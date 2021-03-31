開賣就掃光！北台灣爆夯「司康」5選，抹茶白蘭地、泰奶煉乳人氣必吃

司康最早起源於葡萄牙，但傳入英國後成為許多人心目中的英式貴族甜點，口感伴隨著鬆軟與紮實，介於蛋糕與麵包之間，現今有太多特色化的司康在市面販售，也獲得廣大迴響。這回小編嚴選北台灣5家「司康」專賣店，有各式新創口味，尤其不少店家開賣就被搶光， 一起來看看吧。

悄悄好食

悄悄好食創立於2014年，是由店長Cindy一手與年輕夥伴創立而成，主打各式特色口味的司康甜點，且堅持每樣產品都是手工自製，一般店內販售大約10種口味司康，從經典人氣口味的原味牛奶、伯爵濃奶、太妃海鹽、芋頭放鬆與貴婦最愛的抹茶白蘭地杏桃外，也會因應換季研發符合換季的特殊口味。日前共有三家店，分別為永康、杭州與SOGO忠孝店，號稱開賣就掃光的「悄悄好食」，也提供預訂服務喔，快揪團嚐鮮吧！

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康

永康店舖

地址：大安區永康街31巷14號電話：02-23567206

杭州南店舖

地址：中正區杭州南路一段11巷4號1樓電話：02-23415218

Sogo忠孝店

地址：台北市忠孝東路四段45號B1

圖／悄悄好食臉書粉專

圖／悄悄好食臉書粉專

Hiii ANSHA 司康。菓食

Hiii ANSHA 司康。菓食的品牌精神強調天然、新鮮、無化學添加為原則，希望嚴選食材與手工特製的職人精神，能打造最美味的菓食。一般口味有經典奶香、仕女伯爵茶、雙倍可可豆、有機芝麻與黑糖肉桂等。另該店屬於工作室性質，位於桃園大溪，除了現場面交服務外，多以宅配訂購為主，參與市集販售則以桃園與竹北主要地點。

臉書粉專：https://www.facebook.com/HiiiANSHA/?ref=page_internal

圖／Hiii ANSHA 司康。菓食臉書粉專

圖／Hiii ANSHA 司康。菓食臉書粉專

Sconeholic 司康中毒

Sconeholic 司康中毒顧名思義就是沈迷於司康的美味之中，創辦人還強調他們家的司康「吃到了很療癒，沒得吃會焦慮」，尤其主打台式與英式混搭的研發口味，更是能貼近台灣人喜好的甜點，主要販售經典原味、伯爵茶與榛果糖可可，除了有店家之外，也推出「每週宅配服務」，九顆最低僅360元，還會推出像是草莓白巧克力的特殊口味，快上臉書訂購吧！

地址：台北市大同區太原路97巷16號

臉書：https://www.facebook.com/sconeholic/?ref=page_internal

圖／Sconeholic 司康中毒臉書粉專

圖／Sconeholic 司康中毒臉書粉專

Lafu House愛氏司康

Lafu House愛氏司康是一家「愛司康」愛到只賣司康的專賣店，從2014年創業開始進行網路販售到2015年開店，至今已有7年的經營歷史。有別於一般開店經營模式，「愛氏司康」的內用辦法以熟客邀請制為主，若想吃到最新鮮出爐的司康，建議採用該店宅配與到店取貨的服務。基本口味包含雞蛋牛奶、伯爵楓糖、泰泰奶茶煉乳、檸檬迷迭香草糖、太妃糖海鹽與蔓越莓青堤葡萄等，會視情形微調販售口味，更多訂購詳情請上臉書粉專查詢喔。

地址：台北市萬華區西藏路332號

臉書：https://www.facebook.com/LafuHouse/?ref=page_internal

圖／Lafu House愛氏司康臉書粉專

圖／Lafu House愛氏司康臉書粉專

Tutukaki 司康小売所

Tutukaki 司康小売所市甫於2020年在台北創立的司康新品牌，前身為位在花蓮的「留海」，品牌精神主打每一位吃下司康的顧客，都能心滿意足微笑過完一整天，該店強調三地嚴選食材，像是鮮奶油主要來自法國的isigny，麵粉來自日本，而牛奶部分採用鮮乳坊牛奶。而網友推薦人氣必吃的為「太妃糖海鹽司康」，是一個月僅會出現一次的超熱門限量口味，由於堅持手工熬煮的太妃糖醬，所以能滿滿吃到法式奶油與鮮奶濃郁香氣。另外該店也會針對不同節日與季節限定推出特殊口味，像是先前白色情人節推出的「情人節限定巧克力司康禮盒」便大受好評。

地址：台北市中山區中山北路二段26巷3號

電話：02-25676085

圖／Tutukaki 司康小売所臉書粉專

圖／Tutukaki 司康小売所臉書粉專

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