只賣2.5小時！黃昏市場超狂攤販「江記上海菜」　獅子頭、素雞加菜料理首選

走進永春黃昏市場的虎林街，許多下班族和準備煮飯買菜的婆婆媽媽正準備採買，這間【江記上海菜】還沒開攤就排滿了人潮，好誇張！營業時間一到更是大排長龍。

有許多攤販還在準備開店，【江記上海菜】早已出現排隊景象，沒買過的阿姨們也都紛紛好奇探頭望著。

【江記上海菜】每週三來永春黃昏市場，攤位準備好就出現更長的排隊人龍，熟門熟路的老顧客聰明的先和老闆預訂，省去排隊時間。【預定小菜最晚前一天要預定，預定額滿就不接單，要現場排隊】

黃昏市場 排隊美食 江記上海菜菜單

菜單上的菜色不一定當天都會出現，有想買的可以先和老闆預訂，只要營業時間內，可安排自己的時間取貨，省去排隊，也有多道料理都很適合素食者。

每年過年前都會被秒殺訂購的年菜，有幾樣不定時也會出現在攤位販售，我這天在永春黃昏市場就有雪花糕、揚州獅子頭。

一盤一盤貌似可口的上海菜，襯著老闆娘親切有力的招呼聲，江記豐沛的親和力是此刻眼前最美風景，婆婆媽媽完全不試味道，好幾道菜直接就買半斤、一斤，笑著說回家不用煮飯就能加菜啦～

攤位前大方提供小菜試吃，大多是主顧客回流，幾乎沒人試吃，害我不好意思拿。音量豪邁熱情的老闆娘和熟客打招呼，按照她熟悉的SOP介紹每一道菜和食用方式：「像是當天隱藏版獅子頭回去加熱就可以吃，素什錦沒有馬上吃要冰冷凍，大頭菜剩這邊快賣完囉！」

涼拌大頭菜

一眼就相中的大頭菜也是當天最狂，才擺上去不久就賣光，有人直接買幾斤回家加菜，老闆娘特別推薦這天的大頭菜超甜，一定要買！光看大頭菜的顏色和調味就覺得它一定會是我的第一名，果然沒錯！大頭菜醃製爽脆，加上自帶甜味超好吃， 切成薄片入口，佐香菜和微微的辣椒真的很夠味，絕對是日常下飯的好料，難怪有人直接買幾斤。

泰式涼拌青木瓜

不受季節限制的醃製物，也是江記很受歡迎的菜色。以香菜、小黃瓜丁、紫色洋蔥搭配，醬汁清爽夠味，尾韻帶辣，非常開胃。

泡菜

這也是我很愛的一道菜，很特別的口感，白菜切成長條狀，口感脆甜，加上我很愛的香菜、辣椒提味，也是開胃料理，帶有甜味非常討喜。

涼拌黑胡椒四季豆

鮮脆的四季豆伴著濃郁黑胡椒辛香，這道菜配粥剛剛好。

臭豆腐和揚州獅子頭也是當天熱門菜色，老闆娘特別介紹獅子頭可加冬粉一起煮更好吃。

今晚加菜，免下廚！

天氣開始變熱，江記上海菜的涼拌菜就很適合這季節，買回家直接裝盤加菜非常方便，難怪市場的婆婆媽媽這麼瘋狂購買，真的很方便，重點是很新鮮。

涼拌麻油干絲

像是餐廳的招牌小菜，但江記的很不一樣，以麻油增加風味。干絲佐芹菜、紅蘿蔔絲及木耳絲，入口後的麻油後勁味道明顯，很香，吃到這會想配點酒。

揚州獅子頭

這份量有「一鍋」的獅子頭竟然只要兩百元，裡面有五顆獅子頭，真的很便宜，老闆娘推薦加冬粉一起煮也很讚，我覺得粄條、寬冬粉應該都很可以，這湯頭鮮甜濃郁，真的不能浪費，而他們的獅子頭很紮實，真材實料。

招牌素雞

後來問老闆娘才知道，這道素雞是熱賣第一名，有點跌破我眼鏡（誇），可能我覺得太常見，不過江記的醃製調味很不錯，加上許多蒜味、辣椒和香菜都是我很愛的佐料，完全實在的下飯佳餚。

上海芋頭、紅豆雪花糕

常常在喜宴看到的甜點，老闆娘自製不加一滴水，入口軟綿軟綿，似雪花的椰子粉味道濃郁，紅豆和芋頭飄散淡淡甜味，色澤也美，吃完飯上這道甜點剛剛好。

第一次品嚐【江記上海菜】，多道開胃菜都令我驚艷，也是我意料之外的黃昏市場之旅，距離我比較近的蘆洲黃昏每周二登場，我已經想好下次要買什麼菜加料了！

黃昏市場 排隊美食 江記上海菜地點

星期二在蘆洲黃昏【新北市蘆洲區中華街6巷6號】

星期三在永春黃昏【台北市信義區虎林街101巷2號】

星期四在智光黃昏【新北市永和區民享街13號】

星期五在五股黃昏【新北市五股區五福、工商路口】

星期六在新店黃昏【新北市新店區建國路113號】

營業時間：下午3:30~晚上6:00（提早賣完收攤）

電話預訂：0920889669（也可加LINE訂購）

粉絲團：江記上海菜

文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

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