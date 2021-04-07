30元吃得到！台北5家「古早味豆花」網友大推　蔗糖冰沙、豆漿豆花爽口涮嘴

說到豆花，絕對是台灣人最愛的傳統小吃之一，夏天時一碗冰涼豆花消暑又解渴，還能依照個人喜好增添配料，是一款老少咸宜的國民點心。小編今天整理台北5家平價豆花攤，在網路上累積超高人氣，軟嫩口感讓吃過的人都比讚。

公館商圈｜龍潭豆花

圖／IG網友applekuo授權

「龍潭豆花」在Google上有上千則留言、4.2顆星的好評，每到周末假日總是擠滿了排隊的人潮，是公館頗具人氣的平價豆花攤。龍潭豆花店裝樸實簡單，提供約30個內用座位，販售的豆花使用非基因改造豆花，沒有多餘的配料選擇，一碗豆花內只有糖水與軟花生，簡單卻不失美味。龍潭豆花的豆花口感軟嫩綿密、糖水甜而不膩、花生入口即化，還能吃到豆花的微微焦香，美味程度令人不知不覺就能嗑掉一碗，更被網友大讚「台北最美味的豆花店之一」。龍潭豆花依照季節會提供熱豆花，一碗只要35元，是老饕眼中便宜實惠又樸實無華的滋味。

地址：台北市汀洲路三段239號

圖／取自豆花莊臉書粉專。

「豆花莊真的好好吃！」是大眾對「豆花莊」的評價，Google上有3千則留言、4.2顆星的好評，店址就位於寧夏夜市入口處，經常午夜12點還能看到外頭排隊人潮，好口碑不時登上媒體版面，甚至連吳宗憲也曾在節目中大讚美味。豆花莊創立於1965年，已有55年歷史，人氣品項「招牌花生豆花」以蔗糖冰沙取代一般死甜的糖水，風味回甘清爽不甜膩，豆花則是煮得軟綿Ｑ嫩，一入口即可感受到豆花在嘴裡化開的療癒感。招牌花生豆花一碗只要35元，另現場有不少配料提供選擇，像是薑汁豆花、紅豆豆花、綠豆豆花、湯圓豆花等口味也有不少網友大推。

圖／取自豆花莊臉書粉專。

地址：台北市大同區寧夏路49號

士林｜社子古早味豆花

圖／IG網友weix728授權

Google上擁有4.5顆星好評的「社子古早味豆花」是當地人從小吃到大的人氣老店，店面雖然老舊，但仍不減其魅力。社子古早味豆花販售的豆花組合相當多元，一碗售價約30元左右的豆花柔順滑溜，店家熬煮的糖水偏甜但不膩口，散發濃郁古早味純粹的香甜，怕甜的民眾還可將糖水換成豆漿，濃郁的組合口口都傾心。喜歡配料的吃貨可以試試看花生、綠豆、粉圓。除了豆花外，單點袋裝豆漿也是熱門品項。

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地址：台北市士林區社正路5號

台北東區｜庄頭豆花担

圖／IG網友tomarycomer授權

堪稱是台北東區NO.1的豆花店「庄頭豆花担」在Google上有4.1顆星好評，上千則留言都給予正面評價，其販售的豆花有黃豆與黑豆兩種選項，口感皆綿密Ｑ軟，每一口都能吃到濃郁的豆香味，必點品項「原味糖水豆花」甜而不膩，是款簡單又好吃的點心。喜歡偏清爽口味的吃貨可加價5元將糖水升級為無糖豆漿/有糖豆漿，搭配有甜度的配料吃甜度洽恰好，配料又以珍珠、紫米、薏仁、燕麥等品項最多網友討論，且老闆給料不手軟，下次到台北東區逛街時，記得路過點一碗豆花品嘗人氣豆花的魅力。

圖／IG網友tomarycomer授權

地址：台北市松山區市民大道四段73號

大同區｜冰霖古早味豆花

圖／IG網友kevinshleung授權

寧夏夜市除了豆花莊外，周邊的「冰霖古早味豆花」也是人氣店家之一，在Google上有2千多則留言、4.1顆星的好評價，是經營超過25年的老店，也是當地人的必吃點心，先前日劇「孤獨的美食家」拍攝推薦後，更成了港日遊客必吃美食之一。冰霖古早味豆花嚴選有機黃豆、天然純糖，原物料皆為自家天天熬煮製作，以最自然的方式呈現產品本身的原味，人氣品項豆漿豆花、花生豆花都相當美味，豆漿喝起來清爽不死甜，豆花口感細膩滑順帶濃厚豆香味，適合喜歡清淡爽口風味的吃貨享用。

圖／IG網友kevinshleung授權

地址：台北市大同區民生西路210號

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