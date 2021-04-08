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台北火鍋吃到飽299元！「倉津鍋物」7種肉＋66種食材免費爽吃，銅板價加購「藍鑽蝦」必點

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
位於新北的「倉津鍋物」吃到飽居然只要299元，七種肉品包含板腱牛、伊比利五花豬等，還有號稱66種食材自助吧免費吃到飽。 圖／倉津鍋物臉書粉專 圖／IG網友fanfancat99授權
位於新北的「倉津鍋物」吃到飽居然只要299元，七種肉品包含板腱牛、伊比利五花豬等，還有號稱66種食材自助吧免費吃到飽。 圖／倉津鍋物臉書粉專 圖／IG網友fanfancat99授權

吃到飽火鍋店愈來愈多，價位高各店也很競爭，不過現在位於新北的「倉津鍋物」吃到飽居然只要299元，七種肉品包含板腱牛、伊比利五花豬等，還有號稱66種火鍋食材免費吃到飽，甫於2021正式開幕，裝潢漂亮，整體CP值超高，快揪團吃起來！

圖／倉津鍋物官網
圖／倉津鍋物官網

倉津鍋物是位於新北三重的日式鍋物店，主打全日式風格與空間的餐廳，希望在價格高CP值外，也能提供消費者舒適乾淨的用餐環境，因此在裝潢上，保留通道的日式禪意，並注入像是石材與磁吸燈等建構元素，保留潮流餐飲的獨特，自開幕以來常常人滿為患。

圖／圖／倉津鍋物官方IG
圖／圖／倉津鍋物官方IG

用餐方式，提供消費者6種鍋物選擇，像是和風豚骨湯、養生菇菇湯、銷魂麻辣湯、起司牛奶湯與養生藥膳湯等；至於肉品有7種供選擇，像是精選板腱牛、伊比利五花豬、美國培根牛、去骨嫩雞腿與嚴選櫻桃鴨等。除此之外，倉津還主打「66種火鍋食材與自助吧」免費無限夾取的超狂服務，若有火鍋控想吃海鮮，可再以百元有找的銅板價加購，像是扇貝肉89元一盤、小卷69元一盤與藍鑽蝦89元一盤等。其他還有飲料吧與日式咖哩飯無限吃。

圖／IG網友fanfancat99授權
圖／IG網友fanfancat99授權

圖／IG網友fanfancat99授權
圖／IG網友fanfancat99授權

圖／倉津鍋物官網
圖／倉津鍋物官網

至於計價方式超划算，一般平日最低午餐只要每位299元（至下午4點前）、晚餐與假日時段每位只要369元，所有費用10%服務費另計，由於店內用餐座位有限，建議需於最慢提早三天前訂位喔。

倉津鍋物

地址：新北市三重區重新路二段48號一樓(天台附近)

電話：02-2973-3377

官網：https://www.souhou.tw/

圖／倉津鍋物臉書粉專
圖／倉津鍋物臉書粉專

圖／倉津鍋物官網
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圖／倉津鍋物臉書粉專
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