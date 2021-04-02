體驗當海女、造訪潮間帶！基隆「和平島公園」深度玩法報你知

和平島在500萬年前浮出海面，原先這個海域有三座島嶼後來由填海造陸形成了今日的「和平島公園」，並以陸橋與台灣本島相連。除了在這邊走走環山步道、踏踏水，還有什麼深度認識和平島的玩法呢？跟著趣吧來探索潮間帶造訪水中小生物的家，和達人踏查海鮮街認識當季漁獲，隨著海女阿嬤認識靠海吃海的工作環境吧！

基隆和平島公園介紹

基隆和平島公園歷史

原住民x阿拉寶灣

阿拉寶灣是和平島公園內的一個小地名，阿拉寶灣原本指的是在臺東縣東河鄉的泰源村的一個阿美族小部落，意思是「彎來彎去容易迷失的地方」。在50年代許多阿美族族人來到基隆討生活，部落裡的頭目告戒他們說，出到外地以後不要迷失也不要忘己自己的家鄉，更要時時想自己是個阿美族人，因此阿拉寶灣更有「你的故鄉」之意。

從「社寮島」到「和平島」

16世紀漢人在航海時稱該島為「大雞籠嶼」，在17世紀西班牙統治時期曾於此築聖薩爾瓦多城，而在清代時漢人又因與島上的平埔族人的關係稱該地為「社寮」，日治時代則因行政區劃分被稱為為社寮町。

戰後228事件爆發國民政府大規模進行清鄉，在軍隊掃蕩下島嶼上橫屍遍野，在事件發生後為祈求和平、不再有殺戮，社寮島之後變更名為「和平島」並沿用至今。

和平島雷達站

和平島在過去曾是軍事用地，全境的制高點被設置雷達站，至今則轉型為雷達Café，沿著階梯一路爬上制高點享受270度的良好視野，感受咖啡廳充滿戰地風情的佈置，帶給你獨樹一格的午茶時光。

基隆和平島公園自然景色

▲和平島公園-環山步道。（圖／duffy_lifediary,Instagram）

和平島公園經過2千多萬年的風化和海蝕行程今日的特殊地景，如海蝕平臺、海蝕溝、海蝕洞、海蝕崖、豆腐岩、風化窗、千疊敷、萬人堆、蕈狀岩...等奇形怪石，遊客可以沿著環山步道飽覽奇景，感受大自然的鬼斧神工。

園區內還設有海水泳池、兒童的親親水池，以及戲沙池，讓夏日來造訪的你除了可以看風景，能親自享受海水的沁涼無比。

和平島公園推薦玩法一覽

基隆和平島公園推薦玩法＃1

潮間帶日間探索

▲和平島公園推薦玩法-潮間帶日間探索。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想帶小孩去放電嗎？期間限定（3~6月）的和平島潮間帶探索活動開跑了，快帶小朋友來造訪“怪獸與牠們產地”吧！潮間帶為陸地與大海的交界帶，在漲退潮的過程裡帶來了許多的養分，也孕育了特殊的生態環境。

▲和平島公園推薦玩法-潮間帶日間探索。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

在這裡你將看到成群結隊的小豆仔魚、舞動觸手的海葵、軟Q軟Q的海兔，以及附著於岩壁上守株待兔的藤壺，和平島豐富的潮間帶動植物等著你來一探究竟。

▲和平島公園-秘境調飲。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

基隆和平島公園推薦玩法＃2

夜訪潮間帶拜訪小生物

▲和平島公園推薦玩法-夜訪潮間帶拜訪小生物。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

除了在日間造訪潮間帶，夜間來到潮間帶享受海風微涼、聆聽大海唱歌也很浪漫，跟著嚮導看看在夜間活動的小生物，並走進環山公路享受視聽饗宴。活動結束前品嚐正濱漁港的手工炭烤「吉古拉」（ちくわ），再配上一瓶基隆在地啤酒，讓我們靠海吃海享受刺激我們的五感體驗。

▲和平島公園推薦玩法-夜訪潮間帶品基隆特色啤酒。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

基隆和平島公園推薦玩法＃3

基隆和平島公園實境解謎

▲和平島推薦玩法-基隆和平島公園實境解謎。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

親自踏上和平島發掘島上秘密！《時光之鳶．守護岩傳說》實境解謎，改編自和平島上橫跨六百萬年的傳說故事，把實際的場域地景變成任務和寶物等你來解鎖。在走訪和平島的同時挑戰自我並享受團隊合作的樂趣，該活動無需預約也不需要工作人員，解謎後還可以和夥伴到雷達站Cafe享用下午茶，快點展開和平島解謎x美食之旅吧！

▲和平島推薦玩法-基隆和平島公園雷達cafe。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

基隆和平島公園推薦玩法＃4

從產地到餐桌x島嶼慢魚

▲和平島推薦玩法-海鮮街踏查。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

漫遊有別於走馬看花，走進海鮮街親自踏查，認識當季漁獲，並藉由在地的食魚教育更認識漁產捕撈和魚類的生活環境。跟著達人的腳步從「識魚」、「烹魚」到「食魚」，讓我們聽著當地漁業的故事品嚐大海贈予我們的鮮美。

▲和平島推薦玩法-烹魚體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

基隆和平島公園推薦玩法＃5

海女體驗半日遊

▲和平島推薦玩法-海女體驗半日遊。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

有一句話是這樣說的：「當我們越接近食物的產地，越能感受大地的能量，進而更加惜福與感恩。」來到和平島跟著海女阿嬷，一同下潮間帶感受海水的溫度，過程中一並探索潮間帶有哪些小生物？

▲和平島推薦玩法-海女體驗半日遊。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

除了認識海女的工作內容和環境，還可以親自體驗製作石花凍，品嚐當地消暑解渴的甜品，想用不一樣的方式認識和平島嗎？那就展開海女體驗半日遊吧！

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