低消僅100元！新北低調派網美餐廳　餐點美如畫作、好拍又好吃

吃過《想聚Mr.Jardeng》板橋網美餐廳的朋友推薦餐點好吃，不是印象中的網美一次店，菜單提供多種料理，早午餐、排餐、義大利麵、咖啡、調酒和燉飯，是一間選擇豐富的餐酒館，但卻不是高價位，吃過一次發現份量真的不少，餐廳還有壽星活動，也有提供包場服務。

《想聚Mr.Jardeng》位置低調隱密在住宅區，一間不容易讓人發現的餐廳，也因為距離捷運不近，平日中午來這的人其實不多，我覺得這很適合想要悠閒、團體包場的聚餐餐廳推薦。

想聚網美餐廳店家資訊

如果沒有先做功課，真的不知道想聚餐廳賣什麼，門口也沒放菜單，勇氣走進來吧！菜單真的不貴，重點是餐點好吃，每個人低消也才一百元。

💛小可畫重點，推薦想聚餐廳💛

✔有包廂可預約

✔當月壽星提前預定可獲贈生日蛋糕(星空熔岩巧克力蛋糕)一份

✔套餐飲料喝到飽（請見菜單）

✔餐點份量適合分享

✔網美餐廳、價格不貴

想聚有包廂可慶生辦活動的餐廳

老闆知道交通不方便，還推出消費滿兩千以上有接送的活動（亞東捷運站計程車單程接送），但我騎車很方便，周邊蠻多停車位，也有汽車付費停車格。

一走進餐廳就看中擁有美好日光的靠窗座位，後方還有大片乾燥花網美牆，IG有許多人都在這拍照打卡，地板以復古花磚呈現，有著精緻的美感。一樓座位旁邊就是吧檯區，專業調酒或咖啡都在這，下班想找板橋餐酒館推薦可參考，廚房在後方，所以內用不會有討厭的油煙味，整間餐廳給人的氛圍很棒！

二樓的座位區適合團體包場、公司聚餐包場，也有包廂可訂位，詳請可問店家或透過線上訂位查看

想聚餐廳推薦菜單

《想聚Mr.Jardeng》菜單提供早午餐、義大利麵、炸物、燉飯、排餐、甜點、花茶、調酒和咖啡茶飲，詳細菜單置於文末提供參考。

維納斯的蛋生 $249

想聚的特色料理也是IG打卡熱門餐點。店家為這道餐取了一個有藝術的名字，餐點呈現也很有「藝術」。擁有美麗色彩的起司醬是廚師以紅甜菜根、蔓越莓和藍甘菊的萃取物調色，並非使用色素。

將半熟水波蛋搓破，蛋液順著義大利麵條緩緩流下，伴隨著濃郁白醬，奶香十足但不會太膩，一旁是嫩口的炸雞塊，義大利麵份量不少，吃完一份就很有飽足感。我覺得可以點幾份招牌來分食，吃到餐廳不同特色料理。

墨西哥餅夾泡麵 $299

有別以往墨西哥餅都是以肉和菜為主，這裡創意以泡麵為餡料，外層再淋上滿滿黃金色的濃郁起司醬。

以早午餐拼盤方式呈現，附有生菜沙拉、蝦餅並搭配凱薩醬。內餡泡麵以辣醬拌炒入味，並有玉米筍增加口感和豐富性，辣口味的泡麵和濃郁起司醬非常合拍，辣度調解了起司的膩口，很涮嘴的早午餐組合。

墨之呼吸-和牛衝擊 $899

價位較高的這道燉飯以日本A5頂級和牛為主打，同樣將食材有趣創意呈現。

主食墨魚燉飯濕潤富有彈性，入口滿載海鮮甜味，上方以蝦卵、自製的西谷米脆片和山蘿蔔葉裝飾成一座小島模樣，特別西谷米脆片酥脆好吃，很有口感。帶有厚度的日本A5頂級和牛，切面呈現玫瑰色澤令人食指大動，肉汁豐富且鮮嫩帶有甜味，加上胡椒提味更好吃。

水牛城辣雞翅 $120

非常下酒的料理，帶有辣度的雞翅鮮嫩，外皮帶點酥脆口感，是三五好友聚餐必點。

水蜜桃氣泡飲 $100

菜單真的沒標錯價錢！這杯帶有星空色彩的氣泡飲竟然只要一百元，其它餐酒館應該很難找到這價格了！將底下糖漿攪拌均勻，口感微甜帶有水果芳香，很好喝的氣泡飲，重點是非常吸睛。

黑糖拿鐵 $120

撒上一層厚厚黑糖再經過炙燒，表層黑糖甜蜜豐厚，咖啡味道濃郁，來這也不能錯過的咖啡飲品，很久沒喝到這麼大氣的黑糖拿鐵囉！

星空蜜糖吐司 $450(需預訂)

和第一道”維納斯的蛋生“義大利麵一樣，擁有星空般的調色，份量適合三至四人分享。

不在菜單的隱藏版甜點，訂位時可先預訂。隨機口味的冰淇淋三大球超豐富，主要以奶油乳酪醬搭配，整份蜜糖吐司甜蜜又帶冰涼滋味，吐司加上肉桂糖粉加持，增添不同風味。

《想聚Mr.Jardeng》地址不在板橋熱鬧地段，好處是多人聚餐推薦選擇，價格不貴，但也有好的品質，想吃高級餐點也有，一間隱密低調的餐酒館菜單確實可滿足不同人需求。

想聚菜單價格

想聚 Mr.Jardeng

地址：新北市板橋區廣和街70號

電話：0930 244 229

營業時間：11:00–15:00, 17:30–20:00（周四公休）

線上訂位：想聚訂位點這

粉絲團：想聚

文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」