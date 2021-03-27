搭貓空纜車出遊！ 「台北貓空」週邊景點、茶餐廳玩選推薦

貓空位於台北市文山區，鄰近台北郊區，是假日踏青的好地方，而說到貓空，大家的第一印象應該就是纜車拉~搭乘貓空纜車上山便能將整個台北的景致一覽無遺，夜晚的夜景更是無敵！因為曾是台灣最大產茶區，沿途許多茶園、茶餐廳及景點也都相當熱門，不管是家庭出遊、情侶約會都超適合，就讓小編來告訴大家貓空附近景點、餐廳怎麼玩、怎麼選？

貓空纜車簡介

貓空纜車。 圖／Flickr

貓空纜車於2007年正式啟用，分別有動物園站、動物園南站、指南宮站及貓空站共四個站，全長約4公里，貓空纜車也是目前臺灣最長的纜車喔！車廂分為一般車廂及透明車廂「貓纜之眼」，貓纜之眼數量較少需要排隊，不過上車後腳底下就是透明玻璃，而且不需要加價，很值得體驗看看！

貓空纜車交通、票價

如何抵達貓空纜車站

【大眾運輸】

貓空纜車動物園站

►捷運：搭乘文湖線至動物園站2號出口步行約5分鐘即抵達貓纜動物園站。

►公車：搭乘66、611、棕18、棕21、綠1、羅斯福路幹線到貓纜動物園站。（更多路線）

貓空纜車貓空站

貓空纜車：於貓空纜車動物園站搭乘貓空纜車可抵達貓空纜車動物園站。

捷運轉公車：搭乘捷運文湖線至萬芳社區站，轉搭小10公車至貓纜貓空站。

【自行開車】

貓空纜車動物園站

國道三號木柵交流道下→新光路二段

貓空纜車貓空站

國道三號木柵交流道下新光路二段至一段→指南路二段到三段→指南路三段38巷

貓空纜車票價

小編小提醒：平日使用悠遊卡可享有20元折扣優惠，在動物園使用悠遊卡入園，再搭乘貓空纜車也有20元折扣優惠喔！

貓空附近景點

貓空景點地圖。 圖／FunTime

樟樹步道（魯冰花）

樟樹步道（魯冰花）。 圖／IG, lohas.mavislin

樟樹步道是最多人到貓空一日遊會順遊的熱門景點，離貓空纜車站很近，交通十分方便！樟樹步道輕鬆好走，適合情侶約會也適合一家大小踏青，尤其在每年魯冰花綻放時更會吸引許多遊客前來賞花，魯冰花就像一串黃色小風鈴，非常可愛，漫步在這兒實在太愜意了！

小編偷偷說：每年約2~3月為魯冰花花期，不要錯過囉！

地址：台北市文山區指南路三段38巷20號（茶言觀舍餐廳旁入口）

明德宮望遠亭

明德宮望遠亭。 圖／IG, chen_ka_yu

明德宮望遠亭是位在明德宮附近的一座涼亭，在這座涼亭可以清楚眺望整個台北夜景，而且沒有遮蔽物，能將台北的景色一覽無遺，無論是黃昏或深夜，景色都很無敵！這裡人不多、很安靜又帶點神祕感，雖然路途比較暗，但到達望遠亭看見夜景時會有一種豁然開朗的感覺喔！

小編小提醒：記得攜伴前行並帶個手電筒比較安全喔！

位置：台北市文山區老泉街45巷

交通：於貓纜貓空站搭乘公車「貓空右線」至「望遠亭」下車。

指南宮

指南宮。 圖／IG, obscuredclarity

指南宮位於文山區木柵指南山一帶，供奉呂洞賓且香火鼎盛，不過小編第一次聽到指南宮是由於坊間盛傳情侶來此地必分手的禁忌。但是也有另外一說，稱呂洞賓只會將不適合的戀人分開，正緣反而會長長久久喔！指南宮占地廣大、環境清幽，也是出遊的好去處，搭乘貓空纜車到指南宮站即可抵達。

位置：台北市文山區萬壽路115號

銀河洞瀑布

銀河洞瀑布。 圖／IG, kakaminni

銀河洞瀑布是光看照片就會迷戀上的夢幻景點，親自到達銀河瀑布更是會以為誤入仙境（超壯觀！），不過要抵達銀河洞瀑布可不容易喔！雖然只要步行約十五分鐘，不過從登山口到銀河洞瀑布沿路全是階梯，需要一點體力才能順利抵達。銀河洞瀑布為水濂洞地形，此處有一廟依著岩洞、山壁所建，並設有小露台是現今拍照的熱門地點，在上頭還能感受瀑布水氣迎面而來，絕對必朝聖！

