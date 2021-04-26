永康街必吃甜點！ MYRA擠花蛋糕、達克瓦茲　令人吃過難忘的8種口味

許多人都知道法國甜點之最，有少女酥胸之稱的馬卡龍卻不知道另一種與它齊名的甜點達克瓦茲！

達克瓦茲(Dacquoise)起源於法國西南部的Dax，她的另一個名稱是Palois！上下蓋主要由蛋白、杏仁粉、糖粉及低麵粉所製成～成品經過烘烤形成外酥內軟充滿空氣感...有點像脆皮小蛋糕的特殊口感！喜歡它的優雅的杏仁香氣....還有如馬卡龍般多變的內餡，它為整理口感帶來了滑潤度！讓人吃過就很難忘～～一般型狀為橢圓...但MYRA的形狀如馬卡龍般偏圓～甜度沒馬卡龍那麼高，風味輕盈所以很受男女歡迎！

想起第一次在某飯店烘培坊吃到我就ㄧ整個著迷！這次在永康街遇見MYRA這樣一家店內裝潢簡約、以清水模及帶有溫度的木質調性為主視覺設計的很達克瓦茲專門店，我的味蕾也算找到了歸依～

MYRA提供了七種甜餡一種鹹餡！八種味道都不相同，每一種都讓人驚艷不已！各樣的創意夾餡讓MYRA晉升達克瓦茲2.0版！可說是走在時代尖端的達克瓦茲！如果妳跟我一樣喜歡達克瓦茲，MYRA會是相當不錯的選擇唷！更棒的是它提供全省宅配服務～讓幸福沒有距離！

位於永康公園邊上的MYRA，低調偏窄的門面很容易被忽略！但只要你曾經到訪，它就會在妳心頭閃爍讓妳心心念念！這就像打開MYRA粉專就會被擠花蛋糕勾魂是一樣的fu!我也不得不說，MYRA的擠花蛋糕實在太美，美到這麼厲害的達克瓦茲只能低調綻放的程度。（擠花蛋糕為MYRA的主線，除了可買回家吃還可以來這裡學著怎麼做哦！）

把視角拉回低調綻放、曖曖內含光的達克瓦茲！第一次到訪，我就八個全包，一次遍嚐所有口味！我必須說...沒有一種是雞肋的存在...每一個味道都各有姿態各有態度...完全是把味蕾舌尖當伸展台在走的程度！連吃八種...就像是看秀般驚喜連連讓人亢奮的感受！

到現在回想那天下午一次八種的達克瓦茲...Oh My God! 我到現在想起來我依然覺得我的午后十分奢侈...我還沒吃之前內心的OS是...瘋了我怎麼可能在這裡吃八種甜點還不會想吐？但...我真的辦到了！雖然那天原本訂的晚餐必須得取消...但心情卻是好的...一路吃下來我還蠻佩服的！沒有吃了一堆垃圾食物的感覺！有些店的甜點真的會給人很垃圾的感覺！我想這也是為什麼之前我那麼不喜歡吃甜點的原因！來到MYRA卻不會....後來我才知道...這背後...「有認真」然後「認真」這件事真的就是一切的差異！（有興趣的可以看最後我的心情筆記）

回到這2.0版的達克瓦茲...我覺得MYRA能帶給人們如此「跳脫正統」的感受...就是強在它的內餡口味豐富！

MYRA捨棄了全奶油內餡，替換了以手工熬煮的卡士達內餡！與一般薄醬料或奶霜狀截然不同的是...MYRA呈現的是扎實的膏狀！吃起來卻完全不膩！這配方當然是秘密我們也不需要深究...只要記得這樣的幸福感就好....

