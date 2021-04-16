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帶你大啖海鮮粥、嗑芋圓王！「金山老街」必吃美食推薦　不再只懂廟口鴨肉

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖 / IG @aigogoluv；IG @leslie.gourmet
圖 / IG @aigogoluv；IG @leslie.gourmet

編輯/Shan@ReadyGo

靠近雨都基隆旁的金山萬里，冬季受鋒面和臨海的地形影響，格外濕冷，很適合到金山泡溫泉，泡完溫泉肚子餓就到老街逛街吃東西，這樣的行程再愜意不過了~如果喜歡看海，也可以選擇到金山附近的海景咖啡廳，或是到金山巷弄裡探訪秘境小店，感受在海港的人文氣息，度過充實的假日時光。

｜金山老街美食專區｜

金山廟口鴨肉

圖 / IG @aigogoluv
圖 / IG @aigogoluv

金山老街最知名的莫過於廟口鴨肉了吧！無人不知無人不曉的廟口美食，奇特之處就是要自行端菜，再到斜對面的騎樓座位區享用，份量十足用料實在，價格剛好算是CP值高的金山美食！因此儘管到了傍晚五點，人潮仍是絡繹不絕呢~

地址：新北市金山區金包里街104號

電話：02-24981656

營業時間：09:00-18:30

小馬克手工披薩

圖 / IG @ku_uan
圖 / IG @ku_uan

圖 / IG @liyang.hsu
圖 / IG @liyang.hsu

吃膩了小吃美食，或是只想逛逛老街享受氣氛的你，其實有另個選擇可以填飽肚子！位在老街外圍的這間手工披薩，餅皮烤得酥脆，上頭餡料給得很大方，不僅如此，進到店內可以看見人手一支的炸雞腿，才是他們的隱藏版美食！金黃酥脆的外皮，鎖住鮮嫩多汁的雞腿肉，卡滋卡滋的聲音停不下來，實在是太美味啦~

地址：新北市金山區中山路111號

電話： 02-2498-5858

營業時間：週五~週一 11:00- 21:00

金山大碗螃蟹

圖 / IG @leslie.gourmet
圖 / IG @leslie.gourmet

圖 / IG @gillybean003
圖 / IG @gillybean003

金山靠海能在老街裡吃到海鮮不稀奇，不過當老闆直接把一隻螃蟹搬上桌，真的會嚇一跳！大碗螃蟹依時令提供的各式螃蟹粥/麵，必須用超大碗才裝得下的粥，除了整個螃蟹下去滾熟，底下的粥還混著鮮蚵、蛤蜊、蝦子等著你挖寶，份量非常大又鮮甜，食量不大的人建議可以兩人分享，這樣也才能將胃留點空間給其他老街美食唷~

地址：新北市金山區金包里街44號

電話：0920 -989-201

營業時間：平日 12:00 – 18:30 假日 11:30 – 19:30

柳媽媽海鮮粥麵館

圖 / IG @noranora0509
圖 / IG @noranora0509

圖 / IG @noranora0509
圖 / IG @noranora0509

同樣是賣海鮮粥的柳媽媽麵館，跟大碗螃蟹分別在老街的兩頭，兩間都很好吃，最喜歡吃海鮮粥是因為海鮮的鮮甜都能被米粒完全吸收，鮮甜的滋味能把整碗粥連同湯一起吃光光，另外推薦小卷系列完全不採雷，小卷炒麵、熱炒小卷的小卷數量都很大方，不過同樣店面不大總是大排長龍但翻桌率很高，有去金山想吃的你，就看哪間排隊人少就吃哪間吧！

地址：新北市金山區金包里街80號

電話：0987-190-186

營業時間：10:30 – 18:30 周二公休

芋圓王

圖 / IG @love80613
圖 / IG @love80613

圖 / IG @love80613
圖 / IG @love80613

必須跟大家介紹，我心目中第一名的芋圓！看照片就知道賣相十足之外，芋圓跟地瓜圓都是真材實料下去現做，所以吃在嘴裡都能吃到芋頭和地瓜原始的香氣；一整顆從碗裡撈起跟湯匙一樣大，Q彈又有嚼勁，保證一吃愛上！在金山老街裡有兩間分店，吃飽飯別忘了留個胃給他呀~

