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2021碧潭水舞秀炫目登場！「30米水幕投影、絢麗星光草皮」超美
今年的碧潭水舞秀首度打造360度環境劇場，除了寬30公尺的大型水幕投影科技外，並透過尖端投影技術，在碧潭沿岸岩石營造美麗光環境，延伸水舞展演內容，更在碧潭東岸設置星光草皮，讓碧潭美麗的夜晚閃閃發光。
這次的水舞秀中融合了棲息於碧潭和美山的紫斑蝶為意象，化為故事主角炫彩蝶，將陸續呈現6首震撼人心的水幕故事，串聯起碧潭獨有的特色與記憶，此外最暖心的是水舞秀尾聲還藏了彩蛋，獻上了「疫情是一陣子、美好記憶是一輩子」、「感謝默默工作的你，讓我們的城市更幸福」等字眼，以此鼓勵民眾一起繼續對抗疫情。
而為了讓民眾體驗360度環景視覺效果，於岩壁上投影出萬花筒、絢麗花朵、蝴蝶飛舞的畫面，讓夜晚的碧潭耀眼奪目，今年更首度在碧潭東岸設置七彩「星光草皮」，到了夜晚便會閃閃發光，另外碧潭水岸商圈今年也在裝置藝術區設計了大大小小共88顆彩色燈籠，準備帶給民眾截然不同的感官饗宴！
展演日期：2021/03/27-2021/05/22
展演時間：每天18:00至20:30(每逢整點和半點演出)
展演地點：碧潭
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