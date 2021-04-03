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走入世界首座「都會寧靜公園」 五感體驗陽明山森林好療癒！
【圖／文：行遍天下】
你曾經試過安安靜靜地走在山徑上，不交談、不聽音樂、丟開手機，就那麼單單純純的聆聽嗎？又或是將手掌或臉龐貼近樹幹，用肌膚感受那粗糙冰涼或是濕滑搔癢的植物生命，嗅聞著手中撿拾的落葉，鼻腔間充滿芬芳。
閉上眼打開心 傾聽自然與內心聲音
這個萬物生長茁壯的春天，要帶大家來到都市的後花園陽明山，體驗五感森林療癒的小旅行，示範行程包含冷水坑、夢幻湖、寂靜步道、菁山自然中心等，陽明山國家公園因長期著重生態保育與自然體驗，於2020年獲得世界第一座「都會寧靜公園」的殊榮，透過五感的活動，打開並平衡人們的五感與大自然溝通，讓長期生活在都市噪音下的現代人能夠感受療癒。
隨自己的呼吸聲慢慢的走入山中，這裡就是最棒的交響樂劇院，不只是臺北樹蛙、小雲雀、白頭翁、竹雞與臺灣藍鵲的聲音入耳入心，還有草浪的沙沙作響、雨滴打在夢幻湖水面的漣漪，陽明山長期的保育成果，其一就是夢幻湖的特殊植物臺灣水韭(臺灣唯一的水韭科蕨類)，為了保護臺灣水韭的生活空間，長期以來陽管處積極採行管理措施，例如移除夢幻湖周邊強勢外來入侵植物、進行環境監測與棲地維護、拆除鄰近湖區殘餘木棧道設施、減少殘枝漂入湖區等，讓民眾享受寧靜，同時也可欣賞保育生態之美。
活動介紹
陽明山國家公園-五感森林療癒旅行
活動日期：4/9、23、29及5/7、14、21共計6梯次
詳細資訊：請參閱近期陽明山國家公園官網最新消息或FB公告
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