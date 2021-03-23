一開門就客滿！台北「鮭魚壽司」5家特搜　手掌大鮭魚片、鮭魚滷肉飯必吃

日式壽司連鎖專賣店「壽司郎」近期推出促銷在台灣引起不少風波，連國際媒體也關注，「鮭魚之亂」儼然成為今年台灣最奇特的景象。除了壽司郎、藏壽司等知名連鎖企業，台北其實還有不少價格親民、入口即化的「鮭魚壽司」餐廳，小編今天整理5家銷魂系人氣壽司店，身為鮭魚控的吃貨絕對要跟緊。

台北｜三味食堂

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位於台北西門町的「三味食堂」以供應壽司、炸物與罐裝小菜等日式開胃菜為主的餐廳，在Google上有4.1顆星的好評價，近萬則留言都給予極佳的好評，人氣之旺連日本、韓國、香港的遊客都爭相朝聖排隊。三味食堂必點品項「鮭魚握壽司」比拳頭還大，鮭魚肉質油脂分布均勻鮮甜，佐以日式甜醬油增添風味，搭配底部香甜Ｑ彈的醋飯，口口令人一試傾心。除了鮭魚握壽司外，「鮭魚滷肉飯」也是許多網友推薦的鮭魚料理之一，絕對是台北必嘗的平價鮭魚壽司餐廳。

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地址：台北市萬華區貴陽街二段116號

台北｜壽司爸 Sushi Bar

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「壽司爸」位於大安區、六張犁捷運站旁，人氣品項「鮭魚親子丼」以油脂豐富的鮭魚片搭配爽口飽滿的鮭魚卵，配上健康且口感帶有甜味的紫米醋飯，口口清爽美味。熱門品項之一的「豪華海鮮丼」是以蝦膏、鮭魚卵、小卷、花枝、玉子燒等多款海鮮組合的豪華拼盤，食材豐盛吸睛，口感更是美味鮮甜，滿足想吃多種海鮮的吃貨，同樣搭配紫米醋飯美味升級。由於壽司爸 Sushi Bar一輪只接待20位顧客，人潮多時經常得等上1個鐘頭左右，建議在開店前排隊等候，才不會等太久喔。

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地址：台北市大安區和平東路三段212巷14號

台北｜三多屋爸爸嘴

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「三多屋爸爸嘴」因食材新鮮、價格親民而受到民眾喜愛，是台北後火車站的人氣日料餐廳之一，火紅程度連電視節目都曾登門採訪。三多屋爸爸嘴在Google上有近4千則評價，多數網友留下「物美價廉」、「CP值超高」、「生魚片好大塊」、「值得一來再來的好店」等極佳好評。其中必點品項「全鮭蓋飯」鮭魚油花分布均勻鮮嫩，厚切口感扎實且入口即化，一碗250元還附上一碗含有鮭魚肉的味增湯，相當有誠意。另外「豪華生魚片蓋飯」魚肉又大又新鮮、內容包含數十種配料，光是視覺就相當震撼，店內品項價格落在150元至500元左右，且不收服務費，是不少小資族聚會的好所在。

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地址：台北市大同區太原路19號

新北｜鮭鮮人壽司屋

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「鮭鮮人壽司屋」是位於新莊捷運站周邊的人氣餐廳，不只是新莊人的必吃口袋名單之一，也是輔大學生的秘密基地，在Google上有4.2顆星的好評價。鮭鮮人壽司屋人氣最高的品項「鮭魚丼」鋪滿滿的鮭魚片厚實鮮甜，醋飯濕潤鬆軟風味佳，一碗售價200元左右，價格相當親民，同時還能免費續醋飯，深受學生族喜愛。除了鮭魚丼外，鮮蚵壽司、干貝壽司也有不少網友大推。

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地址：新北市新莊區中正路274號

新北｜日初食事

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「日初食事」就位在新北頂溪捷運站周邊，是永和頗具人氣的日式料理餐廳，多款鮭魚料理的討論度都居高不下，像是以新鮮甜美的鮭魚片搭配甜蝦的「鮭魚甜蝦丼飯」；厚切鮭魚片與大塊生干貝、甜蝦以及玉子燒等組合的「鮭魚干貝甜蝦冷麵」，以及「炙燒鮭魚握壽司」等都是必點品項。日初食事在Google上有4顆星的好評，多數網友讚不絕口，甚至有「最新鮮最好吃的鮭魚壽司店之一」的美名，同時也是寵物友善餐廳。

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地址：新北市永和區文化路128號

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