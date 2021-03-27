一秒住進熱帶雨林！　入住福隆海水浴場旁「頂級Villa」私密空間

【圖／文：行遍天下】

被風吹得冷颼颼也沒不打緊，福隆海水浴場旁的「福容大飯店福隆」是最能讓身心療癒放鬆的好地點，被評選為全台十大必住溫泉飯店，同時也是唯一擁有海洋溫泉的頂級飯店。

一秒住進東南亞 全家一起入住Villa享私密度假空間

全家出遊最適合入住「福容大飯店福隆」飯店的Villa房型，推開木門穿梭過植物進門，大片落地窗與窗台外的綠意植物把聲音隔絕在外，就像一秒來到東南亞一樣。

兩個巧妙大床空間，窗外就是綠意圍繞。

濱海飯店房間內也能擁有無敵海景。

寬敞房型備有兩張大床，各自有獨立空間與獨立衛浴，更不能錯過的是房內就設有的石池大浴缸，引入飯店獨有來自枋腳斷層地底下1,500公尺深的「貢寮稀有氯化物碳酸氫鹽泉」海洋溫泉，軟質溫泉讓肌膚滑嫩Q彈，不小心嚐到一口真有一抹鹹味出現，泡完後鹽份在皮膚上形成保護膜感覺更保濕了。

室內就有的寬敞泡湯浴缸，父子一起泡剛剛好。

暖呼呼泡完湯再穿上飯店的浴衣，走入陽台外一座小巧發呆涼亭上，全家一起迎著風、小野餐，享受完全私密的渡假時光。若是還有精力，飯店1樓的娛樂設施也絕對讓人歡欣，桌球、撞球、高爾夫球甚至VR體驗等，若還想更暢快泡湯，佔地超過百坪的三溫暖空間是能夠裸身體驗泡湯、游泳等設施，絕對讓人能身心靈徹底放鬆。

使用雙溪山泉水醃的酸菜煮成酸菜白肉鍋吃來溫和酸香恰到好處。

炸米倒入沸騰的海鮮湯鍋煮成的米香金湯海鮮鍋，非常美味。





住宿推薦

福容大飯店福隆

地址：新北市貢寮區福隆里福隆街41號

電話：02-2499-1188

網址：www.fullon-hotels.com.tw/fl/tw

營時：Chceki n15:00、Chcek Out11:00

價位：豪華風呂別墅4人定價20,800元





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