需注意的是離開冷藏開封後會慢慢軟化扼殺上下蓋的酥鬆，所以建議要盡可能快速吃光哦！保存方式：冷凍5天，冷藏2天。冷凍拿出來直接食用，口感像冰淇淋，建議室溫退冰15分鐘再食用，內餡香氣也會更明顯。

以下是我跟友人都喜歡的，可作為第一次到訪者的參考：

黑芝麻米香達克瓦茲

我個人對芝麻的偏愛，已經超越養不養生吃完醜不醜的這件事！整個櫥窗各種招手但最讓我目不轉睛的的就是這一味！

很愛這濃郁撲鼻的芝麻香氣，它能與上下蓋完美配搭又不搶戲～加入五穀米果更添口感層次！咬下去就是滿足大迸發...搭配MYRA自己熬煮的泰式奶茶讓滿口瀰漫著濃醇香！

鐵觀音玫瑰 達克瓦茲

卡士達內餡拌入台灣原產鐵觀音茶粉吃起來茶香四溢瀰漫唇齒！點綴的玫瑰讓斷面看起來特別精緻美麗也增添了香氣。對不喜過甜的我而言，這個口味甜中帶苦苦後回甘，展現了東方沈靜的韻味，很適合下午時段搭配熱熱的茶飲享用！快爆發時吃一塊應該有不小的幫助！

覆盆子洛神達克瓦茲

我很喜歡聽說其他的仙女客人也很喜歡！粉紅的醬料是以覆盆子打成的...看起來就很迷人！內餡中還擺上了紅色的台灣洛神花蜜餞，吃起來脆脆的完全沒有膩口的感覺～好適合炎熱夏日來一顆，可生津解渴。很適合搭配搭配MYRA自己熬煮的金桔茶～整個酸甜直走到底...整個談起戀愛....離開時充滿仙氣這樣！

特別推薦：魔鬼蛋沙拉 達克瓦茲

「蛤？鹹的？」沒錯！它是8種口味中唯一的鹹味口感～吃起來鹹甜鹹甜的魔鬼蛋中混合了蛋黃、黃芥末、黑胡椒和西班牙紅椒粉等食材 搭配水煮蛋白後口感多了Q彈也如同它的名字讓 “魔鬼藏在細節裡”！ 除了下午茶點心也很適合被當成早餐或宵夜小點。搭配奶茶或咖啡就能迎接美好～～

沒入圍不代表不優秀喔！其他四種我覺得都很不錯～

草莓碎碎奶霜達克瓦茲

內餡混合手工卡士達醬和奶油霜再放上酸酸的大湖草莓乾，吃起來很少女～ 甜中帶酸不死板，一定超多人愛～

芒果乳酪起司達克瓦茲

果泥中打入特製奶油霜並搭配微酸微鹹乳酪起司，一口咬下清爽不違和，最適合炎熱的夏天。

榛果焦糖達克瓦茲

很推薦給喜愛健達出奇蛋或金莎的妞妞們～內餡以法國進口100%純榛果醬散發榛果濃郁的香甜！

鹽花奶油達克瓦茲

鹹鹹甜甜的奶油加入了蜜紅豆～這也是大人小孩都會喜歡的口味！

其他我想說的：

我寫這篇文的時候 我的耳朵正聽著MYRA受訪的影片...那是支蠻長的影片但我卻整個聽完了！雖然我並不是一個那麼那麼愛吃甜點的人...但她的態度真的讓人著迷！這也是當天我在店裡短短時間很難了解到的...這些卻是一個認真的甜點師傅背後要做的好多功課...

受訪中.MYRA提到她原本是個對調色很不認真的人...但去了韓國就把那個態度帶回來了...加上後來MYRA與許多品牌聯名合作...就這樣不論花型或調色都成為MYRA讚美的特點...是可以想像的也是努力苦練的結果...

影片中還有一段讓我感動的就是...一對夫妻因為這個蛋糕老婆看到了老公的愛...我的媽啊，一個蛋糕挽救了一段婚姻！

幸福要有一道缺口才能把幸福流動給別人！這也是MYRA想傳達的！下次我經過東門站或離東門還有一小段距離，我都會想起MYRA，包含那些重要的日子…傳遞幸福給我愛的人們！

MYRA

地 址：台北市大安區永康街31巷8號

營業時間：週二～週日 13:00~19:00，每週一公休

官方Line@：@wdz0102f

官方臉書：https://www.facebook.com/myradessertlab/

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴

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