬！建議可以穿著輕便的褲裝，再帶一頂漁夫帽或是鴨舌帽遮陽用，防曬乳也一定要備著唷～
4.登船需穿著救生衣，禁止在船上追逐嬉鬧、心臟病、高血壓患者、年紀過大老人、嬰兒、行動不便之殘障者（有同伴照顧者除外）、懷孕26週以上之孕婦請勿登船。
延伸閱讀>>基隆美食不再僅限廟口夜市！14間在地私藏小吃清單推薦給你
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言