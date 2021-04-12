期間限定 ！ 石門「老梅石槽」綠色海岸 & 北海岸一日小旅行

作者：Funliday-站在這裡

於 2020-04-14 出發，總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 老梅社區、老梅綠石槽、海灣綠洲 ( Bay & Oasis )-北海岸老梅 推薦人氣必吃 景觀美食料理餐廳。 朋友說她還沒去過老梅綠石槽，想見見那期間限定的綠色海岸，於是我們便找了一個平日開車前往。順便走走鄰近的幾個景點：富基漁港、老梅迷宮、富貴角，再找間店坐坐，安排個簡單的北海岸一日小旅行。

第 1 天

老梅社區 | 30 分鐘

因為要找停車位，我們意外走進了老梅社區。發現多了好多彩繪，許多小角落都有驚喜。也多了一些用心佈置的小店，還鋪設了地磚步道方便遊客行走，整個很用心在活化欸！喜歡拍照的朋友可以多繞幾個巷子走走。 口渴的話可以買杯石花凍來喝。石花菜是東北角海域特有的產物，附含藻膠，製成石花凍不僅清涼解渴還能養顏美容。靠近海邊的地方有一些小攤，一杯 30 元，可以選擇加上入蜂蜜或是黑糖蜜。

老梅社區。圖／站在這裡

老梅社區。圖／站在這裡

老梅社區。圖／站在這裡

老梅綠石槽 | 1 小時

老梅綠石槽是每年四五月季節限定的景色，但近年氣候變異，若是暖冬好像會提早一些。我們明明四月中去的，但已經少了一大半。 這裡也是全台唯一的石槽地形，又稱潮溝或海蝕溝，浪花長時間滋潤石槽岩面，開始生成一些綠色海藻，主要是石蓴和滸苔... 等到夏天變熱，綠藻白化，成為來年再生的養份。所以即使石槽上沒有綠藻，也別隨意踩踏喔！ 而觀賞綠石槽，要注意當日的潮汐時間，否則漲潮時抵達，就什麼也看不到了。 很想在這裡拍一下美照，但每次來到北海岸，風都狂得跟什麼似的，頭髮整個被吹得亂七八糟，崩潰！朋友帶了空拍機來玩，還好還能順利起飛。空拍的畫面真的特別壯闊啊～

老梅綠石槽。圖／站在這裡

老梅綠石槽。圖／站在這裡

海灣綠洲 ( Bay & Oasis )-北海岸老梅 推薦人氣必吃 景觀美食料理餐廳 | 1 小時

因為趕在漲潮前先走一遍綠石槽，走完肚子真也餓了，但附近似乎沒什麼好吃，就直接在綠石槽旁的 [海灣綠洲 Bay & Oasis] 先解決中餐了。這間店真是占盡地利啊～ 它就是一般的景觀餐廳，提供一些簡餐、義大利麵、輕食和飲品。空間很寬敞，若早點來坐在窗邊的座位，不同吹海風就能享受老梅景觀，也是很棒。 我們點了奶油蟹肉干貝義大利麵和明太子海鮮披薩，都蠻好吃的。

海灣綠洲 ( Bay & Oasis )-北海岸老梅 推薦人氣必吃 景觀美食料理餐廳。圖／站在這裡

海灣綠洲 ( Bay & Oasis )-北海岸老梅 推薦人氣必吃 景觀美食料理餐廳。圖／站在這裡

海灣綠洲 ( Bay & Oasis )-北海岸老梅 推薦人氣必吃 景觀美食料理餐廳。圖／站在這裡

老梅迷宮 | 30 分鐘

來到老梅，就要順便去一下老梅迷宮，又稱富貴角公園迷宮，是座由紅磚碶成的扇形迷宮。公園內沒有明顯標示，我們也是問人才知怎麼走... 也算是石門秘境之一了。 而別看它小小的，真的是個迷宮，你以為從高處望一眼就能輕鬆走出來，結果一進去還是猛地鬼打牆，哈哈哈 而很多人會來到這裡拍網美照，我們還思索著那些人到底怎麼拍。走了半天才發現原來其中有兩三個地方有做了階梯，可以上去比較高的平台，在那拍就可以了，可別隨便攀牆上去，畢竟也有點歷史了，危險啊！

老梅迷宮。圖／站在這裡

老梅迷宮。圖／站在這裡

富貴角公園 | 30 分鐘

既然都走進富貴角公園了，那就去看看富貴角燈塔吧！看了一下，來回大概 30 分鐘的腳程，並不算遠。 富貴角海拔 33.2 公尺，是本省最北端突出的海岬，位於盡頭的富貴角燈塔自然也是台灣本島最北的燈塔了。 區公所興建觀光步道，一路還蠻好走的。中間可以從高點欣賞整個老梅沙灘。還有一區是 "風稜石"，是 80 萬年前之火山爆發遺留下來的火山岩，地質學名「安山岩」，堆積在此，是全台規模最大、也是本區最大之特色。可以從小徑走下去，但... 覺得有點陰森，還是不要亂闖好了。 看到燈塔我們就回頭了，天氣有點悶熱，不想再走到燈塔下了。燈塔也就是要遠遠看才好看啊～黑白相間的富貴角燈塔，有點時尚呢！

富貴角公園。圖／站在這裡

富貴角公園。圖／站在這裡

富貴角公園。圖／站在這裡

沒有特別計畫cafe | 2 小時

大半天都在戶外活動，有點累了～（上年紀不耐走啊！）我們決定去窩咖啡店。想起淡水正好有放在口袋名單，回程也算順路，便來了這間 [沒有特別計畫 Cafe]。 店面位於淡江大學附近的街弄中，是間小而溫馨、有很多可愛公仔和雜貨的鄉村風格咖啡店。 飲料我喝草莓奶酒咖啡那堤，還不錯，若是奶酒再重一點會更理想（大白天的幹嘛！） 甜點朋友把握草莓季尾聲，選了草莓奶油慕斯蛋糕，搭配新鮮草莓和檸檬皮屑，吃起來清爽不膩。而算是當家招牌的抹茶千層，表現果然出色，使用小山園抹茶，清新雅緻，餅皮也煎得很好，搭配抹茶鮮奶油，層層疊疊整個鬆綿順口，值得一嚐。 / 我們原本還打算，吃完甜點再去老街吃個淡水阿給，那就 perfect 了！但老街離咖啡店有點遠，若要再找地方停車又實在麻煩，索性就放棄了。 若大家是搭車前來，不妨這麼安排。

沒有特別計畫cafe。圖／站在這裡

沒有特別計畫cafe。圖／站在這裡

沒有特別計畫cafe。圖／站在這裡

延伸閱讀：石門淡水｜老梅石槽 北海岸一日小旅行

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