小編小提醒：由於終年潮濕，走起來會比較溼滑千萬要小心喔！

位置：新北市新店區銀河越嶺步道（►GOOGLE MAP）

交通：可由貓空步行30分鐘前往，也可以在動物園捷運站搭乘棕15公車於「樟樹步道南口」站下車。

台北市立動物園

台北市立動物園。 圖／Flickr

台北市立動物園，是全台佔地最廣的動物園，足足有165公頃大，而且交通相當方便！一進到園區記得依照發放的票上時間到熊貓館先看熊貓，再順著逛下去，懶得走也可以搭乘遊園車到鳥園車站，下車後可以直接參觀企鵝館、爬蟲館，再慢慢走下來看大型動物。早上逛完動物園，下午就搭貓空纜車上山喫茶看夜景吧！

位置：台北市文山區新光路二段30號

開放時間：

週一至週五：09:00–17:00

週六、週日：08:30–17:00

（16:00後停止入園）

貓空餐廳／貓空茶園推薦

邀月茶坊

邀月茶坊。 圖／IG, yjl__2000

邀月茶坊於1989年開業，至今已有三十年，是貓空最知名的茶藝館，在網路上名氣也相當大，除此之外邀月茶坊24小時營業，不論是深夜想到貓空看夜景或是一大早想去喝杯茶都有營業，實在太貼心了～除了景色之外，邀月茶坊的餐點也相當有水準，提拱泡茶、餐飲、各式點心，應有盡有！

位置：台北市文山區指南路三段40巷6號

營業時間：24小時營業

貓空龍門客棧

貓空龍門客棧。 圖／IG, ta.dailyresearch

貓空龍門客棧店面設計有別於貓空的其他餐廳，主打現代南洋風，相當有情調～在菜色方面貓空龍門客棧提供台式及特色山菜料理，也有茶茗小點及養生湯品，小編推薦鐵觀音茶雞湯、招牌桶仔雞必點！滿桌佳餚吃飽飽身子也暖了，就能夠好好放鬆看夜景啦！

位置：台北市文山區指南路三段 38巷22-2號

營業時間：週一至六 11:00–02:00（週日營業至01:00）

美加茶園

美加茶園。 圖／美加茶園粉絲專頁

美加茶園。 圖／美加茶園粉絲專頁

美加茶園是貓空第一家「以茶入饌」的餐廳，擁有自己的茶園，自產自銷，除了販售茶葉、茶料理之外，也有茶葉體驗活動，讓來訪的遊客能夠體驗採茶、浪菁、炒菁、揉茶、烘乾、包裝茶葉等完整體驗過程；相當特別，除了是聚餐的好所在，也很適合親子前往DIY體驗，一起用餐賞景喔！

位置：台北市文山區指南路三段38巷19號

營業時間：10:30–00:00（週一公休）

貓空閒cat's café

貓空閒cat's café。 圖／IG, enjia214

貓空閒cat's cafe座位區為露天咖啡座，從貓纜貓空站步行約七分種即可抵達。貓空閒cat's cafe提供咖啡、花茶、點心、蛋糕等，咖啡也有拉花相當用心喔！在這裡看夜景相當舒適，如果下午來這裡可以點個鬆餅配咖啡喝個下午茶看看景色也很不錯～店內還有很親人的店貓，喜歡貓的朋友來到貓空別錯過啦！

位置：台北市文山區指南路三段38巷33號至37號間

營業時間：10:00–00:00（週五至週六營業至03:00）

貓空茶屋

貓空茶屋。 圖／IG, rabbits_foodie

貓空茶屋距離貓纜貓空站非常近，一出站走個一分鐘就到了！貓空茶屋的店面不大，不過相當溫馨，最熱門的餐點就是他們的茶霜淇淋啦～有包種茶及鐵觀音兩種口味，霜淇淋上還有貓咪圖案的茶酥餅乾點綴，吃的到濃厚的茶香卻不苦澀，絕對必點！貓空茶屋也有販售手沖茶、簡餐、點心等等，很適合來喝個愜意的下午茶～

位置：台北市文山區指南路三段38巷16-8號

營業時間：10:00–20:00（週一公休）

貓空一日遊路線推薦

台北市立動物園→搭乘貓空纜車→指南宮→貓空茶屋/龍門客棧→樟樹步道（魯冰花）→銀河洞瀑布→美加茶園

一大早先出發動物園逛一逛接近中午搭貓纜上山，前往指南宮祈福散步；接著搭貓纜到貓纜貓空站，前往貓空茶屋吃個霜淇淋，到龍門客棧享用午餐；出發前往樟樹步道賞魯冰花，感受大自然～體力足夠的話前往銀河洞瀑布拍個仙境美照，最後回到美加茶園享用晚餐，時間充裕的話也可以體驗採茶DIY喔！

小編小提醒：建議若有非吃不可的茶餐廳，可以預先訂位才不會撲空喔。

原來貓空這麼好玩！大家不妨找個假日來貓空的景點走走，搭上貓空纜車、找家茶館吃個飯、喝杯茶休息一下，可以的話一路待到晚上，好好觀賞貓空的百萬夜景，浪漫又慢活的行程最舒服了！

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