清明節必吃！ 板橋「裕民街潤餅捲」　裕民夜市「超大肉片潤餅」美食推薦

PEKO是個還蠻愛吃潤餅的人，自從分享板橋潤餅後就有網友推薦「裕民街潤餅」，可是網路上竟然找不到地標，板橋在地人的PEKO決定先騎到板橋裕民夜市再問人，結果就順利找到攤位啦！「板橋裕民街潤餅捲」是一人攤位，在這裡大概已經賣了十多年，週一至週五中午11點開始營業，人多的時候需要稍等一下，每日潤餅皮用完就收攤，且六日固定公休，大家有興趣來嚐嚐可不要白跑一趟了哦！！

潤餅捲也因為方便食用，可以邊走邊吃，吃不完放涼了也好吃，而且還能吃到很多青菜。直到長大後，才知道原來PEKO一年四季都在吃的潤餅是習俗中清明節必吃的東西，至於清明節吃潤餅的由來也幫大家查好了，標準的吃美食長知識。

清明節代表美食：潤餅

據史料記載吃潤餅的習俗與典故是源自人民為紀念春秋時晉國一位清廉忠貞的官吏介子推，便在清明節的前兩天嚴禁菸火，因此只吃冷粥乾餅，即所謂的「寒食」，到後來就演變如今吃潤餅的習俗。

分享完清明節吃潤餅的典故，直接進入正題，「板橋裕民街潤餅捲」沒有地標，也沒有店名，要不是前陣子分享自由路的「楊媽媽潤餅」後網友留言說這家也不錯，PEKO還真的不知道板橋裕民夜市有賣潤餅的攤位。

「裕民街潤餅」中午11點開始營業，賣到食材沒了就收攤，攤位上只有老板娘一個人，所以要有等的心理準備。PEKO稍微觀察了一下，雖然是一人攤位，但老板娘動作十分利落，而且工作區域一直都維持的乾淨，不會像有些攤位，到處都是花生粉。

「裕民街潤餅」的餡料有豆干、榨菜、菜脯、蛋酥、高麗菜、豆芽菜、花生糖粉和紅燒肉片。

蛋酥是老闆娘自己炸的。

紅燒肉也是老闆娘自己炸的，然後在攤位上現切，超大一片，很霸氣!!

高麗菜、豆芽菜應該是一次煮好，所以不是很有熱度。

一般店家都會一次包很多的潤餅，但「裕民街潤餅」的老闆娘習慣一次做一位客人點的份數。本來想趁老闆娘放紅燒肉在潤餅上的時候快速拍一張，結果阿姨一手放肉，另一手馬上放蛋酥，PEKO整個來不及叫了一聲，老板娘問怎麼了，PEKO說沒拍到大片的紅燒肉，阿姨就很可愛的用手把蛋酥撥開，真的是太感謝了。

然後放上青菜，淋上甜辣醬，最後再灑上花生粉就開始收尾。

「裕民街潤餅」用的是兩張潤餅皮來包，所以不會因為包入太多或太濕的內餡而破裂，加分！！

一個40元，三個100元

個頭不算小，但PEKO感覺比自由路的「楊媽媽潤餅」小一點。

可能因為用了兩張潤餅皮，所以無法直接咬到餡料，但再咬一口就讓人很滿足了，菜脯不會死鹹，點綴得恰到好處。不知道有沒有潤餅攤是加辣菜脯的，PEKO一直覺得辣味潤餅加辣菜脯比加辣粉還優，但從沒碰到過。

「裕民街潤餅」雖然只放了一片紅燒肉，但一片抵別家三片，紅燒肉雖瘦但不柴，第一次吃到包了這麼大片紅燒肉的潤餅，讚啦！！

就PEKO吃的幾家板橋潤餅，「裕民街潤餅」雖然好吃，但不是最優秀的，PEKO喜歡青菜熱一點，瀝的乾一點，花生粉不要太甜的，但每個人喜歡的口味不同，個人心得僅供參考！！

「裕民街潤餅」在Google上沒有地標，大家可以先找到裕民街25號，潤餅攤就在旁邊的巷子裡，巷口是章魚小丸子的攤位。

然後這邊不太好停車，所以大家都是直接坐在摩托車上等潤餅。

「裕民街潤餅」接受電話預約，不想等的可以提前打電話哦！！

板橋裕民街潤餅捲

電話：0922-958-828

地址：新北市板橋區裕民街25號旁邊巷子(板橋裕民夜市裡)

營業時間：11:30~賣完 六日休

文章來源：PEKO の Simple Life FB：

PEKO の Simple Life

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