地址：新北市金山區民生路204號

電話：02-2498-9997

營業時間：早上10點~晚上6點 假日營業到7點

金山雪豹冰

圖 / IG @jessica.ca.25
圖 / IG @jessica.ca.25

金山老街這間有名的冰淇淋分成兩種價位，3球50和3球80，差別在於50元是用果醬製作而80元是用新鮮水果做成的，個人覺得新鮮水果口味較淡，果醬的偏甜但比較有味道，就看這人喜好挑選囉！除了常見的水果口味，也有加入當地特產地瓜口味，金山才有不妨可以吃吃看唷~

地址：新北市金山區金包里街54號

電話：02-2498-7331

營業時間：10:00 – 20:00

｜金山老街伴手禮專區｜

麥騰手作坊

圖 / FB 麥騰手作坊
圖 / FB 麥騰手作坊

榮獲金山老街最新伴手禮的起司芋頭酥、起司地瓜酥，外表看起來像是一般的月餅，但酥脆的表皮層層咬下後，滿滿的餡料香氣撲鼻，最裡頭還包著乳酪整顆吃掉完全不會膩！芋頭和地瓜的綿密口齒留香，非常涮嘴，成為金山老街伴手禮的新寵兒。

地址：新北市金山區金包里街56號

電話：02-2498-5078

營業時間：09:00 – 19:00

金山紅乳酪蛋糕

為了推銷金山在地的地瓜，老街裡可見不少創新的農產創意美食，這個金山才有的紅地瓜乳酪蛋糕，口感綿密乳酪的味道非常濃郁，另一種小顆半熟乳酪分為三種口味：巧克力、抹茶和原味，裡頭包著香甜的地瓜，非常特別！小巧精緻適合搭配下午茶，絕對是送禮的首選阿~今年2/9才開幕，目前只要買6吋蛋糕或是小乳酪蛋糕8入，就會送冰地瓜兌換券喔

圖 / IG @js.hong_ck
圖 / IG @js.hong_ck

地址：新北市金山區金包里街40號

電話：02-2498-6616

營業時間：10:00-19:00

金山王肉包

圖 / IG @annie781124
圖 / IG @annie781124

清晨五點就開始營業的金山王肉包，一路從小攤子到店面，除了是當地居民平常的早餐，也是外地遊客去到金山的必買清單之一，店裡的生意之好，可以看到裡頭做包子饅頭的人手都沒停過，外面則是一直大排長龍。

圖 / IG @annie781124
圖 / IG @annie781124

包子口味有鹹有甜，價格在13~25塊之間，外皮的口感紮實，肉包內層的餡料味道十足卻清爽不油膩，難怪可以看見每個旅客都是10顆、20顆的在買，不吃蔥的人可以和我一樣吃魯肉包，醬油香氣搭上新鮮溫體豬，滿滿肉汁超滿足，來金山玩別忘了手工現做現蒸的包子！

地址：新北市金山區中山路237號

電話：02-2498-5787

營業時間：05:00~16:00 假日到17:00 周三公休

阿郎甜不辣

這間是可以宅配的美食！這幾年急速竄紅的市場小攤，用料實在，甜不辣的口感和市面上強調所吃到的根本是兩回事，軟爛後入口即化，魚漿的香和綿密讓人一吃就驚艷！當場可以買現炸起來的邊走邊吃，也能外帶回家用烤箱加熱，讓外皮有脆度也很美味喔~

圖 / IG @heymamabuybingbing
圖 / IG @heymamabuybingbing

芋頭愛好者別忘了點芋頭捲！薄博的外皮內塞滿了芋頭，入口後撲鼻而來是炸過的芋香，濃濃的香氣、綿密的口感還能吃到芋頭本身的甜，這不囤貨在家裡的冰箱怎麼行~

地址：新北市金山區金包里街61之1號市場49攤

電話： 02-2498-6341

營業時間：06:00-14:00

延伸閱讀>>金山老街附近私房景點大公開 人氣必訪海景咖啡廳

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金山 老街 海鮮

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