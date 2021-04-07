北部就有「2元水餃」！新北超佛心小吃店20年不漲價　銅板價吃超飽

北部人私房好康！想吃2元水餃除了有台南里長乾面，新北其實也暗藏一家超佛價位的攤位，一顆手工水餃只要2元，逾20年來價位不變，在地人都會豪邁點上個30顆，配杯10元紅茶，豐盛組合絕對是想省錢的最佳平價小吃店。

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這家超狂老店「迴龍2元水餃」位於樹林龍興市場內，為當地居民從小吃到大的回憶，最早期只提供水餃、酸辣湯及四神湯，近幾年新增小菜及紅茶，也開始販售冷凍水餃，日前更推出酸辣湯飯，增添用餐菜色選項。許多人的朝聖重點水餃本尊一顆2元，至今從未漲價，而30元小菜有海帶、豆乾等，酸辣湯及四神湯則售價25元，點滿整桌每人都百元有找，難怪至今為止用餐時間都需要耐心等候，極多的外帶客也展現高人氣。

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雖然水餃比起其他餃子尺寸確實偏小、皮較薄，但2元的價格被饕客盛讚極為划算，沾上自製辣油更能味道升級，買回家加菜也超合適，到附近的時候可別錯過這間佛心價店面啦！

迴龍2元水餃

地址：新北市樹林區龍興街31巷17號（樹林龍興市場內）營業時間：11:00-20:30 （公休日不定，請以臉書公佈為準）

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