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台灣龍珠「基隆嶼」2021開放登島長達7個月！神秘火山島嶼每日限1200人

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖 / IG @snowap；圖 / IG @snowap
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Shan@ReadyGo

2021基隆嶼已經開放登記入島囉！一天只開放1,200人入島，登島時間從3/15～10/31，長達7個月的時間，可以實際走訪基隆嶼，感受火山島嶼的魅力。基隆嶼的登山步道也已修建完成，旅客可以登上燈塔，站在制高點360度零死角欣賞基隆嶼的美景。數量有限，如果想要登島成功，記得趕快預約！

基隆嶼景點

基隆嶼登山步道

登山步道總長740公尺，上升高度有182公尺，雖然陡峭卻能用360度環境的方式欣賞整個基隆嶼和望向遠方的本島，是個非常奇妙又美麗的視角。

圖 / IG @bubbleyu
圖 / IG @bubbleyu

基隆嶼環海步道

「環海步道」總長480公尺，沿基隆嶼西岸興築之木棧道，除了欣賞基隆嶼海岸奇岩怪石、近海礁岩美景，還能仰望一旁高聳的山壁地勢。

圖 / IG @snowap
圖 / IG @snowap

基隆島燈塔

位在基隆嶼山頂，黑白的外觀設計，被人戲稱是「黑白郎君」，是基隆嶼最高的地標，別忘了拍照打卡表示自己來過基隆嶼囉！

圖 / IG @cgy1208
圖 / IG @cgy1208

登島除了需要事先預約以外，費用也會隨著行程不同而有所區別，詳細可上基隆嶼觀光預約平台查詢。

登島小提醒

1.前一天要有充足的睡眠，才不容易暈船，若是真的暈船可以到甲板上吹吹風呼吸新鮮空氣！

2.另外，登島一定要記得帶身份證或健保卡，讓海巡署可以確認你的身份喔！

3.基隆嶼需要走步道登上燈塔，中間除了有幾個涼亭外，其他皆沒有遮陽處，所以一定要做好防曬！建議可以穿著輕便的褲裝，再帶一頂漁夫帽或是鴨舌帽遮陽用，防曬乳也一定要備著唷～

4.登船需穿著救生衣，禁止在船上追逐嬉鬧、心臟病、高血壓患者、年紀過大老人、嬰兒、行動不便之殘障者（有同伴照顧者除外）、懷孕26週以上之孕婦請勿登船。

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基隆美食 步道 登山

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