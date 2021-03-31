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遠離塵囂的秘境！台北後花園「山中美食」 嘗最原味鄉野料理、賞花
【圖／文：行遍天下】
以海芋、繡球、紫藤、櫻花、紅楓成為竹子湖賞花熱點的大梯田花卉生態農園，因為距離熱鬧的海芋大道有一小段路程，反而有遠離塵囂的秘境之感。
除了賞花，有許多饕客專為美食而來，陽明山鄉野料理何其多，但鱘龍魚卻是少見食材，豐富膠質更是天然美容聖品，農園主人曹永成以純淨、無汙染的湧泉來養殖鱘龍魚，加上山上陽光、空氣好，魚肉不僅特別肥美、鮮甜，肉質也格外緊實、彈牙，以清蒸或生魚片方式簡單料理就很美味。
最原味農家菜，品山泉滋養鱘龍魚
令人回味的大梯田鄉野料理還有白斬雞，用料、火候講究的雞肉料理，可品嚐到放山雞的Q彈肉質，就連雞胸肉也特別鮮嫩多汁，沾點古早味醬油享用，就很滿足。
而以陽明山地瓜料理製作的現炸地瓜條外酥內軟、老薑紅地瓜湯滋味綿密，暖身暖心；熱炒青菜、筍子雞湯，料理、調味簡單，可以品嚐食物的原味。
為迎接5月的繡球花季，大梯田今年嘗試推出一人一份的農家菜，同樣以陽明山生鮮食材入菜，並且供應咖啡、茶飲、點心，賞花拍照之餘，不妨找個喜歡的角落，享受山風的吹拂和新鮮的空氣。每逢花季，農場主人女兒還會親自彩繪兌換券，供客人兌換飲品、小盆栽，農園自製的明日葉茶養身保健，值得品嚐。
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大梯田花卉生態農園
地址：台北市北投區竹子湖路33號附近(產業道路狹小且無停車場，請由海芋大道小9公車竹子湖站斜對面步行進入)
電話：LINE ID@dtt2466
網址：大梯田花卉生態農園
營時：3/20啟園，5∼6月繡球花季期間07:00 ∼ 18:00，無休；非繡球花季期間09:00∼18:00（每週二休）
價位：門票100元（折抵園內50元消費）
備註：用餐請預約，非花季期間，供應白斬雞、炒青菜、鱘龍魚餐等桌菜；繡球花季期間僅供應簡餐式的農家菜，一人一份。
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