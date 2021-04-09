雙北10大夜景聖地！登高望遠賞星星、眺望城市燈火 私房秘境別錯過
編輯/Shelly@ReadyGo
半夜睡不著覺，把星星哼成歌，不想太早回家那就去看夜景吧！ReadyGo幫大家整理了10個台北夜景、新北夜景的絕佳聖地，無論你是約會行程還是心情不好想吹風，登高望遠看夜景都是個好選擇，從不同的角度看這城市，欣賞完夜景也許就會有意想不到新的發現。
【台北夜景】
四季長廊觀景台
原來台北還有這樣看夜景的地方！不用爬山也不用走步道，騎車開車就可以到，四季長廊觀景台位於北投吳氏宗祠的下方不到100公尺，可以遠眺淡水河、觀音山、關渡平原等等，下次不知道台北晚上可以幹嘛，不妨到北投泡溫泉、看夜景吧~
地址｜台北市北投區復興三路343號
陽明山夜景(文化大學後山情人坡)
陽明山上文化大學體育館後方的山坡路是眾所皆知的夜景地點，鄰近屋頂上、草山夜未眠、八卦山夜未眠等知名陽明山夜景餐廳，可以看到士林、北投等地區，因為地勢相對沒那麼高，景色距離自然比較近，若是住在山腳下還能看到自己家的位置，也是跨年看煙火的好地方。
地址｜台北市士林區光華路61巷4弄33號
劍南山夜景
台北市知名的夜景景點，位於自強隧道上方，要從劍南路那邊上去，以俯瞰的角度欣賞整個大直地區，能清楚看到大直美麗華摩天輪及台北101大樓，就連經典電視劇《我可能不會愛你》都曾來這裡取景，不過上去的路不好走，要注意安全喔！
地址｜台北市中山區劍南路326巷
內湖碧山巖夜景
說到內湖一日遊一定少不了白石湖吊橋的行程，別忘了順便去旁邊的碧山巖開漳聖王廟，觀景台寬廣的視野可以飽覽台北市景色，推薦大家從黃昏待到晚上，夕陽夜景一次滿足，連接停車場與碧山巖的階梯步道在櫻花盛開時，還會變身櫻花大道，也吸引許多人前往拍照打卡。
地址｜台北市內湖區碧山路24號
象山夜景
象山因外形似象頭而得名，屬於四獸山步道的最高點，從象山親山步道登山口到六巨石觀景台約半小時內，算是台北市入門級的登山步道，在這裡可以可飽覽整個台北市信義區的城市光景，不只是郊外踏青的好去處，更是跨年欣賞台北101煙火的聖地。
地址｜台北市信義區信義路五段150巷342弄
貓空夜景(木柵明德宮)
木柵貓空除了是假日出遊的好去處，也賞夜景的好地方，很多人晚上會在這邊享用美食、喝茶談心配美景，而這次要告訴大家一個不在餐廳裡、單純賞夜景的私房秘境，那就是位於明德宮對面山頂上的小涼亭，不過通往涼亭的路並沒有路燈，要注意安全。
地址｜台北市文山區老泉街45巷27之1號
【新北夜景】
五股水碓景觀公園
五股水碓景觀公園占地廣大分成好幾層，每一層都有休息涼亭，不僅是擁有遼闊視野的景觀勝地，也是觀機的絕佳景點，其中位於第6層觀景台區的英文字母高腳座椅是熱門的打卡場景，不論是白天運動、夜晚散步都很適合。
地址｜新北市五股區外寮路2號
和美山步道(新店碧潭)
碧潭風景區岸邊有商店街、現場音樂演奏、裝置藝術及3D彩繪，白天可以踩著天鵝船遊湖欣賞美麗的湖光山色，夜晚點上燈的碧潭吊橋更是假日散心的好去處。其實碧潭吊橋另一端的和美山步道也是很棒的賞景地點，可以從不同的角度鳥瞰整個碧潭風景區，日景夜景都很棒。
地址｜新北市新店區碧潭路11號
中和烘爐地
中和烘爐地不僅靈驗更有許多人因為它的夜景慕名而來，有分為主殿及位置較高的財神殿，財神殿有最大的觀景台，可以透過階梯步道抵達，居高臨下的視野可以一覽大台北盆地夜景，遠眺觀音、大屯火山群視野寬闊，從黃昏到夜晚到有不同的樣貌。
地址｜新北市中和區興南路二段399巷160-1號
樹林大同山觀景台
前往大同山登山步道的大馬路上，一條分岔小徑，沿著木棧道走出去就是大同山觀景平台，站在觀景台上可以眺望整個台北盆地，包括北投、淡水、陽明山等地，走路不用3分鐘就能輕鬆獲得城市美景，不管是日景夜景都很迷人，更是許多攝影玩家的攝影秘境。
地址｜新北市樹林區大同山觀景台
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