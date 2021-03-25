北市超好拍巷弄免費秘景！ 3處「療癒系館所」洗滌身心靈推薦

疫情延燒一年多，那顆想旅行的心，總感覺沒有好好被撫慰嗎？臺北市有幾處老屋隱身街頭巷弄中，踏入門內卻有著讓人驚喜的美麗庭院，隨著天氣漸漸回暖，綻放出春暖花開氣息。這些充滿故事及人文藝術的藝文館所，或許你不曾踏訪，卻是足以療癒人心的好去處。不妨選個周末空檔前往，藉由音樂、茶藝和美食洗滌身心靈吧。

松山療養所所長宿舍─靜心苑

去年5月開幕的「靜心苑」，原為1935年建造的松山療養所所長宿舍，重生後的老屋成為一處療癒的藝文空間。不僅建築物本身具有歷史意義，來到這裡可以拍出一系列美照，還能點上甜品、茶點，若是用餐時間造訪，也能享用養生餐食。

靜心苑原為松山療養院所長宿舍；圖片來源／臺北市政府文化局提供

靜心苑日式庭園水池重新整頓後讓遊客能夠休憩欣賞；圖片來源／臺北市政府文化局提供

靜心苑館內用餐空間充滿日式氛圍；圖片來源／臺北市政府文化局提供

位於南港昆陽街的靜心苑，門口兩棵百年老樹，訴說著此處走過的歲月光陰；門口特殊的八角柱、六角窗和建築底部的通風口雕花，皆是日本時期和洋式建築裝飾印記。松山療養所前身為成立於1915年的「錫口養生院」，是臺灣最早的結核療養所，在昆陽街一帶則為員工宿舍群，靜心苑正是當時所長宿舍，在2006年登錄為歷史建築，現在作為結合養生、療癒及餐食的藝文療癒空間，未來更能結合對面的松山療養所宿舍，規劃成多功能的藝文場域。

靜心苑內部保留原始的日式建築起居空間；圖片來源／臺北市政府文化局提供

靜心苑六角窗等可顯現出當時和洋式建築的細節；圖片來源／臺北市政府文化局提供

館方表示，接手經營之後用心營運，比如在庭院日式水池，規劃循環系統後養鯉魚，讓造訪的民眾可以靜心欣賞；在館內也強調五感的療癒，除了視覺上觀賞日式建築，並邀請國際音樂大師馬修‧連恩為該館設計音樂，達到聽覺紓壓，在可觸摸的木頭牆柱和桌椅，則是觸覺感受，提供特別設計的養生菜單，則是味覺享受。館內也經常舉辦書畫、音樂、插花或茶藝等課程或講座，希望給予繁忙的現代人，一個放鬆身心的美好環境。

靜心苑料理結合台灣傳統口味，圖為所長最愛好運豬蹄味套餐（300元份）；圖片來源／臺北市政府文化局提供

靜心苑的老時光溫補麻油雞套餐（360元份）；圖片來源／臺北市政府文化局提供

古蹟製茶廠─新芳春茶行

熱鬧的民生西路上，一幢美麗的古建築，落著斗大的「新芳春行」，傲立的氣勢讓人忍不住想一窺究竟。1934年建造的新芳春茶行，在當年即是住商混合的街屋式建築、三開間三進三層樓的格局氣勢非凡；門面是茶行店鋪、第二進茶倉庫，第三進則是當年烘焙製茶的工廠，在當時的王家就居住在三樓的起居室裡，可見當時茶業興盛之時，大戶人家的生活景象。時至今日，新芳春茶行仍然保留最原始的面貌，甚至大稻埕名匠郭三川的泥塑作品，也能在茶行外牆的山頭上看見。

新芳春茶行位於民生西路上的茶行，外觀保留完整歷史風華；圖片來源／臺北市政府文化局提供

新芳春茶行為三開三進的建築，且為住商混和的樓房；圖片來源／臺北市政府文化局提供

新芳春茶行一樓簡介台灣茶業發展史及王家茶行歷史；圖片來源／臺北市政府文化局提供

新芳春茶行展示當時主人使用的書桌及店舖用品；圖片來源／臺北市政府文化局提供

新芳春茶行副館長葉世瀚表示，除了欣賞保留完整的古蹟建築，參觀新芳春茶行時，還能了解早年茶業在臺灣的發展史，在原來的茶葉精製空間，展示古老的篩茶、切茶等機具，以及烘茶的焙籠，讓前來的民眾能了解茶葉生產運作的過程，頗有寓教於樂的意義。也能在茶行內點上一壺茗茶，在偌大的窗櫺下，咀嚼一本好書、沏完一個下午的時光。

新芳春茶行一樓後方為當年的焙隆製茶區；圖片來源／臺北市政府文化局提供

古早的製茶機具也能在茶行裡看見；圖片來源／臺北市政府文化局提供

新芳春茶行二樓設有書店及茶席；圖片來源／臺北市政府文化局提供

全台唯一琴博物館─臺北琴道舘

臺北琴道舘前身為日式宿舍，為市定古蹟建築；圖片來源／臺北市政府文化局提供

齊東街一帶的日式宿舍群建於1930年代，形式為傳統日式建築住宅，其中位於53巷的臺北琴道舘，為格局最完整的宿舍。在和洋折衷式的建築裡，注入的是有3千年歷史、聯合國教科文組織指定非物質文化遺產的古琴藝術；在2018年琴道舘旁的「臺北書畫院」也成立，希望多方推廣中華文化。

臺北琴道舘詳細介紹古琴文化及演變，讓民眾了解古琴為何；圖片來源／臺北市政府文化局提供

臺北琴道舘中展示的古琴琴譜不像西方音樂五線譜，而是以文字傳達；圖片來源／臺北市政府文化局提供

袁中平透過親身經歷體會到在古琴樂聲裡，不僅有天、地和大自然的連結，更有人心內在的哲學、美學。他認為不只培養學琴的人，聽琴的知音也相當重要，透過琴道舘免費參觀的場域，吸引更多人來聽琴，成為古琴的聽眾，能夠雅俗共賞，也是古琴文化重要的一部分。在琴道舘裡有古琴體驗課、書法、武學以及茶道等等的文藝課程講座，讓民眾可以有簡單接觸古文化藝術的管道。

中華古琴學會會長袁中平長年在琴道舘推廣古琴及中華文化藝術；圖片來源／臺北市政府文化局提供

靜心苑地址：臺北市南港區昆陽街164號電話：(02) 2653-0033開放時間：11:00~21:00每周一暨每年除夕農曆新年休館（免費開放參觀）

新芳春茶行地址：臺北市大同區民生西路309號電話：(02) 2550-4141開放時間：10:00~18:00每週一二休館（免費開放參觀）團體預約：15人以上團體於參觀前3日聯繫預約備註：目前僅一、二樓開放參觀

臺北琴道舘地址：臺北市齊東街53巷11號電話：(02)2391-7536開放時間：11:00~18:00入場至17:00週一二休館（免費參觀） 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/192413