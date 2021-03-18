板橋大份量美食！ 新埔站「楊媽媽潤餅」真材實料 天天排隊的自由路潤餅捲

喜歡吃潤餅的朋友一定要看這篇，一家新埔捷運站附近，攤位招牌上只寫著「潤餅捲」，PEKO都叫它「自由路潤餅」，網路上大多數人稱「楊媽媽潤餅」，這家賣潤餅捲的無名小攤，PEKO從一捲30元一路吃到現在40元，尺寸比較大且內餡飽滿、真材實料，若起的比較晚的那天，接近中午來吃，中餐就直接省下來了，可以算是月底發薪前的荷包救星哦！！

「潤餅捲」只是一個路邊的小攤位，在自由路與陽明街交叉口的萊爾富旁，鄰近捷運新埔站1號出口，只要有開攤，幾乎都是這種排隊人潮。

連夏天也不例外，一年四季都要排隊才吃的到。

「自由路潤餅」的潤餅皮是現成的，放餡料前會刷上甜辣醬。

潤餅中的配料有高麗菜、紅麴肉、蛋酥、豆干、菜脯、鹹菜、豆芽菜以及花生粉，口味的部分也可客製為辣味、芥末、咖哩、全素、蛋奶素等。

高麗菜、豆芽菜給的大氣。

你看這捲潤餅的手勢，就知道是真材實料來著。

無法一手掌握的大潤餅一捲40元。

「自由路潤餅」的潤餅皮口感是屬於薄Q的，從第一口吃到最後一口都能吃到餡料。

換個角度，再來一張，真的是飽滿到沒有縫隙。蔬菜是現煮的，到手都還保有溫度跟水潤度，「自由路潤餅」的豆干不像人家是整片的，而是剁成豆干屑，蛋酥也很細，整體來說餡料飽滿，清爽不膩口，偶爾想不到要吃甚麼的時候，就可以來上一個，有澱粉(潤餅皮)有菜(高麗菜、豆芽菜)有肉(紅燒肉)有蛋白質(豆干、蛋酥)，正在減肥的朋友可以請老闆不要加花生粉、蛋酥，減少一點熱量是一點。

不想排隊的人，「楊媽媽潤餅」也可電話訂購，板橋、中和、新莊地區15 個以上可外送，其他地區可先電話詢問。

潤餅捲/楊媽媽潤餅

電話：0933 131 163

地址：新北市板橋區自由路1號

營業時間：10:00~14:00 週日休

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」