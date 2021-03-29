觀光客必買、在地人強力推薦！ 「基隆」糕餅鋪美食&必買伴手禮

來趟北部旅行，基隆是許多人必訪的景點之一，充滿各式各樣美食的廟口是一大誘因！嘗遍美食當然還不夠，美味的伴手禮也讓人大為驚嘆，超多間百年老店值得拜訪！本篇小編就要來推薦幾樣基隆必買伴手禮，下次來基隆千萬記得把美味帶回家～

蔡技食品

蔡技食品。 圖／蔡技食品紛絲團

不少人喜歡買蛋捲作為伴手禮，蔡技食品的蛋捲可是與眾不同，是有海味的夾心蛋捲，身為海鮮控的朋友們可別錯過！口味有櫻花蝦、海藻、旗魚酥，口味特殊誘人的讓人躍躍欲試，是款香氣十足的鹹蛋捲，在甜與鹹之間拿捏得剛剛好、口感酥脆，而且從頭到尾都能嘗到餡料，實在太幸福了～若是不大喜歡海鮮的朋友們，也可以選擇芝麻、咖啡，這兩款口味也是十分搶手！

地址：基隆市七堵區福一街129號

珍味香餅舖

珍味香餅舖。 圖／IG, bear_loves_food

珍味香餅舖曾獲選基隆十大伴手禮評鑑第一名，而它的帝王酥、暖暖麻糬餅與手工沙其馬是最熱門的三個品項，就連在地人都喜愛！帝王酥餅皮香酥不油膩，裡頭包著麻糬、奶酥、蛋黃與夏威夷豆，增添豐富層次的口感，口口真材實料，雖然價位較高，但還是會忍不住多買幾個，沙其馬酥脆鬆軟，以麥芽糖裹著卻不會太甜，用葡糖乾和花生點綴，越吃越上癮！

地址：基隆市暖暖街182號

連珍糕餅店

連珍糕餅店。 圖／IG, guo.heng

芋頭控看過來！位於基隆的連珍糕餅店，是間非常知名的百年老字號店，有超多超美味的名產，價格也非常親民，特別是這裡的芋泥球、芋泥蛋糕以及芋泥西米露，都是超人氣的商品，不少人為此而來！尤其是芋泥球，口感扎實綿密還能吃到芋頭顆粒，非常適合邊配茶邊享用。下次來基隆時，就帶一些回去與三五好友一起分享！

地址：基隆市仁愛區愛二路42號

金興麻粩

金興麻粩。 圖／IG, invinciblejk

麻粩是過年期間常見的零嘴之一，如果平時也想吃的話，金興麻粩絕對是你的好選擇，開業百年、陪伴著在地人承載著各個歲月。口味有黑芝麻、花生、米香以及芝麻，讓每位客人可以隨喜好挑選～還有一個特色商品－珍珠粩，渾圓飽滿的圓形麻粩，內層膨鬆綿細，嘗起來甜甜蜜蜜，有點黏卻不會黏得惱人，越吃越涮嘴，吃完之後唇齒留香好滿足～

地址：基隆市仁愛區仁三路42號

新新牛軋糖

新新牛軋糖。 圖／IG, teruyuki_yahagi

牛軋糖也是伴手禮熱門品項之一，新新牛軋糖是非常知名的基隆名產！有原味、巧克力和海藻三種口味，軟硬適中的口感且不會過甜，三款都有著濃郁香氣，裡頭的花生非常香脆。若是像小編一樣有選擇障礙，可以選擇綜合包一次帶回家～如果是要送禮的話可以選擇禮盒款，更為精緻好看唷！

地址：基隆市愛一路27號

李鵠糕餅

李鵠糕餅。 圖／IG, haley_liu13

說到傳統糕餅店，絕對不能不介紹身為基隆百年老店的李鵠餅店！而這裡最經典的伴手禮就是鳳梨酥，採用冬瓜餡卻不會過度甜膩，餅皮薄酥有著奶香味；這裡的蛋黃酥、咖哩餅和綠豆沙餅都非常受歡迎。最棒的是這間糕餅的價格通通都很平價！每天早上9點一開門就吸引許多人前來，小小一間的樸實店鋪，人潮卻總是絡繹不絕，果然是老店的魅力呀！

地址：基隆市仁愛區仁三路90號

泉利米香

泉利米香。 圖／IG, le.life.coffee

這款是大人小孩都愛的古早味，也是團購超暢銷的商品！泉利米香是基隆當地非常有名氣的老店，至今已有百年歷史，在第二代接手後創新經營，不但保有傳統的好味道、結合特製的外包裝設計，拿來送禮相當有看頭！超多種口味絕對能滿足家中的大人與小孩，有甜有鹹亦有辣等20種口味。更具特別的商品－冰凍米香，越冰越好吃，而且特殊的真空保存，可以放更久～

地址：基隆市信義區信二路219號

江福記

江福記。 圖／江福記粉絲團

基隆不只有泉利米香，江福記的米香也是大有來頭，是一間百年老店！小編推薦這間的黑糖花生米香，花生和黑糖香氣十足，米粒間夾著芝麻和花生，增加更多口感，整體嘗起來酥脆而不硬，非常好吃！微甜微鹹的花生米香，夾著花生和油蔥，以及口味較為清爽的海苔米香，三款口味都各有特色。喜歡古早味零嘴的話，一定要來江福記！

地址：基隆市中山區安一路68號

Bonjour基隆朋廚

Bonjour基隆朋廚。 圖／Bonjour基隆朋廚粉絲團

介紹完一些中式糕點後，當然西式甜點不能少！近年來在台北能見到幾間朋廚烘焙坊的分店，其實是源於基隆～而說到朋廚，不得不提到用海鮮杏仁碎片做的黑鳶飛翔餅乾，曾榮獲基隆特色伴手禮的榮譽。用在地漁獲揉進歐式餅乾內，再加入柳橙與柑橘等水果，獨特創新的口味將中西式的風格合併，口感香脆、每口都能嘗到海味，非常適合送人！

地址：基隆市仁愛區仁二路208號

心干寶貝

心干寶貝。 圖／心干寶貝粉絲團

有誰像小編喜歡吃海鮮干貝醬呢？那你一定要來心干寶貝，超可愛的店名背後卻有著濃厚的父愛。店裡販賣超美味的「飛魚卵＋頂級xo干貝醬」，美味程度超乎想像！在吃的同時還能嘗到大顆的干貝與新鮮飛魚卵，不論如何料理都非常適合，重點是純手工製作且絕無添加防腐劑，讓你能安心享用美味！

地址：基隆市中正區北寧路311-5號底層

以上這10樣伴手禮，不管是網友還是在地人都很推薦，好吃程度覺得不會失望，送禮自用都恰恰好～來基隆玩時，別只是顧著吃美食和賞景點，伴手禮也是很重要的唷！而且許多伴手禮都有海鮮口味，愛吃海鮮的朋友們可別錯過！

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