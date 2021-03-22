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台北飄起四月雪！台大校園「最美自行車道」仙氣四溢　陽明山公車站也能賞流蘇花

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／網友黃金竹授權、IG@little.xeno授權、IG@aelx授權
圖／網友黃金竹授權IG@little.xeno授權IG@aelx授權

有四月雪美名的「流蘇花」提前報到了！國立台灣大學日前有條自行車道旁化作迷你銀白世界，遠看彷彿白雪皚皚，原來是花色純白的流蘇花爆量綻放中，為台北增添一處浪漫美景。

圖／網友黃金竹授權
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國立台灣大學占地廣、交通親民，沿路散佈花海、綠意盎然的植物，成為校外民眾的散步聖地。近期不少遊客前往拍攝色彩繽紛的魯冰花，而更令人驚喜的是，每逢4月盛放的流蘇花今年搶先登場，早在3月中下旬就已花況極佳，細嫩的花瓣堆積成團團雪白花球，遠觀像極了春雪。只要從台大大門順著椰林大道走到底，即可賞見這條最美自行車道，校園內也有其他流蘇樹，等著大家一併探索美拍。

圖／IG@aelx授權
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除了市區，陽明山國家公園東昇路的「頂湖公車站」路旁，也有棵「一枝獨秀」盛開的流蘇大樹，白皙的花瓣滿開時十分亮眼，吸引許多民眾搶拍。由於最美花期極短，目前花謝中，不建議專程造訪，但可趁著陽明山海芋季開跑，以賞櫻或竹子湖海芋行程為主，若有餘裕再順道一睹在地流蘇王的風光。

圖／IG@little.xeno授權
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