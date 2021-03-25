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2021竹子湖海芋都開了！盤點陽明山5處「海芋田」　療癒花園必打卡

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@annie05160409;圖/IG@rckhh92;圖/IG@taiwan_explorer2019
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Shelly@ReadyGo

2021年陽明山竹子湖海芋季從3/26到4/25展開，每年這個時候都會吸引大批人潮上山，而竹子湖的每個觀光海芋園幾乎都能讓遊客體驗採海芋的樂趣，目前海芋幾乎都已經開了，ReadyGo幫大家整理了幾間陽明山竹子湖熱門的海芋田，每家都各有特色，你想去哪家呢？

｜名陽匍休閒農莊

圖/IG@annie05160409
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名陽匍休閒農莊是每年竹子湖海芋季很熱門的打卡點，潔白純淨的海芋亭亭玉立搭配身後的綠油油山巒，夢幻的鞦韆讓畫面充滿了仙氣，美照拍完別忘了也跟旁邊的「人體版3D憤怒鳥」的彈弓裝置藝術來張趣味照。

地址｜台北市北投區竹子湖路63-1號附近 (可搜尋名陽匍休閒農莊)

營業時間｜週一至週五 12:00-17:00(星期一營業至15:00)、六日 09:00-17:00

｜大賞園海芋園

圖/IG@marylin113
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圖/IG@dashangyuanxiuqiuhuahaiyu
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大賞園海芋田是屬於乾型的海芋田，可以看見海芋田與小油坑相連之美景，園區內設有星型和月亮的裝置藝術，今年更新增了梯子雲朵及龍貓車站，想必會成為海芋季中網美搶拍的熱門場景。

地址｜台北市北投區竹子湖路67-7號

營業時間｜07:30-18:00

｜苗榜海芋花園餐廳

圖/IG@rckhh92
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圖/IG@rckhh92
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苗榜花園擁有竹子湖最大的海芋田，是複合式的餐廳，除了賞海芋，也能享用現撈鱸魚及現摘野菜大餐，園區內的步道及佈景規劃的很完整，不過目前並不開放採海芋，所以海芋田也維持得很好。

地址｜台北市北投區竹子湖路56-7號

營業時間｜10:00-20:00

｜財福海芋田、花谷海芋園

圖/IG@taiwan_explorer2019
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財福海芋田及花谷海芋園相鄰在一起，由同個老闆分家經營，屬於溼地型海芋田須著穿青蛙裝，前方就是小油坑橋，海芋和不斷冒出的煙霧可以一併入鏡，園區內的大石頭和「LOVE」裝置藝術及粉色任意門，是三大打卡地標，更是許多新人拍攝婚紗的熱門取景地。

地址｜台北市北投區竹子湖路68號往前68公尺

營業時間｜11:00-19:00

延伸閱讀>>秘境咖啡廳、瀑布的陽明山一日遊！沒去過這些地方就落伍了

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海芋 北投 裝置藝術

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